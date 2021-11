Moedwil en Misverstand

Gelukkig de mens die het allemaal misliep omdat ’ie lekker van het herfstweer aan het genieten was, maar in journalistenbiotoop Twitter kwam het afgelopen week tot een frontale botsing tussen een aantal van de beste journalisten die Nederland rijk is. Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans (de Volkskrant) verweet collega’s van Nieuwsuur en de Groene Amsterdammer een oude complottheorie te hebben opgewarmd in een serie reportages over de eerste coronagolf. Volgens Keulemans hadden zijn collega’s ten onrechte geconcludeerd dat het kabinet de Nederlandse bevolking heeft willen besmetten om zo snel mogelijk tot groepsimmuniteit te komen.

Daar was geen sprake van, betoogde Keulemans daags na Nieuwsuur in een zeventien tweets tellende twitterdraad. De gewraakte groepsimmuniteit was geen doelstelling, maar een effect. En dat het in de eerste dagen van de pandemie even leek van wel was volgens hem geen kwestie van moedwil, maar van een misverstand. Zijn collega Jop de Vrieze reageerde door uiteen te zetten dat de overweging om groepsimmuniteit na te streven wel degelijk een rol gespeeld heeft. De lockdown werd er softer van.

Het online gekissebis van deze journalisten zal veel nieuwsconsumenten vermoedelijk worst wezen. En het zij verre van mij om in deze kwestie het laatste woord te willen.

Waar het mij om gaat is niet welke collega nu gelijk heeft, maar óf je als journalist wel tot een eenduidig oordeel kunt komen in kwesties als deze. Mediaconsumenten krijgen graag heldere verhalen voorgeschoteld. Wie is er dader, wie is er slachtoffer? Wie is de schurk en wie de held? Was iets moedwil of misverstand? Maar bij steeds meer kwesties denk ik: kan het niet allebei waar zijn?

Dat het kabinet even dacht met groepsimmuniteit het ei van Columbus te hebben gevonden en daar vervolgens weer op terugkwam, bijvoorbeeld. Dat Mark Zuckerberg er echt van overtuigd is dat zijn ‘metaverse’ anders dan zijn vorige universum de wereld wél een betere plek zal maken en tegelijkertijd opnieuw een monster schept dat eindeloos meer en meer van ons geld en van onze tijd zal eisen. Of dat de wil om korte metten te maken met het gebruik van fossiele brandstoffen bij een bedrijf als Shell soms simpelweg strijd levert met de plicht in het hier en nu een goede werkgever te zijn.

Zit in de werkelijkheid die journalisten naar eer en geweten proberen te verslaan niet iets onmiskenbaar tragisch besloten? Dat de mens met precies de juiste intenties precies het verkeerde doet. Of soms met verkeerde intenties per abuis het goede. Natuurlijk, dat Rutte tijdens de pandemie zijn weg door het water moest vinden bij sterk beperkt zicht ontslaat hem niet van de plicht uiteindelijk de haven in zicht te krijgen. En het is volkomen legitiem om na afloop de gevolgde route nog eens te reconstrueren. Al is het maar om ervan te leren voor een volgende pandemie.

Maar zou het kunnen dat de lezingen van collega’s Keulemans en De Vrieze allebei een deel van hetzelfde zwalkende schip in beeld hebben gebracht? Dat het niet moedwil (De Vrieze) of misverstand (Keulemans) was, maar allebei tegelijk? Je zou de chroniqueurs van het tijdperk Corona meer en/en-journalistiek toewensen.