Hoe wapenen clubs zich tegen opgelaaid geweld?

Terwijl de politie in Limburg nog meer relschoppers in beeld probeert te krijgen na de gestaakte derby tussen MVV en Roda JC, de Regiegroep Voetbal en Veiligheid maandag voor spoedoverleg digitaal bijeenkwam én Berlijn zich opmaakt voor de komst van vijfduizend Feyenoorders eind deze week, zullen dinsdag vele ogen zijn gericht op minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). Hij gaat dan bij de KNVB in gesprek over een vrij plotseling, maar klassiek probleem in het voetbal: supportersgeweld.

Een deel van de fans gedraagt zich „zwaar crimineel, zeg maar gerust ondermijnend”, zei Grapperhaus maandag. Aanvankelijk zou hij pas vrijdag naar Zeist komen, maar vanwege alle recente incidenten is het overleg bij de KNVB vervroegd.

Dat vele ogen op de minister gericht zullen zijn, komt omdat de behoefte aan oplossingen en maatregelen alleen maar is toegenomen. Want de incidenten stapelen zich op. Vechtpartijen bij Heracles Almelo-Ajax, biergooiers en supporters die het veld op renden bij het tijdelijk stilgelegde duel Excelsior-FC Eindhoven, en natuurlijk de definitief gestaakte streekderby tussen MVV en Roda, waarbij zes agenten en twee stewards gewond raakten en tien personen werden aangehouden. En dat was alleen nog maar het afgelopen weekend.

Eerder werd de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse ontsierd door rellen (NEC-hooligans vielen de politie aan), terwijl ook Feyenoord met tumult werd geconfronteerd. Algemeen directeur Mark Koevermans besloot vorige week te vertrekken vanwege bedreigingen. Ook werd twee weken geleden in Rotterdam het bestuur van Europees tegenstander Union Berlin aangevallen in een restaurant in het centrum van de stad. En dan waren er ook nog supporters van FC Utrecht en Willem II die bij uitduels door hekken braken op zoek naar de confrontatie.

Nieuwe aanwas

Dit soort incidenten komt vaker voor. Elk seizoen hebben ordehandhavers ermee te maken. Bij elkaar opgeteld doen ze echter denken aan een patroon. Een geweldsspiraal, die deskundigen en de clubs maar moeizaam kunnen verklaren. Een veelgehoorde verklaring is dat clubs hun achterban gedurende de coronapauze in de voetbalstadions uit het oog zijn verloren. Nieuwe aanwas, vooral jongeren met bewijsdrang, zouden de clubs niet op tijd in het vizier hebben gekregen. Maar waarom dat geweld dan plotseling op vele fronten oplaait? Daar hebben ook experts geen eenduidig antwoord op.

Ook niet bij het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV). Wel zou het de leden van dit politie-orgaan niet verbazen als de golf van geweld straks net zo snel weer gaat liggen. Veel relschoppers zijn vastgelegd op camerabeelden en zullen worden gestraft. Mogelijk weerhoudt die grote pakkans anderen ervan zich ook te misdragen, denken ze bij het CIV.

Toch kijken ze bij de politie nu ook naar de clubs. Zij zijn aan zet, klinkt het vanuit het korps. Sommige zouden niet fel genoeg tegen hun harde kernen optreden. „Waarom verplichten we de clubs niet een percentage van hun budget te besteden aan veiligheidsmaatregelen”, zei Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de Regiegroep Voetbal en Veiligheid, maandag in de Volkskrant. „Als ze hun financiën niet op orde hebben, kunnen ze bestraft worden met puntenverlies. Waarom niet precies zo’n systeem met het veiligheidsbeleid?” Volgens Depla weet iedereen dat stadionverboden vaak niet worden nageleefd. „Waarom voeren we als overheid niet een meldplicht in voor die lui?”

Daarom zullen de clubs dinsdag uitkijken naar de reactie van minister Grapperhaus. Zij hopen op steun. Onder andere bij het handhaven van stadionverboden. Zelf hebben ze daar moeite mee: het is aan stewards (lees: vrijwilligers) bij de poorten om supporters met een toegangsverbod eruit te vissen. Niet eenvoudig als iemand op een kaart van een ander het stadion betreedt.

Maatregelen van hogerhand kunnen bij clubs misschien wel de benodigde daadkracht opwekken om actiever tegen het gedrag van een geweldadige minderheid op te treden.