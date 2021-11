Na een week met James Bond, Ajax-Dortmund en veel game-plezier is het op de laatste dag van de herfstvakantie tijd voor wat serieuze cultuur: Mozart en Brahms worden uitgevoerd door het orkest waarin oma viool speelt. Op weg ernaartoe klagen de pubers steen en been. Kapot saai, een uur stilzitten in een kerk, muziek voor bejaarden. Hoewel: „wajoo, die gasten achterin hebben gewoon rocket launchers!”

De kloof tussen Mozart en Fortnite blijkt kleiner dan gedacht.