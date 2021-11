Leven op nog geen zeven vierkante meter

Ze hadden vijftien uur gereden, met haar spullen achterin. In de flat ging ze haar vader voor, de vier trappen op, en opende de deur van de woning waarvoor ze tien dagen eerder online het huurcontract had ondertekend, op basis van één korte bezichtiging. Haar vader wierp een blik naar binnen – en barstte in lachen uit. Dit was niet te geloven.

Via Hendrix (21) groeide op in een kleine stad in Tennessee, in het zuiden van de VS. Fysiek had ze alle ruimte, zowel binnen- als buitenshuis, maar ze ervoer het leven er als beperkt, bekrompen. „Ik verveelde me”, vertelt ze aan de telefoon. „Ik wist dat ik meer te bieden had.” Op haar vierde namen haar ouders haar voor het eerst mee naar New York. In de metro keek ze hen aan en verkondigde: hier ga ik wonen. Later verslond ze Sex and the City en groeide haar liefde voor het theater. Alle pijlen wezen richting Manhattan, en nog specifieker: naar Greenwich Village. Ze begon alvast te sparen.

Na haar theateropleiding aan de regionale universiteit maakte ze een solotripje en bekeek zes New Yorkse appartementen. Haar wensen: geen huisgenoten, een eigen douche, het liefst in de Village. Dit huisje had het allemaal. Al was het dan klein. Mini.

In haar eerste weken maakte ze wat TikTok-filmpjes. Een rondleiding, waarom niet? Micro living, wonen in een mini-appartement, is voor velen een droom of een streven, zij liet de praktijk zien: hier woon ik mensen, voor 1.345 dollar per maand, op 72 square feet, ofwel 6,69 vierkante meter. Bedbank, ijskast, kookplaatje: ik heb alles, alleen geen kast.

Haar filmpjes gingen viraal. Mensen waren verrast en gechoqueerd. Waarom accepteerde ze deze hel? Was dit wel legaal? Waarom niet uitwijken naar Queens of Brooklyn, voor meer – desnoods gedeelde – ruimte?

Foto’s Via Hendrix

Via verdedigde zich beleefd: dit was háár keuze, háár leven. Begin oktober kreeg ze een berichtje van een producent van The Drew Barrymore Show, de dagelijkse talkshow van de actrice uit E.T. en Charlie’s Angels: wilde ze in Drew’s News figureren?

Stralend deelde Via haar basistips op nationale televisie. Benut je ruimte ook verticaal: haar tasjescollectie reikt tot aan het plafond. Hang planken op: alles moet van de vloer. Gebruik vrolijke opbergdozen als lades. Haar huis is een vintage-schatkamer geworden.

Natuurlijk is het soms beklemmend – steeds diezelfde vier muren, het constante gepoets om het leefbaar te houden. Als ze gedoucht heeft in het wc-hok blijft de stoom uren hangen. Maar buiten wacht de stad. Het park is om de hoek.

New York wordt steeds meer háár New York. Ze vond een parttime baan, ze maakt nieuwe vrienden, ze is stapelverliefd op haar vriendin. En er kwam toch een huisgenoot: poes MiuMiu kreeg haar eigen etage op de ‘loft’ (lees: mini-vliering) waar toch alleen wat lege dozen stonden. Home sweet home.