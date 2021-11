Éric Zemmour staat in een lange Franse traditie

Éric Zemmour, journalist, tv-ster, en waarschijnlijk Franse presidentskandidaat, is een meer succesvolle Thierry Baudet. Hij schittert door een reactionair soort extremisme. Franse moslims moeten volgens hem kiezen tussen hun geloof en Frankrijk, islamitische immigranten kunnen worden uitgezet, en niet-Franse voornamen zouden moeten worden verboden. Hij haat ‘kosmopolieten’ en is ervan overtuigd dat de traditionele Franse familie wordt ondermijnd door wat hier de ‘linkse kerk’ zou worden genoemd.

Ian Buruma is historicus en schrijver.

Zemmour is al twee keer schuldig bevonden aan rassendiscriminatie en haatzaaien. Van zijn boek, Le suicide français, uitgegeven in 2014, werd een half miljoen exemplaren verkocht. Volgens de laatste peilingen zou hij in de eerste kiesronde 15 procent van de stemmen krijgen.

Er is niets nieuws aan Zemmours ideeën. Zij stammen uit een traditie die teruggaat tot de Franse Revolutie. Vanaf het eind van de 18de eeuw was er in Frankrijk felle oppositie tegen de republiek. Monarchisten, conservatieve katholieken en rechtse intellectuelen gingen hevig te keer tegen liberalen, ‘kosmopolieten’, immigranten, en andere vreemde elementen die niet pasten in hun idee van kerk, familie, en raszuiverheid. Antisemitisme was hier niet vreemd aan. In de zaak tegen Alfred Dreyfus, die vals werd beschuldigd van landverraad, schaarden de reactionairen zich onder de anti-Dreyfusards.

Het anti-republikeinse deel van de Franse elite greep zijn kans na de Duitse inval in 1940. Zo ontstond het Vichy-bewind dat min of meer deed wat de nazi’s wilden. Zemmour heeft zich nogal positief uitgelaten over maarschalk Pétain en zijn kornuiten in Vichy. Ook de onschuld van Dreyfus is voor hem onvoldoende bewezen.

Berberse Joden

Niemand zou verbaasd zijn dergelijke opinies te horen van een katholieke neo-fascist zoals Jean-Marie Le Pen. Maar Zemmour is zoon van Joodse immigranten die in Algerije onder de Berbers woonden. Zij behoren tot de Sefardim, die vooral in Noord-Afrika en het Midden-Oosten wonen, en dus tussen moslims, terwijl de Ashkenazische Joden uit Centraal- en Oost-Europa komen. Deze achtergrond wordt in Frankrijk meestal verzwegen: de overheid maakt officieel geen onderscheid tussen burgers op grond van afkomst of geloof. Maar zonder stil te staan bij de familiegeschiedenis van Zemmour is het denk ik moeilijker om zijn extremisme te begrijpen.

Er is uiteraard geen enkele reden waarom iemand van Joodse komaf niet conservatief zou kunnen zijn. En patriottisme is bij sommige Joden zelfs in overdreven mate aanwezig. Maar nativisme – een ideologie die burgerschap vereenzelvigt met bloed en bodem – is om begrijpelijke redenen zeldzaam onder Joden in de diaspora. (In Israël ligt dit wat anders.) Vreemdelingenhaat schept geen gunstig klimaat voor Joden. Dit zou kunnen verklaren waarom de meeste Amerikaanse Joden, in tegenstelling tot andere welvarende minderheden in de VS nog steeds stemmen op de Democratische partij.

Lees ook: Franse media in de ban van het ‘Zemmour-effect’

Assimilatie is allang een aspiratie van veel Joden die niet willen worden onderscheiden van de meerderheid in hun land. Dit is dikwijls een kwestie van klasse: welvaart maakt de banden met religie en traditionele gebruiken meestal losser. Maar zelfs de meest vaderlandslievende Franse, Engelse, Nederlandse of Amerikaanse Joden appreciëren de openheid van hun landen, en delen meestal niet in de bekrompen argwaan tegenover immigranten en andere buitenstaanders.

In Frankrijk komt dit neer op steun voor seculiere republikeinse waarden zoals de rechten van de mens. Dit geldt zelfs voor iemand als de filosoof Alain Finkielkraut, zoon van Poolse Joden die haast even bang is voor de invloed van de islam als Zemmour. Hij ziet de islam juist als bedreiging voor de verworvenheden van de Franse Verlichting. Hij gaat hierin wellicht veel te ver, maar hij is geen nativist.

Rasechte jongens

Hoe is Zemmour dan te verklaren? Hoe wordt de zoon van Joodse immigranten, als het ware, een anti-Dreyfusard? Zijn de herinneringen aan wat de nazi’s hebben aangericht in samenwerking met Vichy zo vervaagd dat zelfs een Joodse journalist kan koketteren met het bruine verleden zonder zich te hoeven schamen? Of misschien denkt hij dat Joden buiten schot zullen blijven als hij de Fransen flink ophitst tegen een nog minder geliefde minderheid? De begrijpelijke angst onder Franse Joden voor gewelddadige moslims is niet gering. Dat geldt zeker voor armere Sefardische Joden in de sjofele buitenwijken die hun Noord-Afrikaanse afkomst delen met Zemmour.

Lees ook dit interview: ‘Frankrijk durft Algerije nu onder ogen te zien’

De zucht naar assimilatie lijkt bij Zemmour extreem. Hij kan maar niet ophouden zijn liefde voor de Franse traditie te betuigen. Alweer, hij is niet de enige. Maar zijn familiewortels onder de Berbers scheppen een probleem. Dit heeft met het Jodendom zelf weinig te maken. Denk aan de Nederlanders die zich het hardst afzetten tegen moslims en het meest prat gaan op hun status als rasechte jongens en meisjes van Jan de Witt: Geert Wilders, Thierry Baudet, Rita Verdonk. Zij hebben allemaal een Indische achtergrond.

De verschillende gradaties in rang en stand tussen rassen in de koloniën luisterden zo nauw dat een mens er gek van kon worden. De zogenaamde ‘indo’s’ die naar Nederlandse scholen gingen wilden niet worden vereenzelvigd met de ‘kampong-indo’s’, laat staan met Indonesiërs. Net zo zat het vermoedelijk met veel Joden in Noord-Afrika. Zij waren Frans. En niets dan Frans. Joden kozen de kant van Frankrijk tijdens de Algerijnse oorlog. God beware dat zij werden gezien als Berbers. Hun houding tegenover moslims is daarom anders dan die van de meeste Europese Ashkenazim.

Bloedige incidenten

Je zou de overgeleverde smetangst van de koloniën in Frankrijk en Nederland misschien een beetje kunnen vergelijken met de houding voor de oorlog van geassimileerde West-Europese Joden tegenover arme Joodse immigranten uit Oost-Europa. Men wilde er zo min mogelijk mee te maken hebben. Maar dat was meer een kwestie van snobisme, het was iets van Ashkenazim onderling, en daarom minder venijnig dan de hitserige ideologie van een Wilders of een Zemmour.

In zijn houding tegen de moslims in Frankrijk kan Zemmour rekenen op de steun van sommige Joden die geschrokken zijn van een reeks bloedige incidenten: de moord op een rabbi en drie kinderen in Toulouse of de 85 jaar oude vrouw in Parijs die door een jonge moslim werd doodgestoken. Maar belangrijker is de manier waarop Zemmour niet-Joodse volksmenners een soort rugdekking heeft gegeven. Jean-Marie Le Pen legde dit als volgt uit aan Le Monde. Als Jood, zei Le Pen, kon niemand Zemmour een nazi noemen. En dat geeft hem alle vrijheid. En dus ook – dit zei hij niet, maar dacht hij waarschijnlijk wel – aan mensen die net zo denken als Le Pen.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven