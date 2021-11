Napoleon en de borsten van de barones

Haar volledige naam was Anne-Louise Germaine Necker, barones van Staël-Holstein, maar de wereld kent haar als Madame de Staël. Haar vader was de steenrijke Zwitserse bankier Jacques Necker, minister van Financiën van de Franse koning Lodewijk XVI. Zijn dochter werd beroemd als essayiste en romanschrijfster. Boeken als Corinne, ou l’Italie en De l’Allemagne maakten van haar een internationale ster.

Germaine stond positief tegenover de idealen van de Franse Revolutie, maar moest tijdens de Terreur van 1793 vluchten naar het buitenland. Na de val van Robespierre keerde ze terug naar Parijs, waar ze in haar salon aan de Rue du Bac prominente politici, intellectuelen en kunstenaars ontving. Iedereen was onder de indruk van haar overdonderende persoonlijkheid.

Alhoewel, iedereen? Nee, één man was ongevoelig voor haar charmes – Napoleon Bonaparte. Hij vond dat ze te veel praatjes had en dat ze zich met zaken bemoeide waarmee een vrouw niks te maken had. Zij op haar beurt vond dat Napoleon de erfenis van de Revolutie verkwanselde, maar was ook op zoek naar de goedkeuring van de machtigste man van Franrijk. Dat leidde tot een aantal bijzonder ongemakkelijke confrontaties.

Zo werd ze eens op een feestje aan Napoleon gepresenteerd, waarbij ze opzichtig viste naar een complimentje. S: „Van welke vrouw houdt u het meest?” N: „De mijne.” S: „Natuurlijk, maar welke vrouw bewondert u het meest?” N: „De beste huisvrouw.” S: „Daar kan ik ook inkomen, maar wie is de eersten onder de vrouwen?” N, zich van haar afwendend: „Zij die de meeste kinderen heeft, Madame.” Napoleon liet, aldus een ooggetuige, „de koningin van de conversatie verbijsterd achter, met stomheid geslagen”.

Toch probeerde de barones later opnieuw bij Napoleon in het gevlij te komen. Ze verscheen daartoe op een bal met een bijzonder laag uitgesneden decolleté. De Eerste Consul – die kennelijk even vergeten was hoeveel achting hij had voor moeders – wierp een blik op de borsten van Madame de Staël en sneerde: „U heeft uw kinderen zeker zelf gevoed?”

Het mag geen wonder heten dat een mix van persoonlijke vernederingen en politieke afkeer Germaine de Staël ertoe bracht steeds feller van leer te trekken tegen Napoleon. Die was dat zo zat dat hij haar in 1803 gelastte minstens veertig mijl van Parijs te blijven. Hij zei daar later over: „In haar ongenade bestreed ze me met één hand, terwijl ze me met de andere smeekte. Ik antwoordde dat ik haar het hele universum liet om te verkennen, dat ik haar de rest van de aarde schonk, en dat ik enkel Parijs voor mezelf reserveerde.”

Madame de Staël kon het niet verteren wél in Frankrijk te mogen zijn, maar níét in haar geliefde Parijs. Daarom vertrok ze naar het buitenland, waar ze bijna de gehele heerschappij van Napoleon verbleef. Na zijn verbanning in 1815 naar Sint Helena vierde ze nog één keer triomfen in de Franse hoofdstad, voor ze in 1817 overleed.