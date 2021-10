Langs de voetbalvelden bloeit het geweld als tulpen in de Keukenhof. Bloemen in de lente, geweld in de herfst. Bij Feyenoord hebben ze een directeur wegbedreigd. MVV-Roda JC werd na 42 minuten definitief gestaakt. Vuurwerk knalde op het veld, net als bekers en andere objecten. In de gracht tussen de hekken renden supporters rond die door de politie werden uitgeklopt als matten. Knuppels roffelden op billen, ruggen en nieren. Een supporter lag op de grond en werd weer overeind gemept. Meer dan tijdens de wedstrijd werd rond het veld snelheid en strategisch inzicht tentoongesteld; snelheid door de supporters, strategisch inzicht door de politie. Excelsior-FC Eindhoven werd stilgelegd vanwege spreekkoren en wederom bekers op het veld.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus zei maandag te gaan praten met de KNVB. Toen ze dat bij de KNVB hoorden, dachten ze in de directiekamer vast: ‘Kuhuuuut’. Als ze het supportersgeweld niet wisten te smoren zou dat gaan leiden tot impopulaire maatregelen zoals puntenaftrek, geen uitsupporters bij wedstrijden, misschien helemaal geen supporters, of alleen nog vrouwen want daar kun je tenminste normaal voetbal mee kijken. Niemand die op dat soort maatregelen zit te wachten.

„Wat gaan we zeggen?”, vroeg de grote directeur. Hij keek rond in de directiekamer.

„Dat we betere camera’s gaan neerzetten?”, zei de directeur naast hem.

„Sowieso.”

„Dat we met de supporters in gesprek gaan?”, zei een ander.

„Ook dat.”

„Blijven herhalen dat de relschoppers geen echte supporters zijn? En vooral jongeren?”

De grote directeur schudde zijn hoofd: „Dat gelooft niemand. Je ziet allemaal kalende knarren in beeld. Er lopen buiken tussen die niet eens jong meer zijn.”

De populistische directeur stak zijn hand op. „We kunnen toch de waarheid zeggen? Wat iedereen denkt, maar niemand durft uit te spreken?”

Alle directeuren keken hem aan.

„Het zijn migranten.”

„Migranten?”

„Met hun barbaarse gebruiken en hun misprijzen van de Nederlandse wetten komen ze hier de boel verpesten.”

„Bedoel je …?”

„Mannen met zwarte hoodies. Dat zijn migranten.”

„Weet je het zeker?”

„Je ziet het toch?”

De grote directeur zei dat hij erover ging nadenken.

In de auto naar huis hoorde hij op de radio Feyenoord in de laatste minuut tegen Sparta scoren. Hij vertelde zichzelf dat zijn vrouw waarschijnlijk gelijk had en hij zich geen zorgen moest maken. Zij zei dat Grapperhaus hen streng zou toespreken zoals hij vorig jaar tegen het volk had gedaan over de coronaregels. Met een beetje mazzel zou ergens beeld opduiken van de minister die, gekleed in een zwarte hoodie, schreeuwend aan een stadionhek hangt met een beker bier in zijn hand. Die beker slingert Ferd het voetbalveld op. Later zal hij zijn excuses aanbieden. De toespraak heeft hij nog liggen van na zijn bruiloft: hij heeft het niet goed ingeschat, zich laten meeslepen door de gebeurtenissen, et cetera.

Eenmaal thuis vraagt de directeur zijn vrouw die geruststellende woorden te herhalen. Dat doet ze. Daarna swipet ze over haar tablet, zo zet ze de alarmen rond hun huis weer aan.

Carolina Trujillo is schrijfster.