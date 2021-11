Quote 500: de allerrijkste Nederlanders zijn samen rijker dan ooit

De allerrijksten van Nederland zijn er het afgelopen jaar flink op vooruitgegaan. De vijfhonderd meest vermogende Nederlanders bezitten dit jaar gezamenlijk 219,6 miljard euro, een stijging van 18 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dit betekent dat de allerrijksten samen nog nooit zo vermogend zijn geweest, zo meldt het blad Quote maandag in de jaarlijkse miljonairsranglijst Quote 500. Daarnaast telt Nederland dit jaar 45 miljardairs – het hoogste aantal ooit.

Het afgelopen jaar zagen 320 van de 500 superrijken hun vermogen groeien, en moesten er 42 genoegen nemen met een krimp. De sterk stijgende vastgoedprijzen en beurskoersen droegen bij aan de vermogenstoename. Die zorgde er ook voor dat de drempel voor een notering in de miljonairsglossy hoger lag dan ooit: de ondergrens lag op 110 miljoen euro, een stijging van 15 miljoen ten opzichte van vorig jaar.

Net als in voorgaande edities staat Charlene de Carvalho-Heineken dit jaar op de eerste plaats. De Heineken-erfgename zag haar vermogen met ruim 11 procent groeien tot 13,5 miljard euro. De nummer twee in de lijst maakt een veel grotere sprong: vastgoedontwikkelaar Remon Vos, die fortuin maakte in Oost-Europa, zag zijn vermogen met 217 procent groeien en is daarmee goed voor 5,7 miljard euro. De familie Brenninkmeijer, bekend van kledingketen C&A, mag zich met een vermogen van 23 miljard euro wederom de rijkste familie van Nederland noemen.

Techondernemers

Quote rekent voor dat er het afgelopen jaar zeven miljardairs zijn bijgekomen, waarmee het aantal Nederlanders dat een vermogen van negen nullen heeft, stijgt naar 45. Dit is volgens het blad met name te danken aan de opmars van jonge techondernemers als Adriaan Mol (oprichter van betalingsverwerker Mollie) en Ali Niknam (oprichter van online bank Bunq). Die laatste zag zijn fortuin ruim vertienvoudigen, en is nu 1,5 miljard euro waard. De jongste techmiljardair is Robert Vis (37), die met MessageBird een vermogen vergaarde van 1,3 miljard euro.

De vermogensgroei van 18 procent voor de allerrijksten lijkt imponerend, maar zou gelijke tred kunnen houden met die van de rest van Nederland. De gemiddelde vermogensgroei van Nederlandse huishoudens wordt voor een belangrijk deel bepaald door de huizenprijzen en de aandelenkoersen – die het afgelopen jaar records braken. Zo steeg de Amsterdamse AEX-index in de periode waarmee Quote rekent (tussen augustus 2020 en 2021) met 35 procent. De gemiddelde huizenprijs – de belangrijkste factor in het vermogen van Nederlandse huishoudens – nam in diezelfde periode met 17,8 procent toe.