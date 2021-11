Enige stamcelbank van Nederland raakt vergunning kwijt

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) heeft de vergunning van de enige Nederlandse stamcelbank ingetrokken, omdat de organisatie de zaken niet goed op orde zou hebben. Dat heeft hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Het besluit volgt op verschillende bezoeken en een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), dat „kritische tekortkomingen ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid van de stamcellen” zag en adviseerde de vergunning in te trekken.

Stamcelbank Nederland, gevestigd in het Utrechtse Leusden, laat weten ongeveer 10.000 klanten te hebben. Zij hebben tegen betaling hun eigen stamcellen, gewonnen uit navelstrengbloed, laten opslaan bij de organisatie. Deze worden kort na de geboorte afgenomen en opgestuurd naar de stamcelbank. Volgens de inspectie is het bij de organisatie niet duidelijk of het aan de bank gedoneerde materiaal steriel is. Ook zou verwisseling van stamcellen tussen verschillende donoren niet „uit te sluiten” zijn. „Dat kan bij toepassing ernstige schade tot gevolg hebben bij de patiënt”, aldus de IGJ.

Erkenning

Om lichaamsmateriaal in ontvangst te nemen, te bewerken en op te slaan, is erkenning van de overheid nodig. Stamcelbank Nederland was de enige organisatie die deze erkenning had voor stamcellen. Naar aanleiding van bezoeken van de IGJ mocht de stamcelbank per april dit jaar al geen nieuwe stamcellen in ontvangst nemen of bewerken. Wel mocht de organisatie al opgeslagen materiaal langer bewaren.

Per 13 januari 2022 wordt de volledige erkenning ingetrokken. Vanaf die datum mag Stamcelbank Nederland ook geen lichaamsmateriaal meer opslaan. De stamcelbank moet haar eigen klanten benaderen over wat te doen met de overgebleven stamcellen. Volgens de inspectie zijn er in Nederland „geen reguliere, algemeen aanvaarde, medische behandelingen waarbij deze stamcellen [gewonnen uit navelstrengbloed] gebruikt zouden kunnen worden op de donor zelf”.

Joost Kartman, eigenaar van en arts bij Stamcelbank Nederland, laat weten de keuze van het ministerie „niet te begrijpen”. De stamcelbank vecht het besluit van de staatssecretaris om de erkenning in te trekken aan bij de voorzieningenrechter en hoopt de opgeslagen stamcellen zo ook na 12 januari te kunnen blijven bewaren.