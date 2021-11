Ongevaccineerde raakt ook thuis eerder besmet dan gevaccineerde

Ongevaccineerde personen lopen een groter risico besmet te raken door een coronapatiënt binnen hun huishouden dan gevaccineerde huisgenoten. De kans om de besmetting thuis van een ander op te pikken is respectievelijk 38 en 25 procent. Dat is de uitkomst van een Brits bron- en contactonderzoek dat vrijdag gepubliceerd werd in het medisch-wetenschappelijke blad The Lancet Infectious Diseases.

Het onderzoek benadrukt opnieuw dat vaccinatie niet volledig beschermt tegen infectie. Dat geldt met name voor de besmettelijker deltavariant van het virus, die inmiddels overal algemeen is geworden. Vaccinatie beschermt vooral tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname, maar infecties met milde klachten, en het risico op besmetting van anderen blijft nog altijd bestaan.

In eerder onderzoek in Engeland werd geconstateerd dat vaccinatie de overdracht van de alfavariant van het coronavirus binnen huishoudens met 40 tot 50 procent kan verminderen. In het nieuwe onderzoek blijkt dat ook te gelden voor de veel besmettelijker deltavariant: de kans dat ongevaccineerden besmet raken door een geïnfecteerd gezinslid is ongeveer anderhalf keer zo groot als voor volledig gevaccineerden. Alleen is door de opkomst van de besmettelijker deltavariant het risico op overdracht binnen het huishouden wel sterk toegenomen: van 10 procent met de alfa-variant naar 25 procent met de delta-variant.

Haken en ogen

Wat moeten we concluderen uit deze studie? De verleiding is groot om de nieuwe Britse onderzoeksresultaten te extrapoleren, te meer omdat dit een van de eerste studies is die bekijkt in welke mate vaccinatie de overdracht van het virus indamt. Maar er zitten zo veel haken en ogen aan, dat algemene conclusies voorbarig zijn.

Zo zijn de onderzochte aantallen relatief klein (in totaal 602 contacten van positief geteste personen). Het onderzoek bestaat bovendien uit twee afzonderlijke studies die samen zijn genomen. De eerste studie werd tussen september 2020 en maart 2021 uitgevoerd, op het moment dat de alfavariant van het coronavirus in opkomst was, en er nog nauwelijks mensen volledig gevaccineerd waren. De tweede studie werd uitgevoerd tussen mei en september van dit jaar in Bolton en Londen waar toen al meer dan 90 procent van de besmettingen veroorzaakt werden door de deltavariant. In die periode waren er al wel veel meer Britten gevaccineerd, maar dat waren dan meestal de ouderen, omdat het vaccinatieprogramma van de overheid van oud naar jong verliep. Onder de streep blijven er slechts achttien besmette personen met een delta-infectie over.

34 procent bescherming

In het onderzoek kwamen twaalf huishoudens naar boven waarin iedereen volledig gevaccineerd was, en het virus desondanks rondging. Dat kwam mogelijk meer voor het voetlicht omdat in dit onderzoek alle nauwe contacten werden getest, ongeacht of zij zelf ook klachten ontwikkelden. Van de coronavaccins is bekend dat ze nog altijd redelijk goed beschermen tegen symptomatische ziekte, maar binnen huishoudens waar mensen gedurende lange tijd intensief in elkaars buurt verblijven blijft de bescherming tegen infectie gemiddeld steken op 34 procent, berekenden de Britten op basis van hun data. Dat is dus inclusief asymptomatische besmettingen.

Dat gegeven roept wel vragen op over coronabeleid. In Groot-Brittannië geldt net als in Nederland de regel dat gevaccineerden niet in isolatie hoeven als een van hun huisgenoten besmet is en zij zelf geen klachten hebben.

Freedom day

Vreemd is dat de auteurs niets opmerken over het effect van coronamaatregelen tijdens de studie. In de eerste periode was Groot-Brittannië voor lange tijd in een strenge lockdown en waren ook scholen maandenlang gesloten. De tweede studieperiode viel samen met versoepeling met als hoogtepunt Freedom Day, 19 juli, de dag waarop de Britse regering alle beperkende maatregelen afschafte. Het is de vraag wat het voor invloed heeft gehad op de overdracht binnen huishoudens.

Ook onduidelijk is nog of alle soorten vaccinaties over één kam geschoren kunnen worden voor wat betreft op verspreiding van het virus na een „doorbraakinfectie”. In het Verenigd Koninkrijk zijn hoofdzakelijk het Pfizer-BioNTech en het AstraZeneca-vaccin gebruikt. Van de 38 volledig gevaccineerden met een delta-infectie in het onderzoek hadden 23 het AstraZeneca-vaccin gekregen. Van dat vaccin is bekend dat het iets minder goed beschermt dan andere vaccins. In Nederland is het Pfizer-BioNTech-vaccin veruit het meest gebruikt.