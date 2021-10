‘In poëzie is het dier steeds minder mens’

Als dichters een gedicht proberen te schrijven vanuit een dier – een hond, een paard, een vogel – gebruiken ze soms een afwijkende zinsbouw. Zinnen zonder onderwerp. Zinnen die alleen uit een zelfstandig naamwoord bestaan. Niet: ‘Hij had honger. Hij snuffelde aan een vuilniszak.’ Maar: ‘Honger. Snuffelen aan een vuilniszak.’ Waarom doen ze dat?

Tirza Brüggemann (Hoogblokland, 1975) studeerde eerst filosofie en daarna Engels, aan de Vrije Universiteit. Ze is docent filosofie op het Amsterdams Lyceum. Daarnaast werkt ze aan de Radboud Universiteit, als vakdidacticus filosofie. Haar boek, tevens dissertatie, heet Anymals, Poems, Empathy. A zoopoetical Study.

Tirza Brüggemann, literatuurwetenschapper en filosoof, vroeg zich af wat er precies gebeurt in dierengedichten waarin de dichter zich verre probeert te houden van antropomorfisme (dieren opzadelen met allerlei typisch menselijke eigenschappen). Ze schreef er een boek, tevens dissertatie over: Anymals, Poems, Empathy.

Die zinnen zonder onderwerp, waarom zijn die zo geschikt?

„Zodra je het onderwerp van de zinnen weglaat, heb je alleen nog maar heel directe ervaringen. Geen gedachten daarover. Je hoeft dan niet meer na te denken over het subject van die ervaringen.

„Bijvoorbeeld, als het een hond is, hoef je je niet meer af te vragen of die hond een besef heeft van zijn geschiedenis of een verwachting voor de toekomst. Dat wil je ook niet. Want dat leidt tot antropomorfisme.”

In die dierengedichten worden ook veel nieuwe woorden verzonnen. Wat waren de mooiste die je tegenkwam?

„In een gedicht van Les Murray, over een jonge hengst die aan het leren is hoe hij met de kudde moet omgaan, wordt gesproken over de ‘frightening unsmell of sexless horses’. Unsmell. Ongeur. Het heeft geen geur. Geuren zijn belangrijk voor paarden, dat is deel van hoe ze met elkaar communiceren. Als er geen geur is, kan dat beangstigend zijn, want dan weet je niet goed wie je voor je hebt. Daar heeft Les Murray een woord voor bedacht.

„In een andere tekst, ‘The Dog’ van Kerstin Ekman, over een jonge pup die zijn moeder kwijt is en honger heeft, wordt het woord ‘hungerwater’ gebruikt. Hongerwater. Je kunt je dan meteen wel voorstellen wat dat is: dat je met een lege maag met honger wel water tot je kunt nemen maar geen eten, waardoor dat water op een lege maag valt: hongerwater.”

Ook wordt er veel met ritme gedaan.

„Dat is vaak een soort nabootsing van het ritme van het lichaam van het dier. Een heel bekend gedicht waarin dat gebeurt is ‘The Jaguar’ van Ted Hughes. Het ritme neemt je daarin mee, in de beweging van dat dier, een jaguar die obsessief op en neer loopt in zijn kooi. Dat ritme kun je voelen. Je hoeft daar niet meer over te praten. Het is puur lichamelijk.

„Wat je sowieso in die dierengedichten ziet, is dat het onderscheid tussen lichaam en geest niet meer gemaakt wordt, of, nou ja, dat dat in ieder geval op de proef wordt gesteld. Lichaam en geest vallen veelal samen.”

In hoeverre kunnen mensen zich inleven in dieren?

„Over die vraag heeft de filosoof Thomas Nagel in 1974 een klassiek artikel geschreven: ‘What Is It Like to Be a Bat?’. Hij zei daarin dat je je misschien kunt voorstellen hoe het voor een mens zou zijn om een vleermuis te zijn. Maar nooit hoe het voor een vleermuis is om een vleermuis te zijn.

„Nagel zegt daarmee feitelijk: er is altijd een gebied in het bewustzijn van de ander waar je géén toegang toe hebt. Maar leunt dat niet te veel op een achterhaald idee van bewustzijn? Wat Nagel wel verweten wordt, onder anderen door Daniel Dennett, is dat hij een te ouderwets idee heeft over wat subjectieve ervaring is. Een idee dat teruggaat tot Descartes: dat de ziel – het bewustzijn – zetelt in een deel van de hersenen dat voor een ander ontoegankelijk is.

„Dennett zegt daarover: er bestaat eigenlijk niet zoiets als een onderscheid tussen enerzijds een onaanraakbare, subjectieve ervaring en anderzijds een bewustzijn dat de ander wel kan zien.

„Stel we kijken allebei naar een voetbalwedstrijd. Er wordt gescoord. Dan hebben we misschien allebei een ervaring van blijdschap. En niet alleen wij, alle supporters, die gaan allemaal uit hun dak. Hoeveel van die ervaring is dan precies ‘mijn’ blijdschap? En waarom zouden de ervaringen van die anderen dan helemaal potdicht op slot zitten?”

Precies. Ik heb een kat en die kan ik af en toe redelijk goed begrijpen.

„Bij huisdieren zijn er momenten dat je denkt dat je elkaar helemaal begrijpt. Maar het kan ook gebeuren dat je naar je kat zit te kijken en denkt: wat is dit voor wezen? Een soort alien in je eigen huis… En het is allebei waar: de ene keer totaal vreemd, de andere keer totaal vertrouwd.”

Er zijn ook gedichten waarin de ontmoeting met het dier beschreven wordt als een soort mystieke of existentiële ervaring.

„Ja. Bijvoorbeeld in een heel bekend gedicht van Elizabeth Bishop: ‘The Moose’ (De eland). Dat gaat over een lange busreis naar Nova Scotia. De ik valt half in slaap, ze hoort anderen praten. En dan opeens staat de bus stil. Want: ‘A moose has come out of the impenetrable woods.’ Een eland. Die staat opeens voor de bus. En iedereen in die bus wordt helemaal opgeslorpt door dat moment. Er ontstaat ook even een soort rust in dat gedicht, om die eland helemaal te laten zien. Het is een vrouwtje en Bishop schrijft dan: ‘She takes her time.’ Het is alsof je opeens even in een soort ‘eland-tijd’ terecht bent gekomen. Die eland gaat een beetje snuffelen aan de voorkant van de bus, ze draalt… En dan gaat ze weer haar eigen weg.

„Dieren zijn eeuwenlang in de literatuur als een soort mensen neergezet, in fabels en kinderboeken en zo. Of ze waren een symbool van iets. De zwaan was een symbool van schoonheid, de leeuw een symbool van kracht, etcetera. Bishop wil daarmee afrekenen.

„In haar gedichten over dieren, die het dier als dier laten zien, is dat mystieke het hoogst haalbare. Zij durft daarin niet verder te gaan. Dat doen dichters na haar wel. Die proberen goed naar zo’n dier te kijken en durven ook vanuit zo’n dier te schrijven.”

Kan het lezen van zulke dierenpoëzie leiden tot meer begrip voor dieren?

„Ik denk van wel. Als je die dierengedichten aandachtig leest, ga je dieren daarna eerder zien als personen, als individuen.”