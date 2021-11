Nederland moet ‘ambitieuzer hervormen’ om coronamiljarden te krijgen

Om de miljarden uit het Europese coronaherstelfonds te ontvangen, zal Nederland meer moeten doen, vooral op de arbeidsmarkt en woningmarkt.

Er ligt 6 miljard euro klaar voor Nederland in Brussel, maar in ruil voor dat ‘gratis geld’ zal het volgende kabinet flink moeten ingrijpen op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. De Europese Commissie wil „ambitieuzere hervormingen” op die twee terreinen zien voordat Nederland kans maakt op geld uit het coronaherstelfonds, schrijven ambtenaren in een notitie voor de formatie.

Concrete hervormingen worden niet genoemd, maar de Commissie merkt in zijn jaarlijkse aanbevelingen aan Nederland steevast op dat de hypotheekrenteaftrek zorgt voor riskant hoge schulden. Ook pleit de Commissie al langer voor een grotere vrije huursector. Op de arbeidsmarkt staat een betere bescherming van flexwerkers boven aan het Brusselse verlanglijstje.

Nog niets ingediend

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) stuurde de notitie maandag naar de Tweede Kamer, samen met een update over het Europese herstelfonds. In het fonds, dat door de Europese Unie werd opgericht om sterker uit de coronacrisis te komen, zit 750 miljard euro – bijna de helft bestaat uit subsidies, de rest van het geld is beschikbaar als lening.

Inmiddels hebben 26 van de 27 EU-lidstaten een ‘nationaal herstel- en veerkrachtplan’ ingediend, het vereiste papierwerk waarmee regeringen laten zien hoe ze hun portie willen uitgeven. Landen als Italië en Spanje hebben hun eerste miljarden al ontvangen. Daar is de hoop groot dat het herstelplan een grote economische ommezwaai kan inluiden.

De enige lidstaat die nog niets in Brussel indiende, zelfs geen conceptplan, is Nederland. Het demissionaire kabinet laat de politieke keuzes die erbij horen liever over aan het volgende kabinet.

Wachten is geen probleem. Officieel kunnen de lidstaten nog tot de zomer van 2022 wachten met het indienen van hun nationale plannen bij de Europese Commissie. Anders dan bijvoorbeeld Italië staat Nederland ook niet te springen om de goedkope leningen uit het fonds: het kan zélf al spotgoedkoop lenen. Tegen de 5,96 miljard aan giften zegt Nederland daarentegen geen nee.

Geloofwaardigheid op het spel

Maar daar moet wel iets tegenover staan. In het herstelplan moeten landen niet alleen aangeven hoe ze het Europese geld willen besteden om hun economie te verbeteren. De Europese Commissie wil weten wat het van plan is er zélf aan te doen. Pas wanneer een land bij iedere stap genoeg hervormt, krijgt het de volgende cheque. Daarbij gelden de aanbevelingen die de Commissie ieder jaar aan ieder land doet als uitgangspunt. In „informele gesprekken” heeft de Commissie nu dus duidelijk gemaakt dat Nederland vooral op de arbeidsmarkt en de woningmarkt nog werk te doen heeft, zo schrijven Hoekstra’s ambtenaren.

Dat zonder hervormingen de geldkraan dichtgaat, is te danken aan nota bene premier Rutte. Hij dwong de strenge voorwaarden voor het herstelfonds af in ruil voor zijn steun – het moest niet lijken alsof Europa met geld smeet.

Dat schept ook verwachtingen als Nederland straks zelf aan de beurt is, schrijven de ambtenaren. „De inhoud en ambitie van het nationale plan is medebepalend voor de geloofwaardigheid waarmee Nederland de plannen van andere lidstaten kritisch kan beoordelen.”