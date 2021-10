Man in Joker-kostuum verwondt mensen in trein Tokio

Een 24-jarige man, verkleed als het Joker-personage uit de Batman-films, heeft zondag met een mes in een trein in Tokio meerdere mensen verwond. Dat melden internationale persbureaus. De man, die is aangehouden door de politie, zou ook vloeistof door de trein hebben verspreid en brand hebben gesticht. Volgens lokale media is een van de in totaal zeventien gewonde personen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Hoeveel mensen er zijn gestoken door de verdachte is niet bekend. Op beelden die op sociale media rondgaan is te zien hoe een grote groep mensen de treinwagonnen in paniek verlaat, nadat de brand was ontstaan. De trein maakte een noodstop bij een station waar normaal gesproken geen halte was. Passagiers zouden onder meer uit het raam zijn geklommen.

Veel mensen zijn zondag in Tokio op de been om het Halloween-feest te vieren. Een getuige zegt tegen lokale media dat hij dacht dat het om „een Halloween-stunt” ging toen hij een man zijn kant op zag komen lopen met een bebloed mes.