Noord-Macedonische premier Zoran Zaev stapt op na teleurstellende verkiezingen

Premier Zoran Zaev van Noord-Macedonië treedt af na teleurstellende resultaten van zijn sociaal-democratische partij SDSM bij gemeenteraadsverkiezingen in het land, waaronder het verlies van het burgemeesterschap van de hoofdstad Skopje.

„Ik neem de verantwoordelijkheid voor deze ontwikkelingen”, zei hij volgens persbureau Reuters op een persconferentie. „Ik treed af als premier en als partijleider. Ik heb vrijheid en democratie gebracht en democratie betekent verantwoordelijkheid nemen.”

De leider van de nationalistische oppositiepartij VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski, riep op tot nieuwe landelijke verkiezingen, maar volgens Zaev is dat niet nodig. De huidige coalitie kan een nieuwe premier aanwijzen en dan gewoon verder regeren, zo stelde hij. De laatste nipt door Zaev gewonnen parlementsverkiezingen werden vorig jaar juli gehouden en daarom hoeven er volgens de grondwet pas in 2024 opnieuw verkiezingen georganiseerd te worden.

Van Macedonië naar Noord-Macedonië

Zoran Zaev was sinds 2017 premier en staat bekend als een op het westen gerichte hervormer. Hij kwam aan de macht door een groot afluisterschandaal aan het licht te brengen en zo de regering van zijn rechtse voorganger Nikola Gruevski ten val te brengen.

Onder leiding van Zaev trad Noord-Macedonië toe tot de NAVO en is het een stap dichterbij lidmaatschap van de Europese Unie gekomen. Daar was een oplossing in een langslepend geschil met buurland Griekenland voor nodig. Zaev sprak af de geografische aanduiding ‘Noord’ toe te voegen aan de officiële naam van zijn land om duidelijk het verschil aan te geven met de Griekse provincie Macedonië.

Volgens critici van Zaev gingen de onderhandelingen met de EU over toetreding niet snel genoeg en lukte het de vertrekkend premier niet met een goede oplossing te komen voor de gevolgen van de coronacrisis.