Grootste gedeelte van Amsterdam krijgt definitief hotelstop

In het grootste gedeelte van Amsterdam, waaronder het centrum en het populaire stadsdeel West, mogen vanaf maandag definitief geen nieuwe hotels meer gebouwd worden. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt. In 2017 werd al een zogeheten hotelstop ingevoerd in sommige wijken, maar deze regel bleek te omzeilen via een „’gat’ in het beleid”, aldus de gemeente. De stad kon de opening van een hotel niet tegenhouden als het bestemmingsplan van een stuk grond toestond dat daar een hotel zou komen: een vergunning kon juridisch gezien niet geweigerd worden.

De gemeente Amsterdam is nu van plan zogeheten erfpachtcontracten in te zetten om de hotelstop alsnog in te voeren. Deze documenten leggen vast wat de rechten en plichten van de grondeigenaar zijn (in dit geval de gemeente Amsterdam) en de gebruiker van de grond (de erfpachter). Wanneer de eigenaar van een gebouw er een hotel van wil maken, moet diegene langs het erfpachtloket om het contract aan te passen. „Omdat we daar vanaf 1 november 2021 niet meer aan meewerken, is de laatste sluiproute naar nieuwe hotels op plekken waar we ze niet willen, nu echt dicht”, zo schrijft de gemeente Amsterdam. Desalniettemin komen er „in de komende jaren” nog wel ongeveer 2.400 hotelkamers bij in de stad, omdat deze bouwplannen eerder toestemming kregen.

In enkele Amsterdamse wijken mogen nog wel hotels worden geopend, hoewel de gemeente ook het aantal locaties waar eigenaren nog hotels kunnen openen flink heeft teruggeschroefd. De stad maakt onderscheid tussen zogeheten ‘nee-gebieden’ en ‘nee, tenzij-gebieden’. In de nee-gebieden, zoals het centrum en vrijwel alle wijken binnen de ring van Amsterdam, geeft de stad helemaal geen toestemming meer voor de bouw van nieuwe hotels. In de nee, tenzij-gebieden is de bouw van een hotel enkel „onder strenge voorwaarden” toegestaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor sommige wijken in Amsterdam-Zuidoost en delen van het oostelijk gelegen IJburg.