In stilte swingt West Ham United richting de top van de Premier League

Zonder diepgaande kennis van fysiologie maakt een vluchtige blik op het lichaam van Michail Antonio meteen duidelijk waar de speler zijn kracht vandaan haalt. De omtrek van zijn dijbenen kan zich meten met die van sprinters en rugbyers op het hoogste niveau. Het talent van de Londenaar, eveneens gezegend met overzicht en techniek, bleef lang onderbelicht. Als voetballer van West Ham United was hij niet ‘sexy’ genoeg.

Twee onderzoekers uit de Verenigde Staten, verbonden aan de Major League Soccer, openden de ogen van de Engelsen. Dataspecialist Sam Goldberg en neurowetenschapper Mike Imburgio lieten hun programma DAVIES los op de Premier League. Door onder meer te kijken naar het aantal succesvolle schoten, dribbels en beslissende passes, bepalen ze de waarde van een speler voor een team. Antonio scoorde gigantisch hoog.

De spits kwam na Mohamed Salah en Sadio Mané, de twee sterren van Liverpool, als derde uit de bus in de Premier League. Cristiano Ronaldo, met veel fanfare naar Manchester United gehaald, staat in zijn schaduw. Op Europees niveau staat hij ingeklemd tussen Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund en Karim Benzema (Real Madrid). Het komt surrealistisch over, maar de cijfers spreken voor zich.

Antonio is dit seizoen bij West Ham United uitblinker. Alleen Salah en Jamie Vardy, de goalgetter van Leicester City, vonden vaker het net. Na jaren over het hoofd te zijn gezien krijgt de laatbloeier uit het stadsdeel Wandsworth eindelijk de professionele aandacht die hem toekomt. De 31-jarige aanvaller staat symbool voor de opmars van de club die tot ieders verbazing op de vierde plek van de ranglijst staat.

Smoezelig broertje

West Ham United, in 1895 opgericht onder de naam Thames Ironworks FC, gold lang als het smoezelige broertje van hoofdstedelijke zwaargewichten als Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur. Meer gevreesd om hooligangroeperingen als de Mile End Mob en de Inter City Firm dan om sportieve daadkracht. Hoogtepunt vormt het winnen van de Europa Cup II in 1965. De landstitel ging nooit naar The Hammers.

De supporters vereren nog altijd de helden van het WK in 1966. Met Bobby Moore, Geoff Hurst en Martin Peters leverde West Ham drie spelers aan het Engelse team dat in de finale op Wembley West-Duitsland met 4-2 versloeg. Het clublied ‘I’m Forever Blowing Bubbles’, voor elk duel gezongen, refereert aan het eindeloze smachten naar succes. De blaasbellen ‘verdwijnen’ en ‘knappen’ als ‘mijn dromen’. Voorspoed ‘verbergt zich altijd’.

West Ham United, ontstaan als tijdverdrijf voor scheepsbouwers, huisde meer dan een eeuw op Boleyn Ground. Het stadion, nabij metrostation Upton Park, was vernoemd naar een statige woning in Green Street waar Anne Boleyn in de zestiende eeuw woonde. Koning Henry VIII zou haar daar veelvuldig hebben opgezocht, voordat hij haar in 1533 tot zijn tweede vrouw maakte en drie jaar later liet onthoofden.

Het karaktervolle maar krakkemikkige complex kon zijn bestaan niet rechtvaardigen op basis van nostalgie en weemoed alleen. De ‘London Borough of Newham’, waartoe de wijk West Ham behoort, staat bij de London Metropolitan Police aangemerkt als een van de hotspots van messengeweld. Criminaliteit en armoede gaan er hand in hand. Mede hierom sloten de eigenaars een deal met de stad om het Olympisch Stadion te betrekken.

Rauwe buurt

Grootaandeelhouders David Sullivan en David Gold misstonden niet in de rauwe buurt. Hun vermogen verdienden ze samen in de ‘adult industry’. Met het vervaardigen van erotische films, het uitgeven van vunzige tijdschriften en het uitbaten van seksshops pasten ze goed in de East End van Londen. In hun bontjassen en goudkleurige Rolls Royce voldeden ze aan het stereotiepe beeld van ‘foute’ Cockney.

Achter hun flamboyante voorkomen schuilde een scherp zakelijk instinct. De overgang naar het chiquere Stratford moest de toekomst van de club waarborgen. Om niet in de vergetelheid te geraken was een drastische modernisering noodzakelijk, al verliep de verhuizing niet vlekkeloos. Het London Stadium, zoals het olympische complex inmiddels heet, miste sfeer en geborgenheid.

De aanlooproute liep niet meer langs afgebladderde shoarmatenten en corner shops, maar via Westfield Shopping Centre, een reusachtig winkelcentrum bij het Olympic Park. Door een atletiekbaan rond het veld is de afstand tot het spektakel is groot. Sportief liep het evenmin goed. De club, waarvoor onder meer voormalige sterren als Rio Ferdinand en Frank Lampard debuteerden, flirtte met degradatie.

Michail Antonio viert zijn goal tegen Tottenham Hotspur, eerder deze maand. Foto Ian Kington/AFP

De ommekeer kwam met trainer David Moyes, in twee bedrijven. De Schot, wiens carrière in het slop raakte nadat hij Alex Ferguson zonder succes had opgevolgd bij Manchester United, voorkwam in 2018 als interim-coach degradatie naar het Championship. Toen de club ruim een jaar later opnieuw bij hem aanklopte om een crisis te bezweren, toonde hij zich een even slimme als vaardige manager.

Moyes leidde West Ham United vorig seizoen naar de zesde plek in de Premier League, goed voor deelname aan de Europa League. Het spel, verafschuwd door de aanhang, veranderde mee. Een Brits televisiestation doopte de ploeg om tot The Entertainers, een stijlbreuk met het beeld dat bestond over Moyes, gezien als een pragmatische resultaattrainer. „Het beste team dat ik ooit onder handen heb mogen nemen”, wuifde hij de lof bescheiden weg.

Rood vlees

De ontwikkeling van Antonio bewijst dat Moyes zichzelf daarmee tekort doet. De dertiger had onder zijn voorgangers geen vaste positie. Hij opereerde als back, soms als middenvelder of als aanvaller. Moyes gaf hem rugnummer 9. Specialisten keerden hem binnenstebuiten. Rood vlees werd van zijn menu geschrapt. Fysio’s stemden oefeningen op hem af. Zijn kwetsbare hamstrings bleven hierdoor heel.

Saïd Benrahma groeide met hulp van de assistenten van Moyes eveneens uit tot de speler die de club altijd in hem zag. Controleur Declan Rice werd onder zijn leiding een vaste waarde in het Engelse team. De traptechniek van linksback Aaron Cresswell kreeg een impuls. Zijn vrije ballen, hard en met precisie voor het doel gebracht, vormen het geheime wapen van West Ham. Geen ploeg is gevaarlijker uit dode spelmomenten.

Van geluk of een korte opleving is geen sprake. West Ham United staat vierde op de ranglijst van de Premier League en heeft zich nagenoeg gekwalificeerd voor de knock-outfase in de Europa League. In de League Cup schakelde het achtereenvolgens Manchester United en Manchester City uit. De nieuwe lente ontgaat investeerders niet. De Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky wil 27 procent van de aandelen van Gold en Sullivan overnemen.

Kretinsky, voorzitter van Sparta Praag en mede-eigenaar van de Franse krant Le Monde, schat de waarde van West Ham op 600 miljoen pond. Op termijn wil hij de hele club kopen. Antonio laat zien waarom. Onder de dikke stoflaag van de Hammers schuilt een kostbaar meubelstuk. Dankzij de expertise en de toewijding van Moyes valt dat eindelijk in het volle licht te bewonderen.