Australiërs mogen land weer in zonder verplichte quarantaine

De leden zien nu voor de politiek de taak weggelegd om de wettelijke en ethische vraag te beantwoorden of het verantwoord is om het virus te laten circuleren. Dat daarbij tegenspraak geregeld moet worden, staat volgens het Red Team buiten kijf: „Onze visie is onveranderd en voegt dan ook niets nieuws meer toe aan kennis en debat, het is nu aan de uitvoerders.”

Volgens het Red Team, met leden als Wim Schellekens (oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), Bert Mulder (arts-microbioloog) en Amrish Baidjoe (epidemioloog) is het nu aan de politiek om te leren van gemaakte fouten in de coronabestrijding. Door een gebrek aan tegenspraak is volgens hen „de zorg nu echt stuk” en heeft „het kabinet zichzelf vastgedraaid”, omdat gezichtsverlies een „onevenredig groot aandeel had” in het coronabeleid.

Het Red Team, een groep gezondheidswetenschappers en andere deskundigen die het kabinet vrijblijvend adviseerde over het coronabeleid, heft zichzelf op. In een verklaring schrijft de groep maandag dat zij ondanks stijgende besmettingscijfers geen taak weggelegd ziet in deze fase van de crisis: „De keuzes die nu gemaakt moeten worden, zijn fundamenteel politiek van aard.”

Zaterdag werd bekend dat de Verenigde Staten het Pfizer-vaccin hebben goedgekeurd voor gebruik bij kinderen tussen 5 en 11 jaar oud. Daarmee wordt het vaccin beschikbaar voor 28 miljoen kinderen. Ook de Centers for Disease Control and Prevention, het equivalent van de Nederlandse GGD, moet eerst nog adviseren over de precieze toediening van het vaccin bij kinderen. Zij zullen een dosis van 10 microgram krijgen — een derde van wat personen boven de 12 jaar toegediend krijgen. Een zorgmedewerker met het Sinovac-vaccin tegen Covid-19. Foto Dedi Sinuhaji /EPA

Penny K. Lukito, hoofd van het agentschap, zegt „verheugd” te zijn over het besluit. Het vaccineren van kinderen is „noodzakelijk” nu Indonesische kinderen weer fysiek onderwijs krijgen, zo zei hij tijdens een persconferentie. Het ministerie van Volksgezondheid, dat nog wacht op een advies over de kindervaccinatiecampagne, verwacht begin volgend jaar te kunnen starten met het prikken van kinderen.

Australiërs mogen land weer in zonder verplichte quarantaine

Voor het eerst in twintig maanden mogen Australische burgers maandag het land weer in- en uitreizen zonder een verplichte quarantaine. Op het vliegveld van Sydney, gewoonlijk het drukste vliegveld van het land, werden familieleden en vrienden herenigd die elkaar bijna twee jaar niet hadden gezien. Vóór maandag mochten Australiërs het land alleen verlaten met een speciale vrijstelling van de regering. Australische burgers die in het buitenland zaten moesten twee weken in quarantaine in een hotel als ze wilden terugkeren.

Zo’n quarantaine was „geen optie” voor piloot Jaspar Singh, zegt hij tegen de Australische krant The Sydney Morning Herald. Hij werkt in Singapore en had zijn vrouw en drie kinderen voor maandag al meer dan anderhalf jaar niet gezien. Als hij ze had willen opzoeken, moest hij twee weken in quarantaine in Australië, en twee weken bij terugkomst in Singapore. Door een beperkte hoeveelheid vakantiedagen kon hij zich dat niet veroorloven. „Ik heb iedereen de wereld overgevlogen behalve mezelf,” zegt de piloot.

Het vliegveld in Sydney was het eerste dat op maandag weer openging omdat New South Wales de eerste staat was waar 80 procent van de bevolking ouder dan 16 jaar is gevaccineerd. De luchthavens van Melbourne en Canberra gingen later op de dag ook open, toen de staten waarin die steden liggen de vaccinatiedrempel behaalden. Vier Australische staten, waaronder New South Wales, roepen inwoners op om ondanks de versoepelingen alleen binnen de staatsgrenzen te reizen. Toeristen mogen naar verwachting later dit jaar weer het land in.