Japanse premier Kishida overtreft verwachtingen en blijft aan de macht

De regerende coalitie van premier Fumio Kishida heeft zondag bij de parlementsverkiezingen de meerderheid in het Japanse lagerhuis behouden. De Liberaal Democratische Partij (LDP) van Kishida won volgens de exitpoll zeker 249 van de 465 zetels, meldt staatsomroep NHK. LDP’s coalitiepartner Komeito haalde minstens 27 zetels, waarmee de twee partijen samen ook de absolute meerderheid hebben.

Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat Kishida’s coalitie lager uitkomt dan de 305 zetels die het won bij de vorige verkiezingen in 2017, al was de verwachting dat de regeringscoalitie meer zetels zou verliezen. Dit vanwege de gebrekkige bestrijding van het coronavirus en de haperende economie, die in 2020 met 4,8 procent krimp een forse klap kreeg te verwerken. Ook wordt het buitenlandbeleid van Kishida bekritiseerd, vanwege toenemende spanningen met China in de Oost- en Zuid-Chinese Zee en de raketlanceringen van Noord-Korea.

De grootste oppositiepartij van het land, de Constitutionele Democratische Partij, behaalt volgens de Japanse krant Japan Times tussen de 99 en 141 zetels. Verder valt de opmars op van Nippon Ishin no Kai: de rechts-conservatieve partij van Osaka’s burgemeester Ichiro Matsui haalt naar verwachting tussen de 34 en 47 zetels, zeker driemaal zoveel als nu.

De 64-jarige Kishida werd begin oktober verkozen als partijleider van de LDP, de partij die sinds medio jaren vijftig vrijwel onafgebroken aan de macht is in Japan. De voormalig minister van Defensie en Buitenlandse Zaken volgde eveneens de 72-jarige Yoshihide Suga op als premier. Suga moest na een periode van iets langer dan een jaar het veld ruimen na kritiek op zijn aanpak van de coronacrisis en de onvrede over het doorzetten van de Olympische Spelen te midden van de pandemie. Suga was de opvolger van Shinzo Abe, de langstzittende premier uit de Japanse geschiedenis (2012-2020) die onverwachts aftrad vanwege gezondheidsklachten. Volgend jaar zijn er opnieuw verkiezingen in Japan, dan wordt er gestemd voor het hogerhuis.