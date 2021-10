Over vaccineren – of niet – vraagt niemand de huisarts nog advies

Zoef. De glazen schuifdeur die het halletje van de kerkruimte van de Hervormde Kerk in Kesteren scheidt, glijdt soepel open. Zo’n honderd kerkgangers lopen rustig, en vooral niet allemaal tegelijk, de tegelvloer (mét vloerverwarming) op. Op het balkon boven de ingang wordt een enorm orgel bespeeld.

Een man in een reflecterend hesje wijst de kerkgangers hun plek aan. Tussen twee gevulde houten banken staat er telkens één leeg. Ouders en kinderen zitten bij elkaar, en laten ruimte tussen hen en het volgende gezin.

Als iedereen zit, lopen de dominee en vijf mannen in zwart pak en stropdas – ouderlingen, leden van het kerkbestuur – naar voren. De voorganger klimt op de eikenhouten kansel. De organist zet een eerste psalm in. De zondagdienst begint.

Er zijn mensen die door de hogere cijfers thuisblijven

Voor corona kwamen naar een ochtenddienst als deze zo’n 250 kerkgangers. Ook nu het eigenlijk niet meer hoeft, is de kerk zichzelf blijven beperken. Er mogen maximaal 150 mensen naar binnen. Maar dat aantal wordt deze zondag lang niet gehaald.

Dat heeft een duidelijke reden. Kesteren ligt in de gemeente Neder-Betuwe, in de Biblebelt. Hier lopen de besmettingscijfers hard op. Zo’n 158 mensen per 100.000 inwoners van Neder-Betuwe zijn besmet, meer dan bijvoorbeeld op Urk (113) of in Staphorst (139). Slechts 62 procent van alle 18-plussers in Neder-Betuwe is volledig gevaccineerd. Dat percentage ligt hoger dan het aantal Neder-Betuwers dat hun kinderen tegen bof of mazelen laat vaccineren (53 procent), maar lang niet genoeg om het virus in te dammen.

Standpunt bepaald

„Ik ken mensen die normaal trouw komen, maar nu door de oplopende cijfers weer thuisblijven”, zegt ouderling Hans Hakkenberg (57). Hoeveel mensen in zijn kerkgemeente hun inenting hebben gehad, weet hij niet. Zelf liet hij zich wel inenten.

„Mensen hebben hun standpunt wel bepaald”, zegt Harm van Blijderveen (30), huisarts in een huisartsenpraktijk in een buurtdorp van Kesteren, Opheusden. Hij is gereformeerd christen én gevaccineerd. In de aanloop naar de eerste vaccinaties speelde de discussie in gereformeerde gemeenschappen nog volop, en werd Van Blijderveen vaak geraadpleegd. Dat is nu voorbij.

Nu ziet de huisarts hoe de ziekenhuizen in Tiel en Ede vol stromen. „Als dit zo doorgaat, wordt het Radboudumc in Nijmegen de volgende”, zegt hij. „Want iedereen die niet gevaccineerd is, raakt op een gegeven moment besmet. We moeten de piek remmen en uitsmeren over de tijd.”

Lees ook: God wil dat je je beschermt

Dat hebben kerkgemeenschappen in Neder-Betuwe ook wel door. Ze weten dat ze onder een vergrootglas liggen als het om corona gaat. Kerken gebruiken aanmeldsystemen, niet iedereen mag tegelijk de kerk in en ‘zomaar’ aan komen waaien is er al helemaal niet bij. In de Hersteld Hervormde Gemeente in Kesteren moeten de 600 kerkgangers rouleren. Een kerklid mag om de drie à vier diensten live een dienst meemaken. „Een enorme beperking”, zegt ouderling Aart Schouten (66). Hij wil als ouderling zijn vaccinatiekeus niet in de media, uit angst anderen te beïnvloeden.

In de WhatsAppgroep van Hakkenbergs Hervormde Gemeente, met 198 leden, herinnerde Hakkenberg zijn mede-kerkgangers voor de dienst nogmaals aan de regels. „Dat werkt goed”, zegt hij. Van Blijderveen hoorde dit weekend dat in zijn kerk het aantal kerkgangers nog verder is afgeschaald en pastorale bezoeken zijn uitgesteld. „In die zin neemt de kerk gelukkig verantwoordelijkheid.”

Het lijkt logisch dat er in een dorp als Kesteren ook buiten de kerk extra wordt opgelet. „Zeker omdat je als christelijke gemeenschap zo in het oog springt”, zegt Van Blijderveen. Maar dat is niet zo. Ook hier heeft de coronamoeheid simpelweg toegeslagen. In “hotspots” als Neder-Betuwe zouden de basismaatregelen – afstand, mondkapjes – wel weer ingevoerd mogen worden, vindt de huisarts.

Een 56-jarig vrouwelijk lid van Hakkenbergs gemeente ziet ook dat haar dorpsgenoten wat meer mogen opletten. Ze liet zich niet inenten en wil uit angst voor stigmatisering niet met naam in de media. „Toen de mondkapjesplicht verdween, dacht ik dat veel mensen er hier nog wel een zouden dragen. Dat gebeurde niet. Vind ik toch wel een dingetje.”

Drie psalmen verder, in de kerk in Kesteren. De dominee begint zijn preek over Gods barmhartigheid. In een gebed wordt nog even stilgestaan bij de oplopende cijfers. Er wordt gedacht aan een gemeentelid dat ziek is, een lid dat een uitgestelde heupoperatie éíndelijk krijgt, en „verschillende coronagevallen” in het verpleeghuis verderop. Iedereen buigt het hoofd. De voorganger sluit zijn ogen en leunt op de kansel. „Heere, geef dat we op U kunnen bouwen.”

Ik ben door vertrouwen op God niet ziek geworden

Christelijke argumenten om niet te vaccineren hebben voornamelijk met Gods voorzienigheid te maken, het idee dat God het verloop van je leven bepaalt. „Ik ben door vertrouwen op God al anderhalf jaar niet ziek geworden, en dan zou ik nu moeten zeggen: bedankt God, ik neem het over?”, zegt een vrouwelijk kerklid dat haar naam niet in de media wil.

Lees ook: Alles mag, onder de vlag van een kerkgenootschap

Daar zet ouderling Hakkenberg wat tegenover. Het nemen van voorzorgsmaatregelen is óók een Bijbelse plicht. „In het Oude Testament staat benoemd dat men om een plat dak een hek plaatste om ongelukken te voorkomen.” „Ik twijfel nog wel”, zegt het vrouwelijke kerklid. „Je kunt vaccinatie ook zien als een geschenk van God. Dat weegt voor mij zwaarder dan het idee solidair te moeten zijn.”

Tijdens de laatste psalm gaan de jassen weer voorzichtig aan. Buiten staat Hakkenberg met zijn vrouw en 14-jarige dochter, de jongste van zijn zes kinderen. Zij besloot zich „ook voor anderen” te laten vaccineren. „Kwam ze na veel nadenken zelf mee”, vertelt Hakkenberg met enige trots.