Acceptgiro verdwijnt in 2023, ingehaald door online betaaldiensten

De acceptgiro verdwijnt per 1 juni 2023 als betaalmogelijkheid. Dat laat eigenaar Currence maandag weten. Steeds minder bedrijven maken gebruik van de acceptgiro, waardoor het aantal gebruikte acceptgiro’s te laag wordt om de betaaldienst te ondersteunen.

Currence zegt het besluit genomen te hebben na overleg met alle banken die gebruik maken van de acceptgiro. Topman Daniel van Delft ziet het gebruik jaarlijks met gemiddeld ongeveer een derde afneemt. In de afgelopen twaalf maanden daalde het aantal bedrijven en instellingen dat acceptgiro’s verstuurt van 12.000 naar 7.700. De komende anderhalf jaar zullen de brancheorganisatie de Betaalvereniging, banken en andere financiële dienstverleners de overgebleven verzenders van acceptgiro’s begeleiden om over te stappen naar alternatieven.

De acceptgiro, een voorbedrukt papieren betaalformulier, werd in 1977 ingevoerd en beleefde zijn hoogtijdagen medio jaren ’90. In 1995 werden er ruim 300 miljoen acceptgiro’s per jaar verwerkt. Currence verwacht dat er in 2023 nog 2 miljoen acceptgiro’s per jaar gebruikt zullen worden. Het overgrote deel van de acceptgiro’s die tegenwoordig verstuurd worden, negen van de tien, wordt niet gebruikt. Ontvangers van de factuur blijken vaak de voorkeur te geven aan andere betaalmethodes als automatische incasso’s, facturen per e-mail of betaalapps.