‘Je moet gewoon op je krent zitten in een voetbalstadion’

Het was zondag 14.30 uur en de tribunes van het Goffertstadion waren leeg toen NEC aftrapte tegen FC Groningen. Alsof het land weer in lockdown was en niemand naar het stadion kon. Maar zo was het natuurlijk niet. De lokale autoriteiten en NEC wilden geen risico meer nemen, nadat op 17 oktober – na de derby tegen Vitesse – een deel van de tribune was ingestort.

Een grote groep Vitesse-fans vierde die dag de overwinning op NEC. Ze sprongen in hetzelfde ritme op en neer, opgezweept door de spelers op het veld. Op en neer, op en neer, totdat de betonnen tribune bezweek. Een container leek een deel van het ingestorte bouwwerk op te vangen, waardoor deze niet verder naar beneden stortte. Tegen FC Groningen kwam de tribune soms in beeld: het leek alsof er een hap uit was genomen.

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV doet onderzoek naar de oorzaak. Zorgelijk is deze hoe dan ook. Want hoe kan een tribune ineens bezwijken? En waarom kwam de tribune door een keuring van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen op 13 januari van dit jaar?

Andries Broersma is constructeur en werkte mee aan het Sparta-stadion en het stadion van AZ. Bij die laatste club bezweek in augustus 2019 een deel van de overkapping toen het stadion leeg was. Na onderzoek bleek dat een slechte lasverbinding de belangrijkste oorzaak was. Dat was niet het werk van Broersma, die wel kritiek kreeg vanwege ontwerpfouten bij het bepalen van de windbelasting (hij is het daar zelf niet mee eens).

Broersma is onder de indruk van het feit dat de tribune bij NEC kon instorten – een kwestie die weinig lijkt op die bij AZ. Volgens de constructeur is het hoog tijd voor een discussie over stadiontribunes. Vooral, vindt Broersma, over het bestaansrecht van de staanplaatsen. Nadat ze lange tijd verboden waren, staat de KNVB sinds 2015 – onder strenge voorwaarden – staantribunes weer toe. Clubs moeten daarvoor een aanvraag indienen en (constructieve) controles doorlopen.

Geeft dat volgens u onvoldoende veiligheidswaarborgen?

„Het gaat allemaal om gedrag van mensen, maar bij controles en aanvragen voor staantribunes houdt men onvoldoende rekening met gedrag van een groep. Als ineens honderden mensen op hetzelfde stukje beton gaan springen, dan is het logisch dat de tribune dat niet aan kan. Daarvoor is het helemaal niet ontworpen.”

Het kan geen verrassing zijn dat mensen op een staantribune springen, toch?

„Nee, maar voor deze vorm van gebruik wordt niet ontworpen. Normaal gesproken ontwerp je voor zitplaatsen. Dan komen mensen omhoog en juichen ze – op hun plek. Bij een staantribune ga je daar ook van uit. Maar deze mensen kwamen allemaal naar voren en gingen daar ritmisch springen. Dat ritmische is gevaarlijk, daar moet je speciaal op ontwerpen. In de Johan Cruijff Arena is daar bijvoorbeeld rekening mee gehouden, omdat het ook een evenementenstadion is. Maar het NEC-stadion was in 1999 af – toen werd daar niet op gebouwd. In vaktermen: als er ritmisch wordt bewogen, moet je een constructie ontwerpen die een hogere eigenfrequentie heeft.”

Wat is de eigenfrequentie?

„Als een voorwerp wordt belast met een beweging met dezelfde frequentie als de eigenfrequentie, dan wordt die beweging versterkt. Dat kan onvoorspelbare gevolgen hebben, tot bezwijken aan toe. De Millennium-brug in Londen is bijvoorbeeld weleens gesloten, omdat teveel mensen er ritmisch op liepen – dat veroorzaakte gevaarlijke trillingen. Bij NEC werd zoiets veroorzaakt door al die springende mensen. Gedrag waarmee, kortom, geen rekening gehouden is. We moeten ons daarom de vraag stellen: gaan we naar een voetbalstadion of naar een feeststadion? In het tweede geval moeten we stadions massaal gaan aanpassen. In het eerste geval is er maar één oplossing: iedereen moet op zijn krent blijven zitten. Op de eigen plek juichen, dat kan, maar meer niet.”

De staantribune is juist weer terug van weggeweest.

„De KNVB staat daarmee toe dat er feeststadions zijn gemaakt. Want blijkbaar voelen mensen zich op zo’n tribune vrij om dit gedrag te vertonen. Het gaat om het uitgangspunt: ook al controleer je goed, en ik geloof best dat de KNVB daar bovenop zit, dan is het nog niet voldoende. Want je kunt niet van de ene op de andere dag zeggen: we gaan weer staan, vier maar feest.”

Moeilijk om het weer terug te draaien, want staantribunes zijn populair bij het publiek.

„Dat is waar. Daarom is het nu in de praktijk belangrijk om crowd control beter op orde te krijgen. De KNVB, en de clubs, moet er heel anders in zitten. Het uitgangspunt is: blijf op je plaats. Voorkom dat mensen met z’n allen gaan springen. Want nu heeft een container nog een deel van de tribune opgevangen, maar dit had zomaar een ramp kunnen worden.”

Wie u beluistert en straks op de tribune mensen massaal ziet springen, zal denken: zit ik hier wel veilig?

„Dat is terecht. Die tribunes zijn daar niet voor. We moeten ons gedrag aanpassen, maar ik heb niet het idee dat we daar beter in worden. Er wordt een knieval gemaakt voor de feestende supporter.”

Nadat de overkapping bij AZ instortte is besloten om een soort APK-keuring voor stadions te ontwikkelen.

„Daar had je dit niet mee gevangen.”

Tijdens zo’n keuring kan rekening worden gehouden met ritmisch gedrag. Veel tribunes zullen daar ook wél tegen bestand zijn.

„Het zou kunnen, maar ik denk dat er veel aanpassingen aan stadions nodig zouden zijn. En voorlopig zijn die keuringen er nog niet. Nu worden stadions wel gekeurd, maar het Auditteam Voetbal en Veiligheid concludeert dat het vaak wordt gedaan door mensen die er te weinig verstand van hebben [dat schreef de toezichthouder in verschillende rapporten, de KNVB pleit nu ook voor gespecialiseerde controles]. Maar we moeten niet denken dat tribunes zomaar overal tegen bestand zijn. Geen sterveling gaat bijvoorbeeld met twintig man op een klein balkon springen, of met alle passagiers door een vliegtuig hossen. We hebben namelijk in de gaten dat dat niet hoort bij het ontwerp van die objecten. Mensen volgen met hun gedrag meestal het ontwerp. Laten we dat in voetbalstadions ook gaan doen.”