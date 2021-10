Matige warming-up in Rome voor de echte wedstrijd in Glasgow

Na dagen onderhandelen bevestigden de leiders van de G20, bijeen in Rome, de klimaatdoelstellingen van Parijs, zonder veel nieuwe concrete maatregelen af te spreken. De top in Rome gold als warming-up voor de VN-Klimaatconferentie COP26 in Glasgow, die zondag van start ging en twee weken gaat duren.

‘Rome’ heeft niet aan mijn verwachtingen voldaan, twitterde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, maar heeft „ook niet alle hoop de bodem ingeslagen”.

Voorzitter en gastheer in Rome, de Italiaanse premier Mario Draghi, zei trots te zijn op het resultaat, maar onderstreepte ook dat het maar een stap is van vele. De VN-conferentie, zei Draghi, „kan bouwen op een tamelijk solide fundament” dat in Rome is gelegd. Premier Mark Rutte noemde de sfeer tijdens de gesprekken over klimaat „veel positiever” dan hij vooraf had gedacht. „Voor het eerst in jaren worden er echte conclusies getrokken op de G20”, zei Rutte.

De leiders van twintig grootmachten op het gebied van economie én vervuiling kwamen overeen dat ze zullen streven naar een opwarming van de aarde met maximaal 2,0 graden Celsius vergeleken met het begin van het industriële tijdperk. Maar ze voegden daaraan toe dat 1,5 graad „binnen bereik” moet blijven. De aarde is de afgelopen tweehonderd jaar al met 1,1 graad opgewarmd.

Daarnaast legden ze in hun slotverklaring vast dat er vanaf 2022 geen kolencentrales in het buitenland meer gefinancierd zullen worden. China deed die belofte vorige maand al tijdens de Algemene Vergadering van de VN, de G7-landen deden die belofte al dit voorjaar.

Sluiting van kolencentrales

Tot zover het bescheiden goede nieuws uit Rome. De leiders, samen goed voor 80 procent van de economische slagkracht in de wereld én voor 80 procent van de CO 2 -uitstoot, konden het niet eens worden over de sluiting van kolencentrales of over een moratorium op de bouw van nieuwe centrales. Klimaatactivisten deden de slotverklaring af als ontoereikend omdat er geen concrete maatregelen werden genoemd om het doel van 1,5 graad te halen.

Een conflict over de vraag wanneer landen klimaatneutraal moeten zijn werd beslecht met een compromis. De G20-leiders spraken af dat dat „tegen het midden van de eeuw” gerealiseerd moet zijn. Rijke democratische landen hanteren 2050 als streefdatum. China en Rusland koersen op 2060.

Draghi noemde de formulering als een van de verworvenheden van Rome omdat men tot nu sprak over een CO 2 -neutraliteit tegen het einde van de eeuw. Rutte noemde het een doorbraak: „Hier aan tafel zaten twintig mensen die landen vertegenwoordigen die samen verantwoordelijk zijn voor tachtig procent van de globale CO 2 -uitstoot, en zeiden: wij willen dit. In de aanloop naar Glasgow vind ik dit echt wel een resultaat”.

Nederland haalt de eigen klimaatdoelen overigens nog niet. De volgende regering zal volgens Rutte „zonder enige twijfel” meer geld stoppen in klimaat. „Met de uitdrukkelijke bedoeling om de doelstellingen te halen”, zegt hij. „Als je dit snel doet en vooroploopt, kan je via innovatie heel veel nieuwe banen creëren. In 2030 gaat misschien wel 1 tot 2 miljoen van de 10 miljoen banen in Nederland in deze richting.”

Voor het eerst in jaren worden echte conclusies getrokken op de G20 Premier Mark Rutte

China, Australië, India en Rusland stonden in de onderhandelingen over kolen, de schadelijkste fossiele brandstof, afgelopen weekend tegenover diplomaten van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. China en India hebben hun economische vooruitgang gebaseerd op kolen, Australië en Rusland verdienen aan de export ervan.

Het VK wil als voorzitter van ‘Glasgow’ eigenlijk het einde van kolen als gangbare brandstof inluiden. Westerse landen oefenden onder andere druk uit op premier Scott Morrison van Australië om afscheid te nemen van kolen. In de aanloop naar de top had de Britse premier Boris Johnson er telefonisch bij de Chinese leider Xi Jinping op aangedrongen om kolen geleidelijk in de ban te doen. Xi was evenals de Russische president Vladimir Poetin niet in Rome, maar meldde zich per videoverbinding.

Na een matige warming-up gaat alle aandacht vanaf deze maandag naar de echte wedstrijd. Terwijl de G20-leiders zondagochtend in Rome botsten over klimaat, arriveerden in Glasgow de eerste van tweehonderd nationale delegaties. Ook Greta Thunberg (18), die als scholier jongeren in de hele wereld wist te mobiliseren voor het klimaat, arriveerde zondag in Schotland.

Reken de komende weken naast demonstranten ook op gastoptredens van een hele reeks internationale VIPS, zoals Bill Gates, die deelnemen aan side-events in de stad zelf en op het omringende platteland. Gates zal bijvoorbeeld met de Europese Unie een fonds voor de financiering van groene technologie presenteren.

Pijnlijke maatregelen

De onderhandelingen in Glasgow zijn moeilijker dan de onderhandelingen in Parijs in 2015. Toen ging het om doelstellingen voor de toekomst. Nu gaat het om pijnlijke maatregelen om die doelstellingen te verwezenlijken.

Bovendien vinden de gesprekken nu plaats in veel lastigere geopolitieke verhoudingen dan destijds. Eigenlijk was 2015 het laatste jaar waarin grote multilaterale doorbraken werden bereikt. Naast het succes van Parijs werden de Verenigde Naties het in dat jaar eens over de duurzaamheidsdoelen (SDG’s) en in het najaar van 2015 kwam Iran na tien jaar onderhandelen een nucleair akkoord overeen met de wereldgemeenschap waarin het beloofde nucleaire activiteiten tot een minimum te beperken.

Daarna raakte de multilaterale orde in zwaar weer. China ging steeds zelfbewuster opereren en ging op een antagonistische koers met het Westen. De verstandhouding tussen het Westen en Rusland bereikte door annexatie van de Krim, inmenging in Oekraïne, de nasleep van het neerhalen van vlucht MH17 en de Russische steun voor het Assad-bewind Syrië een dieptepunt. In het Westen zelf won nationalisme terrein. Het VK keerde zich af van de EU, Donald Trump stapte uit de Klimaatafspraken en duwde het nucleaire akkoord met Iran van de rails. In de pandemie speelden de VN slechts een bescheiden rol. In het vaccinatie-offensief geldt: rijke landen eerst.

In Rome beloofden de G20-leiders in elk geval om zich in te spannen om van de klimaatconferentie in Glasgow een succes te maken. „We kijken vooruit naar een succesvolle COP26.” Rutte reist deze maandag naar Glasgow. „Ik zal er de urgentie van dit moment benadrukken. Dit is één van de laatste kansen die we hebben om die bocht nog met elkaar te nemen. We moeten dit doen, en we moeten het nu ook uitvoeren. Actie, actie, actie”.