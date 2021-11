Ethiopische regering beschuldigt Tigray-rebellen van bloedbad met 100 doden

De Ethiopische regering heeft rebellen van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) beschuldigd van het aanrichten van een bloedbad in de stad Kombolcha, die TPLF claimt te hebben ingenomen. Volgens de regering zouden honderd jongeren uit de noordelijke plaats standrechtelijk zijn geëxcecuteerd, zo melden internationale persbureaus maandag. Een TPLF-woordvoerder ontkent de beschuldigingen. Hij stelt dat er geen verzet was in Kombolcha, een stad aan een belangrijke snelweg richting hoofdstad Addis Abeba.

Het is niet mogelijk de beweringen van beide partijen te verifiëren, omdat communicatiemogelijkheden grotendeels afgesloten zijn. In een reactie op het geweld in Kombolcha riep premier Abiy Ahmed zondag alle burgers op zich te mobiliseren om de opmars, waaraan de TPLF-rebellen bezig zijn, te stoppen en de rebellen te „begraven”, meldt de nieuwssite Addis Standard. Zondag werd ook al een avondklok ingesteld in in de staat Amhara, waar ook andere steden liggen die de rebellen claimen te hebben ingenomen. Ook werden etnische Tigreëers in groten getale vastgezet.

De oproep van premier is een volgende escalatie in het conflict dat in november vorig jaar begon. Toen bezette het leger de hoofdstad van Tigray, Mekelle, uit onvrede over de steeds onafhankelijker koers van het TPLF, dat Tigray bestuurde. Volgens de Ethiopische regering was dat een reactie op aanvallen door TPLF-troepen op legerkampen. Afgelopen juni heroverden de TPLF-rebellen Mekelle. Sindsdien hebben ze het initiatief in de strijd die het Oost-Afrikaanse land steeds verder verscheurt.

