Vier dagen klimaattelevisie laten zien dat klimaatscepsis op zijn retour is

Een quote om in te lijsten van Boris Johnson: „If Glasgow fails, the whole thing fails.” Het NOS Journaal vertaalde thing met „zaak”, wat accuraat was, maar eigenlijk te specifiek. Want het fraaie van Johnsons ding is dat alles dat falende ding kan zijn: de energietransitie, de internationale diplomatie, de mensheid, de aarde? In al zijn non-descriptieve niksigheid groeit het ding uit tot alles. Immers: als alles in de soep loopt, maakt het niet meer uit wat er was. Johnsons citaat bewijst dat je om iets groots te zeggen, best kleine woorden kunt gebruiken.

Nu was the thing niet te missen voor wie de afgelopen dagen naar de publieke omroep keek. Die draaide warm (excusez le mot) met voorbeschouwingen op de VN-klimaattop in Glasgow. De invalshoek is na vier jaar Trump verschoven van Of er iets moet gebeuren naar Hoe het moet gebeuren. Tekenend was De publieke tribune (Human) zondagavond laat, waarin staatssecretaris Dilan Yeşilgöz (VVD) de noodzaak van krachtiger klimaatmaatregelen verdedigde met een opmerkelijk lage M-factor. (De M-factor krijg je door te berekenen hoeveel ‘maars’ politici laten volgen op uitspraken over zaken waarvan ze voorstander zeggen te zijn.)

Voor het discussieprogramma van Coen Verbraak waren vooral slachtoffers van de Limburgse overstromingen in juli uitgenodigd. Een boer wilde wel wat land opgeven om de Geul meer ruimte te geven, een ondernemer en de burgemeester van Valkenburg pleitten voor een Minister van Klimaat. Alleen de vertegenwoordiger van Landbouworganisatie LTO sprak zo voorzichtig dat je ging denken dat er iemand met een roestige hooivork in zijn rug stond te prikken. Jan Terlouw zei aan het eind van de discussie „lichtpuntjes” gezien te hebben. „Het ‘doen’ hoor ik nog niet helemaal”, zei Yzée Laheij, de enige jongere in het gezelschap.

Smartphone repareren

Om de Hoe-vraag te belichten zochten de televisiemakers het dicht bij de mensen thuis. Zo leerde ik donderdag in De Grote Klimaat Kwis (Human) al in de opwarmronde („excusez le mot”, zei presentator Harm Edens erbij) dat je beter een smartphone dan een vriezer kunt laten repareren en dat een hond in leven kan blijven met een uitgebalanceerd vegetarisch dieet, maar een kat niet.

Bij Kassa (BNNVARA) werd zaterdag de kachel aangemaakt met de aflaatjes waarmee reizigers bij KLM ‘klimaatneutraal’ kunnen vliegen. „Be a hero”, adverteert de luchtvaartmaatschappij, maar deze helden koesteren zich vooral in de warmte van het zelfbedrog. Waar KLM tien euro extra bomenplantgeld vraagt aan Panamareizigers zou dat op basis van een reële bomenprijs 2800 euro moeten zijn. Met de kanttekeningen dat zo’n boom waarschijnlijk pas over zestig jaar voldoende CO 2 uit de lucht haalt. Behalve als-ie omwaait, door een storm of zo.

Dat was een voorbeeld van Hoe-niet, wat vanuit de geheel andere kant bezien ook gold voor de documentaire Tegenwind. Het verdriet van de Veenkoloniën (ook Human). Die legde de radicalisering vast van een groep bewoners van het Groningse Meeden die zich door de overheid „vertrapt” voelen in hun protesten tegen een windmolenpark. Hun acties gaan van zakelijk naar ludiek naar minder ludiek (iets met de pop van een gedeputeerde en een kanon) naar zeer ernstig: brandstichting, dreigbrieven, asbest dumpen op het terrein van windondernemers. Uiteindelijk worden twee hoofdpersonen uit de film veroordeeld tot een half jaar cel – overigens zonder dat dat leidt tot veel zelfreflectie.

Na vier dagen klimaattelevisie lijkt het Of inderdaad beklonken, maar voor het Hoe in kannen en kruiken is, zal er nog heel wat water naar de zee moeten stromen. Hopelijk zonder onderweg al te veel schade aan te richten, want we hebben maar één thing.