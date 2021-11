Emiraten worden met vallen en opstaan klimaatvriendelijk

Je kunt er kiezen voor appartementen in futuristisch ogende gebouwen, waarvoor de energie wordt opgewekt met biobrandstof. Maar wie zijn woning in het hete woestijnklimaat liever afkoelt met stroom uit zonne-energie, heeft die optie ook. Zacht zoemend rijden er af en toe chauffeurloze busjes voorbij, terwijl een tientallen meters hoge windtoren met gebruikmaking van hightech én traditionele technieken koelere lucht in schaduwrijke straatjes blaast.

Welkom in Masdar City, het duurzame paradepaardje van de Verenigde Arabische Emiraten dat de weg moet wijzen naar een tijdperk zonder fossiele brandstoffen.

Veel mensen verblijven er nog niet in deze klimaatvriendelijke droomwijk. In de autoloze straatjes hebben zwerfkatten vaak het rijk alleen. „Het is wel een beetje eenzaam hier”, bevestigt Sara, een Italiaanse die met een vol supermarktkarretje onderweg is naar haar appartement in een uitgestorven straatje. Ze studeert sinds drie maanden om de hoek, aan de Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence. „Maar je zit hier comfortabel en het onderwijs is goed. Naast mijn appartement krijg ik nog 8.000 dirham (ongeveer 2.000 euro) per maand voor levensonderhoud. Zoiets vind je niet gauw ergens anders.”

Uitstootvrije villa

Vanaf het eerste begin, zo’n vijftien jaar geleden, hebben de autoriteiten in de rijke olie- en gasstaat de beurs wijd opengetrokken voor Masdar City. Het prestigieuze Britse architectenbureau Foster + Partners, bekend om zijn duurzame aanpak, mocht er voor veel geld de eerste gebouwen neerzetten. Die openden in 2010 hun deuren. Helemaal uitstootvrij bleken die overigens nog niet te zijn. „Onze eerste villa met netto nul CO 2 -uitstoot werd pas in 2017 gebouwd”, zegt architect Chris Wan, die al jaren leiding geeft aan de ontwerpen voor Masdar City. „Telkens proberen we het beter te doen dan de vorige keer.”

De hoop van de autoriteiten was dat de nieuwbouwwijk in de woestijn, dichtbij het internationale vliegveld en de hoofdstad Abu Dhabi, niet alleen zou uitgroeien tot een stralend voorbeeld van duurzaam bouwen en efficiënt energieverbruik, maar ook tot een knooppunt van milieuvriendelijke hightech-industrie. Daarom besloten ze ook het hoofdkwartier van de nationale ruimtevaartorganisatie, die onlangs de Hope-missie naar de planeet Mars stuurde, hier te vestigen.

Zo’n eilandje van duurzaamheid kunnen de Emiraten uitstekend gebruiken. Niet alleen kan het de weg wijzen naar een milieuvriendelijkere toekomst, maar – misschien nog belangrijker – het helpt critici van de hoge emissies elders in het land de wind uit de zeilen te nemen. Dat laatste geldt ook voor de aankondiging in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow dat de Emiraten vanaf 2050 klimaatneutraal willen zijn. Daarvoor wordt omgerekend zo’n 150 miljard euro gereserveerd, bestemd voor investeringen in duurzame energie.

Airconditioning

Volgens Mohammed bin Zayed, de kroonprins en feitelijke machthebber in de Emiraten, past dit initiatief „in de al lang bestaande visie van de VAE en zijn bevolking om een belangrijke bijdrage te leveren aan wereldwijde duurzaamheidsinspanningen, terwijl we de economische en menselijke ontwikkeling thuis en in de wereld steunen”.

Alle goede bedoelingen ten spijt dragen de Emiraten zelf volgens gegevens van de Wereldbank veel meer dan gemiddeld bij aan de wereldwijde uitstoot. Per hoofd van de bevolking stoten ze 20,8 ton CO 2 uit, na Qatar en Koeweit het hoogste niveau ter wereld. De bevolking is nog geheel op de auto ingesteld. Bijna niemand, zeker geen Emirati, neemt het openbaar vervoer. Ook de watervoorziening, door ontzilting van zeewater, vergt veel energie en overal staat de airconditioning vrijwel permanent aan.

Het energiebeleid van de Emiraten kent twee sporen, legt een Nederlandse deskundige uit die niet met zijn naam in de krant wil. „Aan de ene kant beseffen ze dat hun olie- en gasvoorraden eindig zijn en zetten ze in op projecten met waterstof en duurzame energie. Aan de andere kant zeggen ze: we hebben nu eenmaal die olie en dat gas en die zijn nog hard nodig tot 2050 om de economie in de wereld gaande te houden. Dus daar gaan we mee door.” De Emiraten hebben de op zes na grootste olie- en gasreserves ter wereld.

Volgens de Wereldbank behoort de uitstoot per inwoner in de Emiraten tot de hoogste ter wereld

Sterker dan andere olie- en gasstaten zijn de Emiraten de laatste jaren bezig geweest zich economisch voor te bereiden op een toekomst zonder inkomsten uit fossiele brandstoffen. Het best lukt dat in Dubai, dat is uitgegroeid tot een belangrijk internationaal commercieel en financieel centrum, maar ook tot een transportknooppunt. Desondanks komt zo’n 25 procent van het inkomen van de Emiraten nog uit olie en gas.

Hoewel de regering nog altijd goede sier maakt met Masdar City, is de realisatie van het project, waarvoor ruim 20 miljard dollar was uitgetrokken, vaak met vallen en opstaan verlopen. De bedoeling was een wijk neer te zetten met vijftigduizend inwoners en tienduizenden forenzen. Maar na zo’n vijftien jaar is amper een zevende deel van het bouwplan uitgevoerd. „Er wonen nu ongeveer 2.500 mensen”, zegt Wan, die al dertien jaar in Masdar City actief is, „maar we gaan ervan uit dat het aantal mensen dat hier werkt volgend jaar oploopt tot tienduizend.” Op verschillende plaatsen is inderdaad te zien dat er nu flink wordt gebouwd.

Te duur

„Ik zou hier ook graag wonen”, zegt Mohamed Al Akkad, een Egyptische boekhouder die sinds 2010 bij het gelijknamige overheidsbedrijf Masdar City werkt. Hij drinkt met een bevriende bankmedewerker een kop koffie bij een van de weinige, meestal rustige cafés. „Maar de prijzen hier zijn veel te hoog voor mij.”

Het aantrekken van bedrijven verloopt met wisselend succes. Het Duitse Siemens vestigde in 2014 zijn hoofdkwartier voor het Midden-Oosten in Masdar City in een gebouw dat 46 procent minder energie gebruikte en 50 procent minder water dan het gemiddelde gebouw in de Emiraten. Het jaar daarop streek ook het VN-agentschap voor duurzame energie (Irena) met zijn hoofdkantoor neer in een van Fosters gebouwen, dat de Emiraten ter beschikking hadden gesteld. Dankzij allerlei snufjes, onder meer superefficiënte liften, verbruikt dit complex zelfs maar een derde van de energie van het gemiddelde kantoorgebouw in Abu Dhabi. Maar daarna stokte de activiteit weer geruime tijd.

Volgens Wan zijn er nu negenhonderd bedrijven gevestigd, maar hij erkent dat daar veel brievenbusfirma’s bijzitten. En veel bedrijven zitten in zogeheten vrije zones aan de rand van Masdar City, waar minder stringente bouwvoorschriften gelden en bedrijven de bouwkosten zelf dragen. Want zelfs de regering van de Emiraten blijft niet onbeperkt met miljarden smijten. „We leren er gaandeweg bij”, zegt Chris Wan. „Onze visie is nog altijd dezelfde, maar als we echt duurzaam willen bouwen, moet dat ook commercieel levensvatbaar zijn.”

