Leiding academische IC-afdelingen aan politiek en burger: doe alles om instroom te stoppen

De acht IC-afdelingshoofden van de Nederlandse academische ziekenhuizen roepen zondag zowel de politiek als de burger op om „alles te doen wat in zijn of haar positie mogelijk is” om de stijging van het aantal coronabesmettingen te beteugelen. Volgens afdelingshoofd Peter van der Voort van het UMC Groningen staat op de IC-afdelingen „het water aan de lippen” en wordt het per week lastiger om aan de vraag naar IC-capaciteit te kunnen voldoen.

De oproep, die zondagavond wordt gedaan in actualiteitenprogramma Nieuwsuur, is volgens Van der Voort bewust breed uitgezet. „Wij willen hiermee de instroom van nieuwe patiënten verminderen. Het is zowel een politieke zaak als een van eigen verantwoordelijkheid in het dagelijks leven. Iedereen weet wat nodig is om besmetting te voorkomen, maar je ziet dat het zo niet gaat lukken.” Zondag was er opnieuw een flinke toename van het aantal besmettingen; het RIVM registreerde 8.219 positieve tests – cijfers vergelijkbaar met de ‘discopiek’ in juni. Zondag lagen er 1.122 coronapatiënten in het ziekenhuis (een stijging van 80), van wie 220 op de IC.

Volgens Van der Voort stijgt de druk op de ziekenhuizen te snel. „De voorspellingen zijn zodanig dat we in de problemen gaan komen, zowel op de verpleegafdelingen als op de IC. Dit gaat patiënten in de reguliere zorg raken.” Volgens de artsen is de gevraagde opschaling van 1.000 naar 1.350 IC-bedden niet haalbaar, en is het zaak om in te zetten op minder besmettingen. Van der Voort: „Het begint overal te knellen. In Groningen en Nijmegen wordt al reguliere zorg afgeschaald, en dat gaat de komende weken op nog meer plekken gebeuren.”

Vier beleidspunten

In de oproep sporen de afdelingshoofden het kabinet aan zich op een viertal beleidspunten te richten. „Basishygiëne, denk aan mondmaskers, afstand houden en handen wassen. Ten tweede: specifieke maatregelen zoals toegangsbewijzen op meer plekken invoeren. Ten derde: het stimuleren van de vaccinatiebereidheid zodat meer mensen zich laten vaccineren. Tot slot pleiten we voor het ‘boostershot’ voor mensen met een zwak immuunsysteem, om die immuniteit nog wat verder op te krikken.” Van der Voort en zijn collega-afdelingshoofden hopen naast een krachtig signaal van het kabinet ook op de bereidheid van de Nederlandse bevolking om de maatregelen na te leven.

De belangrijkste ministers van het demissionaire kabinet kwamen vrijdag bijeen op het Catshuis om nieuwe maatregelen te bespreken, maar hakten daar nog geen knopen door. Waar grote veranderingen doorgaans voor de persconferentie uitlekken, was dat dit weekend niet het geval – al waren er geluiden over de herinvoering van de mondkapjesplicht en het uitbreiden van het coronatoegangsbewijs. Onder de afdelingshoofden die de oproep tekenen, is ook OMT-lid Diederik Gommers. Van der Voort benadrukt dat de oproep niet is gedaan met voorkennis van het OMT-advies. „Daar doet de heer Gommers ook in onze groep geen uitspraken over, maar je leest in de kranten al welke kant de verwachte maatregelen opgaan. En dat stemt ons wel ongerust.”