Nieuwe coronamaatregelen, maar zijn ze hard genoeg?

Om rampspoed te voorkomen zijn ingrijpende maatregelen nodig. Maar het draagvlak voor die maatregelen is er pas als de ramp al is begonnen.

Het is het dilemma waarmee het kabinet al de hele coronacrisis kampt, deze nieuwe golf misschien wel meer dan ooit. Na anderhalf jaar is een flink deel van de bevolking de maatregelen, en de hele crisis, goed zat. Rond de 10 procent van de burgers wil zich aan geen enkele maatregel meer houden, al hebben de ziekenhuizen het nog zo druk, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Het grootste deel van de andere 90 procent wil zijn herwonnen vrijheden (niet meer verplicht afstand houden of weinig bezoekers thuis ontvangen) niet zomaar weer inleveren – alleen als de situatie ernstig genoeg is en het niet te lang duurt.

„We kunnen niet ontkomen aan nieuwe coronamaatregelen”, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) maandag. Maar een echte breuk ten opzichte van de versoepelingen van september is dit nog niet. De verplichte anderhalve meter, die vorige maand werd afgeschaft, komt niet terug en er worden ook geen sectoren gesloten. Wel komt er een mondkapjesplicht in openbare ruimtes, in winkels en bij ‘contactberoepen’ zoals de kapper, bevestigen bronnen rond het kabinet tegen NRC. De inzet van het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid naar zwembaden, sportscholen en ‘doorstroomlocaties’ als musea en pretparken.

Er wordt ook gekeken of het coronatoegangsbewijs kan worden geïntroduceerd in het hoger onderwijs en het mbo, maar dat kan alleen in overleg met de onderwijsinstellingen. Een aantal adviezen wordt aangescherpt, zoals het thuiswerkadvies, maar naar de formulering wordt nog gezocht. Nu is het advies nog om alleen te werken op kantoor als dat nodig is en anders thuis te blijven, maar dat advies zou scherper moeten worden. De anderhalve meter wordt weliswaar geen verplichting, maar keert ook terug als advies.

Moeilijk af te dwingen

Dat is een gok, want de nieuwe regels zijn niet altijd makkelijk af te dwingen. Het coronatoegangsbewijs, dat op dit moment al geldt in onder meer de horeca, wordt niet overal even goed gecontroleerd: in ongeveer een derde van de bezoeken wordt niet om een QR-code gevraagd, bleek eerder uit onderzoek van I&O Research. Ook gemeenten worstelen met de handhaving.

Adviezen zoals thuiswerken en afstand houden zijn niet af te dwingen en het draagvlak voor die regels nam de afgelopen maanden fors af, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Begin dit jaar zei nog 85 procent achter het thuiswerkadvies te staan, in de laatste onderzoeksronde uit september, was dat nog maar 63 procent, het laagste niveau sinds het begin van de coronacrisis. Ooit lag het draagvlak ruim boven de 90 procent. In nog maar iets meer dan de helft van de situaties wordt die afstand ook daadwerkelijk gehouden, zeggen respondenten.

Regels die verplicht zijn worden beter nageleefd: ruim 90 procent van de respondenten zegt een mondkapje in het OV te dragen (dat is nu verplicht), al is het draagvlak voor de maatregel een stuk lager: 75 procent. Dat uitgerekend de mondkapjesplicht wordt uitgebreid is opmerkelijk: Nederland voerde vorig jaar in december pas een mondkapjesplicht in, toen die in praktisch alle buurlanden al maandenlang gold. Bij het RIVM leven twijfels over het nut ervan.

Het maatregelenpakket is ook een gok omdat niemand weet of de maatregelen het tij kunnen keren – ook niet als die wel goed worden nageleefd. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stijgt nog altijd snel. De afgelopen zeven dagen werden 937 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdeling opgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De week ervoor waren dat er 630.

Het kabinet put ongetwijfeld hoop uit de ‘discopiek’ van afgelopen zomer, die kon worden gestopt door enkel maatregelen in de horeca te nemen. Deze keer zou dat weleens lastiger kunnen zijn, Toen was de horeca een duidelijke brandhaard, nu vinden besmettingen overal plaats en onder alle groepen. Bovendien werkt het seizoen tegen: de winter nadert, daarin gedijt het coronavirus beter.

Het kabinet wil over twee weken kijken of de maatregelen genoeg effect sorteren. Als dat niet het geval is, zullen er strengere maatregelen nodig zijn, omdat de druk op de zorg in die tijd verder is opgelopen en de golf harder afgeremd moet worden. Dat kan het draagvlak voor het kabinetsbeleid nog verder laten afnemen.

Afgelopen zomer deed het RIVM onderzoek onder een groep burgers en maatschappelijke instanties: welke strategie moet het kabinet volgen als er deze winter weer een opleving van het virus komt? 72 procent van de respondenten vond dat het kabinet ‘kort en hard’ moest ingrijpen. Lichte maatregelen die later bijgestuurd moeten worden, zijn juist ‘verwarrend’.

