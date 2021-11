Bijna tienduizend werkgevers missen deadline en riskeren terugbetaling NOW-subsidie

Bijna 9.500 werkgevers lopen het risico dat ze hun loonsubsidie NOW moeten terugbetalen omdat zij nog niet hun definitieve omzet- en loongegevens hebben doorgegeven aan uitkeringsinstantie UWV. Het gaat om 7 procent van de NOW-aanvragers in de eerste ronde, van maart tot en met mei vorig jaar. Zij kregen samen ongeveer 320 miljoen euro. Dat meldde staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken, VVD) maandag aan de Tweede Kamer.

Werkgevers hadden tot afgelopen zondag de tijd gekregen om deze gegevens in te leveren bij uitkeringsinstantie UWV. Toch geeft het kabinet hen nu opnieuw verlenging, tot 9 januari.

Voorschot op rekening

Met de NOW-steun konden bedrijven die tijdens de coronacrisis 20 procent of meer van hun omzet verloren, een tegemoetkoming krijgen in hun loonkosten. Zij kregen in de eerste subsidierondes maximaal 90 procent van de loonsom van hun werknemers vergoed. Zo wilde het kabinet werkgelegenheid behouden en voorkomen dat werkgevers massaal hun werknemers zouden ontslaan.

Aanvragers van de NOW-subsidie kregen al binnen enkele weken een voorschot op hun rekening. De hoogte was gebaseerd op het omzetverlies dat zij zelf hadden ingeschat.

Lees ook dit interview met UWV-topman Maarten Camps: Het UWV kan wel even zonder Haagse plannen

Achteraf zou worden gekeken wat hun werkelijke omzetverlies was geweest, ten opzichte van voor de coronapandemie. Dan kan blijken dat een ondernemer geen recht had op de steun, of dat die te veel of juist te weinig loonsteun heeft ontvangen. Grote aanvragers moeten hun gegevens ook laten controleren door een accountant, middelgrote aanvragers door een boekhouder. Dat kan nog tot 6 februari.

Het UWV weet niet waarom de bijna 9.500 werkgevers hun gegevens nog niet hebben ingeleverd. Staatssecretaris Wiersma schrijft aan de Tweede Kamer dat een deel van hen dat mogelijk bewust niet heeft gedaan, omdat zij toch al verwachten dat zij het volledige voorschot moeten terugbetalen.

Betalingsregelingen

Uit de definitieve gegevens die het UWV al verwerkt heeft, bleek eerder dat bijna twee derde van de aanvragers op zijn minst een deel van het ontvangen voorschot moet terugbetalen. Zij kunnen hiervoor een betalingsregeling treffen. Werkgevers krijgen tot maximaal 5 jaar de tijd om het geld terug te betalen. Een derde van de werkgevers heeft recht op meer subsidie. Deze groep krijgt een nabetaling van het UWV.

Bijna 140.000 werkgevers hebben in de eerste subsidieronde gebruikgemaakt van de loonsteun om hun ruim 2,6 miljoen werknemers door te kunnen betalen. Het UWV keerde hen bijna 8 miljard euro uit aan voorschotten.

Onder de ontvangers zaten grote uitzendbureaus en industriële bedrijven als VDL, dat zo’n 50 miljoen kreeg, en Tata Steel (ruim 30 miljoen).

Ophef over bonusbeleid

Verreweg het grootste voorschot kreeg luchtvaartmaatschappij KLM: meer dan 300 miljoen euro. Op afstand volgden de Nederlandse Spoorwegen, met zo’n 75 miljoen euro. Het merendeel daarvan betaalde de NS terug toen het bedrijf in plaats daarvan gerichte overheidssteun kreeg. Een andere grootontvanger, Booking.com, betaalde zijn gehele voorschot van 65 miljoen euro terug na ophef over het bonusbeleid.

Toch ging het grootste deel van het geld, ruim 70 procent van de voorschotten, naar het midden- en kleinbedrijf: organisaties met hooguit 250 werknemers. Werkgevers in de horeca en detailhandel waren sterk vertegenwoordigd: een op de drie NOW-aanvragers kwam uit een van die sectoren.

Ruim een maand geleden eindigde de zesde en laatste NOW-ronde. In totaal heeft het UWV in deze zes NOW-periodes meer dan 20 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd.

Update (1-11-21): Werkgevers krijgen tot maximaal vijf jaar om eventuele NOW-steun terug te betalen, in plaats van eerdergenoemde drie jaar.