Overrompelende onvoltooide stukken op Haags (Un)heard Music Festival

Onvoltooide werken vormden afgelopen weekend de rode draad van het vijfde (Un)heard Music Festival, opgezet door het Matangi Quartet als plek voor muziek die „overrompelt en verrast”.

Dat laatste gold zeker voor Onvoltooid Verleden, een ballet van Thom Stuart bij het onaffe Vijfde Strijkkwartet van Willem Pijper. Stuarts choreografie belichtte het wezen van het strijkkwartet: de prima ballerina werd door drie dansers als een melodie doorgegeven. Waar het Viride Kwartet soms samenvloeide in één stem, versmolten de dansers bij tijd en wijle tot één lichaam.

De avond begon met twee onafgemaakte strijktrio’s van Schubert en Mozart door het The Hague String Trio. Het waren de eerste - welluidende - stappen op een reis die met de minuut spannender want urgenter werd. Het Viride boog zich met overgave over de neoromantiek van Jan van Gilse, de laatste noten van Leo Smit - voordat de nazi’s hem en zijn vrouw wegvoerden naar het dodenkamp Sobibor - en Pijper.

Dat Schubert en Mozart hun strijktrio niet voltooiden, soit, maar bij de drie Nederlandse componisten begon het wel te wringen dat deze veelbelovende composities in de kiem waren gesmoord: bij Smit en Pijper door de dood en Jan van Gilse zag er kennelijk geen brood meer in - hij leefde nog meer dan twee decennia jaar nadat hij de laatste noot van zijn strijkkwartet opschreef.

Gewonde vogel

Het concert bouwde op naar het enige wel voltooide werk, de wereldpremière van het strijkkwartet Transcendance van Kate Moore, een companion piece bij Pijpers stuk. Moore zag bij het componeren een gewonde vogel voor zich, die vergeefs weer probeert te vliegen. Soms wist een instrument zich fladderend even los te maken uit de muzikale zwaartekracht, maar vaker hield het Viride de gewonde vogel beukend en meedogenloos op de grond.

Voltooid zijn blijft een typisch menselijk idee: de suggestie dat iets in zichzelf volmaakt kan zijn. Bij Moore leek het niet meer dan een korte kreet, opgeslokt door het oneindige. Overrompelend? Check. Verrassend? Check.

Klassiek Un)heard Music Festival. Met Double Dutch. The Hague String Trio, Viride Kwartet, Dutch Don’t Dance Division. Muziek van Schubert, Mozart, Van Gilse, Smit, Pijper en Moore. Gehoord 30/10. Korzo, Den Haag. ●●●●●