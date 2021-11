Aluminiumsmelter Aldel schrapt banen

Aluminiumproducent Aldel moet een „fors aantal” banen gaan schrappen, nu de helft van de bedrijfsactiviteiten stilligt. Dat bevestigt financieel directeur Eric Wildschut na berichtgeving door Het Financieel Dagblad, dat afgelopen weekend meldde dat er een groot aantal banen op de tocht staat.

Naar schatting zullen er tussen de honderd en tweehonderd werknemers van het bedrijf uit Delfzijl slecht nieuws krijgen. Op dit moment heeft het bedrijf, dat afgelopen jaar 135 miljoen euro omzette, rond de 325 vaste krachten. De ontslagen zijn een direct gevolg van de uitzonderlijk hoge energieprijzen, zegt Wildschut. Daardoor schieten de kosten van het energie-intensieve productieproces van aluminium omhoog.

De „grootste klappen” zullen vallen in de smelterij in Delfzijl, zegt Wildschut. Dat is het gedeelte van de fabriek waar aluminium geproduceerd wordt. Aan die banen in de smelterij zijn ook kantoorbanen in het hoofdkantoor gekoppeld. Ook daar moeten arbeidsplaatsen geschrapt worden, zegt Wildschut.

180 nieuwe ovens

Door de hoge energieprijzen staat de smelterij al een aantal weken zo goed als stil. Dat is niet alleen pijnlijk voor Aldel vanwege de banen die nu in het gedrang komen, maar ook omdat het bedrijf de afgelopen jaren juist veel geld investeerde in vernieuwing van de fabrieken. Het internationale beleggingsfonds York Capital, dat sinds 2017 eigenaar is van het bedrijf, zorgde voor 180 nieuwe ovens in de smelterij. Daardoor staan er nu in totaal 240 ovens stil.

De energieprijzen stijgen onder meer als gevolg van een hoge vraag naar gas vanuit Azië en door het snelle economische herstel na de coronacrisis. Ook wordt er minder gas geleverd. En als gevolg van de aardbevingsproblematiek in Groningen, is de productie daar snel teruggeschroefd.

Het plan van de aluminiumsmelter is vooralsnog om een doorstart te maken met enkel de gieterij, waar vloeibaar aluminium versmolten wordt met andere metalen. Dat proces kost volgens financieel directeur Wildschut vele malen minder energie dan de productie van aluminium in de smelterij. Een heropening van de smelterij zou alleen mogelijk zijn als de aluminiumprijs hoog blijft én de elektriciteitsprijs zou zakken naar rond de 80 euro per kilowattuur, nu ligt die rond de 180 euro.

Over het precieze aantal banen dat komt te vervallen, kan Wildschut nog niets zeggen. Naar verwachting presenteert de directie deze week een plan aan de ondernemingsraad en de vakbonden. Vakbondsbestuurder Wilko van Niejenhuis van CNV wil graag concrete plannen zien die de ontslagronde onderbouwen, zegt hij. „Ik vraag me af of de smelterij weer open zou kunnen, en hoe snel precies. Aldel noemt steeds allerlei cijfers, nu wachten de bonden en de ondernemingsraad op specifieke plannen.” Niejenhuis zou het „heel erg” vinden als er meer dan honderd banen geschrapt worden.

Aldel hoopt de werknemers van de smelterij niet volledig los te laten. Het bedrijf is nu „hard op zoek” naar manieren om een relatie te behouden, zodat ze verder kunnen met elkaar, mocht de smelterij weer open gaan. Detacheren bij andere bedrijven zou een optie kunnen zijn, zegt Wildschut. „Een paar weken geleden dachten we nog dat de smelterij over zes maanden open zou kunnen, nu lijkt het erop dat dat misschien wel twaalf maanden wordt.”

Twee keer failliet

Begin september waren de vooruitzichten dankzij de hoge aluminiumprijs nog een stuk rooskleuriger, al stonden er ook toen tientallen banen op de tocht. De gieterij, waar vloeibaar aluminium verwerkt wordt, profiteert nog steeds van de hoge aluminiumprijs. Vakbondsbestuurder Albert Cuypers (FNV) maakt zich daar wel zorgen over, zegt hij. Hoe moet het verder met het bedrijf als de aluminiumprijs weer zakt? Ook daar worden waarschijnlijk deze week plannen voor gepresenteerd aan de ondernemingsraad en de bonden.

De afgelopen tien jaar ging Aldel al twee keer failliet. Het bedrijf hoopt een derde faillissement te voorkomen met staatssteun. Dat is alleen mogelijk in „uitzonderlijke gevallen” zoals een pandemie, laat een woordvoerder weten. Aldel en andere staalbedrijven stuurden het ministerie eerder al een brandbrief. Maar het opvangen van de hoge energieprijzen behoort vooralsnog tot het eigen risico van bedrijven, schreef minister Blok (Economische Zaken, VVD) een paar dagen geleden in een Kamerbrief. Het bedrijf hoopt alsnog steun te krijgen van het ministerie, bijvoorbeeld door een versnelde compensatie voor kosten van CO 2 -emissies door de emissiehandel die door de EU gereguleerd wordt. Daar is voorlopig geen sprake van, zegt een woordvoerder van het ministerie.

De aluminiumsmelter wedt op één paard. De komende tijd moet blijken of dat genoeg is, en of het bedrijf niet op een derde faillissement afstevent.