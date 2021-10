De Britse conservatieve politicus Alok Sharma is namens de regering-Johnson de voorzitter van COP26. Hij was minister van Huisvesting ten tijde van de brand in Grenfell Tower in Londen, waarbij in 2017 72 mensen omkwamen, en later minister van Economische Zaken. Het voorzitterschap kan een mondiale conferentie maken of breken. Het mislukken van de klimaatconferentie in Kopenhagen (2009) werd destijds onder meer toegeschreven aan chaotisch voorzitterschap.

Foto Steve Parsons/AFP