Een oudere ‘vriend’ als loopbaanhulp: waarom een mentor op werk nuttig kan zijn

Een netwerk opbouwen kan best lastig zijn — zeker als je aan het begin van je carrière staat. En hoe zet je die volgende stap in je loopbaan of laat je je onderneming groeien?

Van alle vormen van begeleiding en advies is die van het mentoraat misschien wel de meest laagdrempelige. Een mentor kan je helpen moeilijke beslissingen in je loopbaan te nemen, bij dilemma’s op de werkvloer of bij versterking van je competenties.

Yvonne Burger, hoogleraar organisatiecultuur, communicatie en leiderschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, ziet een duidelijke opmars van deze een-op-eenbegeleiding. Sinds begin deze eeuw neemt dit binnen organisaties vaker de plaats in van trainingen en opleidingen in groepsvorm, ziet ze.

Burger, tevens oprichter van het Center for Executive Coaching, maakt duidelijk onderscheid tussen een mentor en een coach. Ze verwijst naar de herkomst van de woorden. In de Griekse mythologie is de oude Mentor raadgever en huisvriend van Odysseus’ zoon Telemachos. Een mentor is een vertrouweling en geeft advies vanuit eigen ervaring. Daaruit kan een vriendschappelijke band ontstaan.

Het woord coach komt van het Engelse woord voor koets. Een coach brengt je van A naar B. Iemand helpt je nieuwe inzichten te krijgen en ondersteunt, maar geeft niet zozeer advies. Bovendien wordt een coach betaald voor zijn of haar diensten. Een coach wordt nooit een vriend.

Afspraken

Het belangrijkste voor de relatie tussen mentor en mentee zijn goede afspraken, of ‘contractering’, zoals Burger het noemt. Stem af wanneer er contact is, in welke vorm – fysiek of per mail – en hoe vaak je een beroep op iemand mag doen – mag je altijd bellen of moet je doseren? Duidelijke afspraken kunnen teleurstelling voorkomen. Bovendien, zegt Burger: „Als je verwachtingen expliciet maakt, wordt de relatie minder vrijblijvend.”

Hoe kom je aan een mentor? Soms vind je die binnen je eigen organisatie, al dan niet met behulp van een chef of afdeling personeelszaken. Is die mogelijkheid er niet, dan kan je op zoek gaan in je eigen netwerk of aansluiting zoeken bij een extern mentortraject. Veel van dit soort initiatieven richten zich op specifieke groepen, zoals vrouwen, nieuwkomers of mensen met een bepaalde geloofsovertuiging. Ook is er NLGroeit, een online adviesplatform voor ondernemers. Daarbij zijn ruim vierhonderd mentoren aangesloten, van wie zo’n negenhonderd ondernemers gebruik maken. Zoals bij veel mentortrajecten is deelname gratis, wel worden mentees na een succesvol mentortraject bij NLGroeit aangemoedigd om zelf mentor te worden en hun wijsheden door te geven.

Sommige organisaties vragen wel een bijdrage van de mentee. Zo moet een mentee bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) 150 euro betalen voor twaalf uur mentorondersteuning, en bij Creative Talks, een mentorinitiatief voor fotografen, betaal je 1.650 euro voor een mentortraject van in totaal tien uur.

Chemie

In alle gevallen geldt: de klik is heel belangrijk. Burger: „Er moet chemie zijn tussen mentor en mentee. Zonder klik wordt de relatie geen succes.”

Verder moet een mentor een gespreksstijl hebben die bij je past. „Kies bijvoorbeeld niet voor een confronterend iemand als je daar zenuwachtig van wordt.”

Heeft iedereen baat bij een mentor? Volgens Burger blijkt uit diverse onderzoeken dat een mentor een positief effect kan hebben op je loopbaan. Wel waarschuwt ze kritisch te zijn bij de keuze. „Bedenk goed met wie je in zee gaat. Je kunt ook iemand treffen die zijn eigen problemen op jou projecteert. Dat kan zelfs schadelijk zijn.”

De relatie moet professioneel blijven. Zo kent Burger iemand die door haar coach mee op vakantie werd gevraagd. „En dat liep niet goed af.” Een vriendschappelijke band moet kunnen, een vakantie samen is een stap te ver.