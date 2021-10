Met het klimaat wil Schotse premier Sturgeon net wat harder gaan dan het VK

Lelijke graffiti op de stadsmuren. Hotelkamers van honderden euro’s per nacht en dus onbetaalbaar voor vertegenwoordigers uit armere landen. Dreigingen van stakingen, overstromende vuilcontainers, een rattenplaag. De ratten zouden zelfs in het flatgebouw van premier Nicola Sturgeon zijn aangetroffen.

De voorbereidingen van het Schotse Glasgow op de internationale klimaattop verliepen moeizaam en de vraag was tot zondag, het officiële begin van de top, of de stad er klaar voor was. Maar het treinpersoneel heeft salarisverhoging gekregen en ook de vuilnismannen hebben hun stakingsplannen opgeschort met een nieuw loonbod op zak. Inwoners van Glasgow zijn voor een paar tientjes per nacht een slaapplek bij hen thuis gaan aanbieden.

„Dit soort spanningen is onvermijdelijk bij evenementen van deze omvang”, zegt de Schotse premier Sturgeon in een online interview met Europese journalisten in aanloop naar de klimaattop, de COP26. „Maar het belangrijkst is uiteindelijk de politieke uitkomst van de top.”

De stakingen mogen van de baan zijn, er zullen nog genoeg demonstraties in Glasgow plaatsvinden uit onvrede met de voortgang op de top. Begrijpt u die frustraties?

„Ja, ik deel die sentimenten sterk. We beginnen aan deze top met een gigantisch gat tussen wat wereldleiders hebben toegezegd en wat nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken. Het is makkelijk om het belang van dit soort evenementen te overdrijven, maar het gaat wel echt om de toekomst van onze planeet, om de toekomst die jongeren van vandaag wel of niet zullen hebben. Ik denk dat dit misschien wel de belangrijkste bijeenkomst van in elk geval mijn leven is.”

Officieel hebben de Schotse regering en Nicola Sturgeon geen rol bij de top en is de organisatie in handen van het Verenigd Koninkrijk. En de onderlinge verhoudingen tussen Sturgeons nationalistische Scottish National Party en de regering van premier Boris Johnson zijn niet al te best. Maar, zegt Sturgeon, ze wil „kleinzielige verschillen van mening niet in de weg laten staan van het succes van deze top”.

Toch zijn er duidelijk ergernissen onderling. Niet voor niets heeft de Schotse regering bijvoorbeeld wat klimaat betreft nét hogere doelen dan Johnson. Het Verenigd Koninkrijk wil in 2050 een klimaatneutrale samenleving, de Schotten hebben 2045 als streven.

Hoe geloofwaardig vindt u de plotselinge groene ambities van Boris Johnson, in aanloop naar deze top?

„De Britse regering heeft haar strategie pas onlangs gepresenteerd en haar ambities zijn goed. Wij zouden hier in Schotland iets sneller kunnen gaan, onder andere omdat we veel bos en veengronden hebben waar we mogelijk veel CO 2 in kunnen opslaan. En we kijken ook naar technologische vormen van opslag. Ik moet zeggen dat we het daarover oneens zijn met de Britse overheid, omdat zij die opslagprojecten geen prioriteit willen geven. En vorige week kwamen ze met hun nieuwe begroting en die riep veel vragen op. Zo gaat de belasting voor binnenlandse vluchten omlaag. Volgens mij maken ze door dat soort besluiten hun toezeggingen over minder uitstoot financieel gezien niet waar.”

En binnenkort komt er waarschijnlijk groen licht om te beginnen met boren in het Cambo-olieveld, bij Shetland. Is dat ook voor Schotland beschadigend?

„Dat is opnieuw een verschil van mening tussen mij en Boris Johnson. Ik denk dat Cambo niet door moet gaan, tenzij de plannen een zeer strenge klimaattoets doorstaan. Boris Johnson vindt zoiets niet nodig omdat er toch al een vergunning ligt. Retoriek is heel snel alleen maar dat, retoriek, als je acties je woorden niet ondersteunen. Daar moeten leiders zich volgens mij bewuster van zijn.”

Wanneer kan Schotland volgens u van olie en gas af? Veel Schotten zijn voor hun inkomen afhankelijk van die sector.

„We zitten nu ongeveer op of net over de helft op weg naar klimaatneutraal. Daarmee is Schotland één van de best presterende landen ter wereld. Ik plak er geen jaren of maanden op, maar de beweging is duidelijk weg van fossiele brandstoffen. Het punt is dat we niet straks ineens olie of gas moeten gaan importeren, omdat we wel onze eigen activiteiten hebben afgebouwd maar onze afhankelijkheid van olie en gas niet echt hebben aangepakt. En we moeten zorgen dat die tienduizenden Schotten die in de sector werken, ook goede andere banen krijgen. We moeten dat snel doen, maar wel fair en met oog voor die mensen. Onze partij heeft decennialang campagne gevoerd op het grote belang van olie voor de Schotse samenleving, dus het is nogal wat voor mij om dit te zeggen.”

Nicola Sturgeon en haar SNP wonnen in mei met overmacht de parlementsverkiezingen, met onder meer de belofte van een nieuw referendum voor onafhankelijkheid van Schotland nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten. Daar zit de kern van de spanningen tussen haar en Johnson: zij wil die volksraadpleging uiterlijk in 2023 houden, hij is daar tegen.

Laat u de discussie over het referendum even rusten tot na deze top?

„Ons plan is nog steeds om het referendum in de eerste helft van onze regeertermijn te houden, dus vóór eind 2023. De coronacrisis en deze top hebben veel van onze aandacht gevraagd en dat moet ook, maar ons voornemen staat.”

En wat gaat u doen als Boris Johnson erop tegen blijft?

„Kijk, wij gaan het mandaat voor een referendum via ons parlement regelen. De vraag is dus straks: is Boris Johnson voor of tegen een democratisch genomen besluit? Als hij onze wetgeving wil tegenhouden, zal hij dat via de rechter moeten proberen. Die bal ligt bij hem, niet bij mij.”

Is uiteindelijk zo’n groot thema als klimaatverandering niet veel belangrijker dan onafhankelijkheid?

„Dat vind ik absurd. Het schaadt onze belangen zeer dat wij niet onafhankelijk zijn. Daardoor hebben we nu bijvoorbeeld geen eigen plaats aan tafel bij de COP26. Dankzij de Brexit, waar een meerderheid van onze bevolking tegen heeft gestemd, zijn we onze vrijheid van reizen binnen de Europese Unie kwijt. Dat maakt het moeilijker om mensen voor de gezondheidszorg te vinden. We hebben tekorten in onze supermarkten door gerommel in de aanvoerketen. Al die negatieve gevolgen van de Brexit komen niet als verrassing, ze waren voorspeld, maar nu we ze echt ervaren en er middenin zitten, groeit de frustratie.”

COP26 in cijfers 80 procent van het eten en drinken op de klimaattop zou uit Schotland komen, plus nog 15 procent uit de rest van het Verenigd Koninkrijk, om zo uitstoot te beperken. 250.000 wegwerpbekers zouden worden bespaard door herbruikbare bekers te gebruiken. 6.659 ton CO 2 stoten de gebouwen waar de top wordt gehouden jaarlijks uit. Volgens lokale Schotse media heeft het centrale gebouw energiescore F, één van de laagste scores mogelijk. 108,50 Britse pond of meer betaal je al gauw voor een enkeltje van Londen naar Glasgow per trein, milieuvriendelijker maar duurder dan een vlucht. Premier Johnson komt met het vliegtuig, net als premier Mark Rutte en vele andere wereldleiders. 30 landen in zeven maanden tijd bezocht Alok Sharma, de coördinator van de top namens de Britse regering, om regeringen over te halen grotere toezeggingen te doen.