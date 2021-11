Bescheiden instrument schittert op Fagotfestival Maastricht

Als je de straat op zou gaan met een verzameling blaasinstrumenten en je vraagt iedereen welke ze kunnen benoemen, dan zullen de blokfluit en de trompet niet zo’n probleem zijn. De hobo en klarinet hebben het al iets moeilijker, maar ook die kunnen vast rekenen op een paar bollebozen. Maar wat is toch die vreemde roodbruine staaf? Je ziet hem altijd boven de strijkers uitsteken in een orkest, maar of je nou duidelijk hoort welk geluid eruit komt, nee. Mensen die fagot spelen, hebben het nooit makkelijk als ze op een feestje moeten uitleggen wat ze spelen.

Om toch eens op een feest van herkenning te kunnen zijn, werd afgelopen weekeinde in het conservatorium van Maastricht een heus fagotfestival gehouden: Internationaal fagotfestival Bassoons for future. Tientallen fagottisten, amateurs en professionals uit binnen- en buitenland zagen op elke verdieping tafels vol uitgestalde fagotten en fagotonderdelen staan, met daarachter bouwers die hun waar aanprezen en reparaties aanboden. Uit alle richtingen klonken repeterende fagotten van masterclass-deelnemers. In de hoge raampjes van elke repetitiekamer wees minstens één fagot omhoog. Op een concours streden deelnemers om de titel beste fagottist. Bij de lunch en ook ’s avonds gaven gerenommeerde fagottisten en ensembles optredens.

Dat je de fagot in een orkest niet hoort, is natuurlijk niet waar. Het is een basinstrument; zijn geluid is in de laagte zacht, warm, luchtig maar grof en extreem kleurrijk. Als geen ander weet hij met ieder instrument samen te smelten. Al komt hij maar zelden op de voorgrond, je hoort hem continu, maar dat zou je pas opvallen als hij er plots níét zou zijn. Komt hij wel op de voorgrond, dan is dat vaak in een hoger register, wat hij ook perfect kan. Dan is het alsof er een ander instrument klinkt: geknepener, trompetteriger.

Rafelig en broos instrument

Vroege vogels op het festival kregen van fagottist en mede-organisator Suzanne van Berkum om negen uur ’s ochtends al een warming-up. Jong en oud speelden samen Vader Jacob in canon. In de ensemblelessen is er eindelijk gelegenheid om ook eens zestienstemmig fagot te spelen, want daarvoor componeerde Rieteke Hölscher een stuk dat door een gelegenheidsensemble druk gerepeteerd werd.

„Die rieten van jullie, daar moet nog even een mesje overheen”, zegt Freek Sluijs, fagottist in het Radio Filharmonisch Orkest en workshopleider ‘duurzame rieten en gereedschappen’, aandachtig turend door een op zijn bril geklikte loep. Hij leerde fagottisten hoe je de uiterst fragiele rietjes (het mondstuk) snijdt. „En maak je riet droog voor elke koffiepauze, dan gaat-ie langer mee.” Zo’n tien cursisten maakten lustig aantekeningen. In andere kamertjes zijn ondertussen workshops als ‘duurzaam fagotonderhoud’, ‘houding en ergonomie’ en ‘achttiende-eeuwse speelversieringen’ bezig. Voor de (opvallend veel) jonge fagottistjes waren er het hele weekend kinderworkshops.

Fagottist Bram van Sambeek tijdens het Internationaal fagotfestival Bassoons for Future. foto Michel Claus

Niet-fagottisten konden het instrument vooral leren kennen tijdens concertjes. Vrijdagmiddag werden de oudste speeltechnieken van de fagot mooi tegenover de allernieuwste gezet: barokfagottist Andrew Burn speelde met een rafelig en broos instrument dat de hele klank van elk barokorkest samenvatte. De langzamere stukken gaven een fijne kans om de oude klank goed in je op te nemen en te vergelijken met wat fagottist Thomas Dulfer daarna met zijn moderne fagot en allerhande aangekoppelde elektronica kon doen. Improviseren op het ritme van de live gemonitorde hartslag (Dulfer is ook wetenschappelijk hart- en vaatonderzoeker) van vier toeschouwers op de eerste rij bijvoorbeeld. Rietkwintet Calefax gaf ’s avonds een uitverkocht voorproefje van hun nieuwe programma Fantastische muziek met extra toegevoegd een paar stukken waarin de fagot op zijn eigen bescheiden wijze kon schitteren.

Maastricht was dit weekend een heerlijk kneuterig fagotparadijs. Iedereen wist wat een fagot is.

Internationaal fagotfestival Bassoons for Future. Bezocht: 29 en 30/10. Inl: . Bezocht: 29 en 30/10. Inl: bassoonsforfuture.nl