Jongeren vaccineren helpt iedereen

Wanneer we in Europa naar de landen om ons heen kijken, dan valt in cijfers van het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) niet alleen op dat Nederland achteraan het rijtje staat wat betreft de algehele vaccinatiegraad, maar ook binnen de leeftijdsgroepen van 20- tot 40-jarigen. Juist die groep speelt een cruciale rol in het bestrijden van de pandemie en we vinden het van belang dat ze goed begrijpen waarom.

Chi L. Chiu is vitaliteitskundige bij Chivo, kennisinstituut vitaliteit en leefstijl en betrokken bij Covidwiki. Rob Smit is actuaris en econometrist.

De Zweedse coronacommissie stelde al op 15 december 2020 vast dat het grote aantal doden in de hoogste leeftijdsgroepen gevolg was van het vrij rondwaren van het virus door de maatschappij. De ouderen waren weliswaar grotendeels geïsoleerd, maar dat gaf toch onvoldoende bescherming. Het idee van ‘focused protection’, dat actiegroep Herstel NL bepleitte, is weliswaar gebaseerd op logica en pragmatisme, maar in strijd met het bewijs. Dat hebben we in Nederland ook mogen aanschouwen toen de ‘Dansen met Janssen’-uitspraak van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) leidde tot vele extra besmettingen, die in fases oversloegen naar de ouderen. Binnen twee maanden werden 3.000 nieuwe ziekenhuisopnames bijgeschreven. Een ongewone disproportionele stijging in het midden van de zomer. Uitbraken onder jongeren hebben dus een concreet effect op ziekenhuisopnames.

Uit onze analyses blijkt dat als 85 procent van deze groep dubbel gevaccineerd is de algehele vaccinatiegraad van 83 naar 89 procent stijgt. Het effect is dat de besmettelijkheid met 17 procent afneemt en de Covid-bezetting in de ziekenhuizen/IC zelfs met 23 procent. Dat is een welkome verlichting van de overbelaste zorg. De zorgdruk ontstaat omdat het vaccin geen 100 procent maar 90-95 procent effectief is. Ongeveer 10 procent van de 6 miljoen 50-plussers blijft daardoor kwetsbaar, ondanks het hoge percentage gevaccineerden. Dat zijn potentieel ruim een half miljoen mensen. Aanvullend zijn er ook nog in die leeftijdsgroepen mensen te vinden die niet gevaccineerd zijn (ruim een miljoen) en daarvan is kans op een ziekenhuisopname negen maal groter.

Geen griep

Dat heeft allemaal invloed op de jongeren, omdat een nieuwe lockdown aanstaande lijkt te zijn. Daarnaast is er ook nog een hele andere zorg, want volgens volksgezondheidenzorg.info worden er per jaar, om vele redenen, 245.000 jongeren tussen de 15 en 30 jaar in het ziekenhuis behandeld. In diezelfde leeftijdsgroep maken 277.000 gebruik van spoedeisende hulp. Bij een dreigend zorginfarct, zullen die behandelingen suboptimaal zijn en veelal uitgesteld worden. Ook jongeren hebben daarom baat bij minder druk op de ziekenhuizen.

Ook als men geen gebruik maakt van de ziekenhuisfaciliteiten, kunnen besmettingen zelf onwenselijke effecten hebben. De milde klachten van Covid-19, die jongeren doorgaans te verduren hebben, kunnen namelijk heel lang aanhouden, zo blijkt uit het Britse CLoCK-onderzoek (Children & young people with Long Covid). Ongeveer 14 procent van de 11-17-jarigen die positief getest was, had na 15 weken nog tenminste drie klachten waarvan vermoeidheid het meest voorkwam. Het CLoCK-onderzoek is uniek vanwege een groot aantal deelnemers, maar is vooral waardevol door de inzet van een controlegroep van negatief geteste deelnemers. Men kan namelijk zonder Covid dezelfde verschijnselen hebben, maar een controlegroep toont aan dat deze vaker voorkomen bij de jongeren die positief zijn getest. Het vertaalt zich naar 1 op de 7 jongeren die tenminste drie maanden klachten ondervindt. Uit onderzoek van het Britse Office for National Statistics blijkt in de daaropvolgende leeftijdsgroepen tot 45 jaar een kans van 1 op 6 op langdurige klachten ten aanzien van de controlegroep. Covid-19 is duidelijk geen griep.

Exploratiedrift

Gebrek aan kennis over deze kansen leidt tot een gebrek aan het gevoel van urgentie bij jongvolwassenen. Daarnaast kan ook angst een beperkende factor zijn. Er heerst soms vrees voor een nare bijwerking van het vaccin zoals myocarditis, ontsteking aan het hart. Die kans is klein, maar wel aanwezig. In de directe doelgroep is die kans 1 op 6.000 tot 15.000. Die aandoening is mild en gemiddeld na vier dagen meestal verdwenen. Minder bekend is dat deze aandoening ook een ziekteverschijnsel is van Covid-19. De kans dat dit door het virus wordt veroorzaakt is minstens zes maal groter dan bij het vaccin. Niet vaccineren beschermt helaas niet, het vergroot juist de kansen op klachten en soms van langere duur als dit zich vertaald naar long-Covid.

Naast de voorgenoemde redenen, blijft er nog een belangrijk argument over. Jongeren worden vooral geassocieerd met een sterke behoefte aan zelfsturing en nieuwe impulsen. Het is een biologische realiteit, die bevestigd wordt door waardenonderzoek van sociaal psycholoog Shalom Schwartz. Het wordt te vaak vertaald naar egoïsme en hedonisme, maar dat is te kortzichtig. Het is exploratiedrift en van alle tijden, maar het zijn niet de enige waarden die zij aanhangen. Een waarde die veelal onbesproken blijft is dat jongeren welwillendheid belangrijk vinden. Dat gaat over goed doen, vriendelijk zijn. Er is geen coronapas nodig om vriendelijk te zijn. Men hoeft zich alleen te realiseren dat men heel veel mensen, inclusief zichzelf, zal helpen met dit gebaar van goede wil. Hoeveel meer redenen zijn er nog nodig?