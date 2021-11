Advies: er moet een nationaal slavernijmuseum komen in Amsterdam

Er moet een nationaal slavernijmuseum komen dat moet gaan over de mensen die onder koloniaal bewind tot eigendom werden gemaakt en verhandeld. De bestaande collecties en voorzieningen in andere musea volstaan niet, ook omdat daarin onvoldoende aandacht is voor de doorwerking van de slavernijgeschiedenis in het heden.

Dat museum moet in een nieuw te bouwen, iconisch gebouw worden gehuisvest, in of om Amsterdam. Dat is het gezamenlijk advies van de Amsterdamse Kunstraad en de nationale Raad voor Cultuur over de eerdere verkenning die hierover werd gehouden.

„Het belang van een museum dat aandacht besteedt aan het Nederlandse koloniale slavernijverleden is evident. Het zal van grote nationale betekenis zijn en bijdragen aan de volledigheid van de geschiedschrijving, alsmede de bewustwording en verwerking van het slavernijverleden”, schrijven de raden in het advies dat maandag aan cultuurminister Ingrid van Engelshoven en het college van B&W van de gemeente Amsterdam is aangeboden.

Dit positieve advies is de meest recente stap in een ontwikkeling die in 2017 begon met een besluit van de Amsterdamse gemeenteraad op initiatief van Simion Blom, Nelly Duijndam en Sofyan Mbarki, om tot een nationale „museale voorziening” over Nederlandse slavernij te komen. De inhoudelijke uitwerking van dit initiatief leidde dit voorjaar tot de verkenning Met de kracht van de voorouders.

Hedendaagse samenleving

Het advies van de raden voor cultuur wijkt op een wezenlijk punt af van de verkenning. Het museum moet volgens de raden van meet af aan gaan over het hele systeem van koloniale slavernij, dus ook in de Oostelijke koloniën. In de verkenning werd – overeenkomstig de onderzoeksopdracht – uitgegaan van een museum over trans-Atlantische slavernij (in de Westelijke koloniën). De werktitel voor het museum is dan ook Nationaal Trans-Atlantisch Slavernijmuseum (NTASM). „Het is volgens de raden waardevol en noodzakelijk om de interactie, overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse koloniale slavernij in de Indonesische archipel, Indische Oceaan en Atlantische Oceaan te onderzoeken.

In de ogen van de raden heeft juist een nationaal museum over het slavernijverleden de taak om structureel een compleet beeld te geven van de koloniale slavernij die onder Nederlands regime heeft plaatsgevonden”, stelt het advies. „Die verbreding is in lijn met de maatschappelijke aandacht voor de slavernij in de voormalige VOC-gebieden, die in de afgelopen jaren mede door nieuw wetenschappelijk onderzoek is toegenomen.” In de adviesaanvraag had minister Van Engelshoven de raden ook specifiek gevraagd of het museum zich moest beperken tot de (doorwerking van de) trans-Atlantische slavernij.

Wel vinden de raden dat de trans-Atlantische slavernij een prominente plek moet krijgen in het museum, vanwege de schaal en het grote aantal personen in diaspora. „In het openbare debat hebben in het bijzonder Afro-Caribische gemeenschappen zich hard gemaakt om aandacht te vragen voor het slavernijverleden en de invloed daarvan op de hedendaagse samenleving.”