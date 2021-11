Nederlandse providers halen dure telefoons uit al hun winkels

Nederlandse telefoonwinkels hebben voortaan geen enkel duur telefoontoestel meer in de zaak liggen. Aanleiding is de recente overvalgolf op belwinkels in en rond Amsterdam, waarbij personeel bedreigd werd met vuurwapens.

KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo, de drie Nederlandse mobiele netwerkaanbieders, brachten maandagmiddag gezamenlijk een bericht naar buiten. De providers hebben de bestaande voorraad toestellen uit al hun winkels gehaald om nieuwe overvallen te voorkomen. Het gaat om honderden vestigingen in heel Nederland.

De overvalgolf volgt kort op de introductie van nieuwe iPhone-modellen (de iPhone 13), eind september. Die toestellen zijn gewild en liggen nu overal in de winkel. Vorig jaar oktober en november was er in Flevoland kort na de introductie van nieuwe iPhone-modellen ook een reeks overvallen in telefoonwinkels.

In Amsterdam werden de afgelopen twee weken in korte tijd meerdere overvallen gepleegd op telefoonwinkels. De daders probeerden toegang te krijgen tot het magazijn met dure toestellen. Vorige week haalden de providers daarom hun winkels leeg in en rond de hoofdstad. Het ging om „gebieden met een verhoogd overvalrisico”.

De providers vrezen dat de overvallen zich verder verspreiden. Zo werden op vrijdag 29 oktober in Amstelveen twee jongens aangehouden die een KPN-winkel hadden overvallen. De verdachten, twee minderjarige jongens, bedreigden het winkelpersoneel met een vuurwapen en een mes en gingen er met twee tassen vol telefoons vandoor op een scooter. De verdachten werden met behulp van een politiehelikopter aangehouden.

Overvallen op weg naar huis

Diezelfde avond van 29 oktober dwongen overvallers in Amsterdam een medewerker van VodafoneZiggo die op weg naar huis was de sleutels van de winkel en de code van de kluis af te geven. „De telecombedrijven maken zich grote zorgen over de ontstane situatie”, schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

Het blijft voor klanten wel mogelijk om nieuwe toestellen uit te proberen in de winkel – het gaat om demonstratiemodellen die vastzitten aan een stalen kabel. Wie een toestel koopt, krijgt het de volgende dag thuisbezorgd. Uit veiligheidsoverwegingen willen ze geen verdere details geven over de getroffen maatregelen. Wel melden ze dat alle gestolen toestellen nog te traceren zijn.

De gemiddelde aanschafprijs van smartphones stijgt. De topmodellen van Apple of Samsung kosten ruim 1.000 euro en dat maakt de gadgets tot een aantrekkelijke buit voor overvallers, omdat winkels weinig contant geld meer in kas hebben.

Gespecialiseerde winkels als de Apple Store, waar veel waardevolle toestellen verkocht worden, hebben hun eigen beveiligingsmedewerkers. De belwinkels in Amsterdam rondom winkelcentrum De Amsterdamse Poort kregen afgelopen week extra camerabeveiliging en hulp van een particulier beveiligingsbedrijf. De politie heeft voor de Amsterdamse overvallen ook drie verdachten aangehouden.