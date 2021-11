Nieuwe beloftes op klimaattop Glasgow missen nog urgentie

India heeft voor het eerst een streefjaar aangekondigd waarin het land klimaatneutraal wil zijn, na dit maanden categorisch te hebben geweigerd. Brazilië verhoogde de ambities om minder schadelijke broeikasgassen uit te stoten. En het Verenigd Koninkrijk, gastheer van de klimaattop, zegde een miljard dollar (860 miljoen euro) extra klimaatfinanciering toe voor arme landen.

Klimaattop Glasgow Kan de wereld de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden houden? Lees hier alle artikelen.

Maandag, de tweede officiële dag van de internationale klimaattop in Glasgow, kwam de eerste groep wereldleiders aan het woord. Nieuwe beloftes en toezeggingen stroomden binnen, óók van landen die al relatief veel bijdragen aan de opwarming van de aarde. En de Amerikaanse president Joe Biden maakte excuses voor zijn voorganger Donald Trump, die de VS terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Precies de dynamiek waar de organisatoren van de COP26 op hadden gehoopt.

Alleen werd ook meteen duidelijk: die nieuwe toezeggingen schieten nog steeds tekort. India noemde 2070 als streefjaar om ‘netto neutraal’ in te zijn, twintig jaar later dan volgens deskundigen nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken. Brazilië wil de uitstoot in 2030 met 50 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 25 jaar geleden – de vorige belofte lag op 43 procent in 2030, geen enorm verschil.

Het gebied van de klimaattop is verdeeld in ‘Blauwe’ en ‘Groene’ Zones

Andere tegenvallers: de afwezige Chinese president Xi Jinping deed in zijn brief geen concrete nieuwe beloften. China heeft nu als streefjaar 2060 voor klimaatneutraliteit. Ook de Russische president Poetin komt niet naar de top en van Rusland worden ook geen grote gebaren verwacht.

En het Verenigd Koninkrijk mag als organisator een miljard dollar extra hebben toegezegd, er zijn naar schatting enkele tientallen miljarden nodig om de klimaatfinanciering voor armere landen op het afgesproken niveau van 100 miljard dollar te krijgen. De Britse premier Boris Johnson zei in zijn openingstoespraak dat de „tijd van ambities voorbij is en dat het tijd is voor actie”. Maar Johnson kreeg ook kritiek omdat hij dinsdag met een privévliegtuig in plaats van per trein teruggaat naar Londen.

De meeste deelnemers aan de COP26 kregen maandag weinig mee van wat gebeurde in de plenaire zaal, waar de wereldleiders spraken, of in de onderhandelingskamers van de politieke delegaties. En dat kwam niet alleen door de lange rijen en de rommelige coördinatie buiten: sommige deelnemers moesten uren in de rij staan voor registratie en controles van coronatesten. Slechts enkele duizenden van de dertigduizend deelnemers doen mee aan die onderhandelingen, de anderen vertegenwoordigen een scala aan ngo’s, denktanks, actiegroepen en bedrijven.