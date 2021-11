‘De dingen die begraven liggen’ is tijdens muzikale momenten op zijn best

De personages uit De dingen die begraven liggen zie je zo neerzijgen naast Vladimir en Estragon uit het absurdistische toneelstuk Wachten op Godot. Dan zouden ze lekker met elkaar kunnen filosoferen over hun worstelingen in een abstract-verlaten wereld – zonder duidelijke richting, zonder eindstreep. Al heeft één van de karakters in het stuk dat Simme Wouters schreef, onder de vleugels van Orkater’s De Nieuwkomers, wél een doel in zijn leven. Hij is een ridder (Jasper Stoop), op zoek naar z’n zwaard.

In De dingen die begraven liggen stuit deze ridder op een schatzoeker (Simme Wouters), die het leven niet meer ziet zitten. Ze sluiten een deal: als de man de ridder helpt zoeken met zijn metaaldetector, zal die hem doden zodra hij zijn wapen terug heeft. Zover komt het alleen niet, want het zwaard blijft zoek. Er wordt gegraven en gewandeld, maar het duo komt geen steek verder. Wel duikt er een ambtenaar (Jurjen Zeelen) op, die de boel wat opschudt: hij verlangt een vergunning voor zo’n beetje alles wat het tweetal doet.

Vakmanschap

Ondanks dit soort onverwachte bezoekjes kabbelt de odyssee voort. De personages praten veel, maar zeggen weinig en hun constante herhalingen beginnen te vervelen. Neem deze uitroep van de schatzoeker: „Misschien bent u wel een waanbeeld/ Niets meer dan een trucje van mijn eigen hersenpan/ Een foefje van mijn verbeeldingskracht.” In de dialogen worden nietszeggende zinnetjes heen en weer gekaatst. Dat werkt soms op de lachspieren (evenals het stevig aangezette spel van de spelers), maar de nietszeggendheid leidt toch vooral tot ergernis.

Hoogtepunt van de voorstelling zijn de muzikale momenten, waarbij het vakmanschap van de muzikanten en hun originele keuzes opvallen. Stoop en Wouters zijn dan op hun best, zoals in de slotscène waarbij de ridder een nummer van fado-fenomeen Amália Rodrigues aanheft. Jammer dat de dialogen de overhand houden.

Lees ook: ‘De Meester en Margarita’ is muziektheater dat op alle facetten omverblaast

Theater De dingen die begraven liggen. Van: Orkater/ De Nieuwkomers – Jasper Stoop & Simme Wouters. Gezien: 30/10, De Schuur, Haarlem. Te zien t/m 12/12. Inl: orkater.nl ●●●●●