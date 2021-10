Hoe winnen we de strijd met onze innerlijke nerd?

Bij lezingen in het land laat filosoof Hans Schnitzler (53) vaak het bekende filmpje van documentairemaker Frans Bromet zien. „Bromet interviewt mensen op straat, eind jaren negentig, en vraagt of ze een mobiele telefoon zouden willen hebben. Iedereen zegt: ‘Nee, hoezo? Moet ik dan altijd bereikbaar zijn?’ Vervolgens ga ik met het publiek in gesprek over de vraag hoe het komt dat we nu tóch allemaal met een smartphone rondlopen. Zijn we iets gaan doen dat tegen onze intuïtie ingaat? Of is het juist logisch dat we die technologie omarmd hebben, omdat ze ons iets geeft waar we daadwerkelijk naar verlangden?”

Die vraag beantwoordt Schnitzler nu in Wij nihilisten. Een zoektocht naar de geest van digitalisering. Zoals Nietzsche eind negentiende eeuw al voorspelde, betoogt Schnitzler, zijn we sinds de dood van God veranderd in nihilisten: stuurloze wezens, die een morele en existentiële leegte hebben op te vullen. Dat verklaart volgens Schnitzler waarom we zo dol zijn op technologie, die ons helpt te vluchten in wezenloze activiteiten. Liever dan zin te geven aan ons zinloze bestaan, zoals Sartre voorstelde, vullen we de leegte met swipen, Snapchatten en Netflixen.

In zijn eerste boek Het digitale proletariaat (2015) typeerde Schnitzler ons al met een marxistische blik als ‘welwillende systeemslaven van het technocratische grootkapitaal’. Sindsdien is zijn visie er niet rooskleuriger op geworden. ‘In het tijdsgewricht van Big Data beleeft het dataïstische geloof dat het leven in getallen te vatten en met spreadsheets te managen is, zijn finest hour’. Nu ons bestaan tot verhandelbare data gereduceerd wordt, staan menselijke waarden volgens Schnitzler op de tocht. ‘Data-fetisjisme zuigt de ziel uit het bestaan’, schrijft hij in Wij nihilisten.

Vooruitgangshater

Ja, zegt Schnitzler wanneer we hem spreken via Zoom, natuurlijk ziet hij positieve toepassingen van technologie. „Dat schijn je er elke keer bij te moeten vertellen.” Desgevraagd geeft hij een voorbeeld: „Mijn dochter woont in Barcelona met haar moeder. Vaak zet ik Skype aan als ik sta te koken en zij huiswerk zit te maken. Daardoor lijkt het net of ze dichtbij is. Dus ja, natuurlijk hebben we veel aan technologie te danken.”

Toch wordt Schnitzler vaak als technofoob gezien. Ook nu weer, in een bespreking van zijn boek door Carel Peeters van Vrij Nederland, wordt hem te eenzijdig pessimisme verweten. Hij ‘vergeet, zoals eerder in Het digitale proletariaat, ook maar iets over de zegeningen van de techniek te zeggen’, aldus Peeters. Schnitzler is het inmiddels wel gewend.

„Als je technologie-kritiek beoefent, word je vaak als pessimist of vooruitgangshater neergezet. Want, zo is de gedachte: technologie is synoniem aan vooruitgang. En vooruitgang wordt altijd positief gewaardeerd. Veelzeggend: het laat zien hoezeer we in de greep zijn van techno-positivisme. Als filosoof bevraag ik dat. Het is niet zo dat het een het ander uitsluit. Kritiek op nadelen van technologie is goed verenigbaar met het zien van de voordelen.”

De snelheid waarmee technologische ontwikkelingen nu over ons heen komen is volgens Schnitzler ongekend. „De smartphone is pas geïntroduceerd in 2007, dus het smartphonetijdperk is nog maar 14 jaar jong. De mens als cultureel en biologisch wezen heeft steeds minder tijd om te wennen aan technologie die heel diep ingrijpt in ons leven. Vandaar fenomenen als Twitteritis, infobesitas, social media-stress, Zoom-fatigue en de toename van burn-outs bij jonge mensen. Dat zijn indicaties dat we de technologische vooruitgang niet kunnen bijbenen.”

Ondertussen, betoogt Schnitzler, heeft technologie de nerd in ons wakker gemaakt: een wezen dat het echte leven met al zijn onvolmaaktheden, risico’s en dubbelzinnigheden niet aankan. Dankzij technologie kunnen we ons verschuilen in een wereld waarin alles meer omkaderd, voorspelbaar en controleerbaar is. Wat dat betreft, constateert hij, lijken we allemaal een beetje op de ‘supernerds’ in Silicon Valley die de wereld aan het bouwen zijn waarin we leven: eentje van data en algoritmes.

Schermgeneratie

Vooral jongeren zijn volgens Schnitzler zo geconditioneerd door technologie, dat ze zich met de onvoorspelbaarheid van het echte leven geen raad weten. Iets onverwachts ervaren ze als een ‘bug’ of een ‘error’, die ze meteen als ‘awkward’ bestempelen. „Dat verklaart ook dat de schermgeneratie al schrikt van een spontaan telefoontje. Maar ik wil er geen generatieding van maken, iedereen laat zich aan die schermpjes vastlijmen.”

En nee, vindt Schnitzler, we kunnen dat niet zomaar op de techniek afschuiven. Het gaat twee kanten op. „Technologie speelt in op de behoefte aan een overzichtelijk universum, waarin alles logisch is, maar we moeten erkennen dat die behoefte menselijk is. In die zin heeft de tech-industrie gelijk als ze zegt: ‘wij maken wat mensen willen’. Technologie is een manifestatie van wie we zijn.”

Tegelijk wijst hij op de gevaren van een kritiekloze omarming van technologie. Volgens de filosoof is de tech-industrie in de greep van het transhumanisme, wat zoveel betekent als het verbeteren van de mens via techniek en het wegzuiveren van de onvolmaaktheden van het bestaan.

„Het is een ideaal dat voorkomt uit een ongebreideld vooruitgangs- en maakbaarheidsgeloof, in combinatie met een ingenieursgeest die ervan overtuigd is dat elke beperking of begrenzing met technologie overwonnen kan worden.”

Met die technologische overmoed is Silicon Valley volgens Schnitzler in de greep van wat filosoof Hannah Arendt de ‘opstandigheid tegen het menselijk bestaan’ noemde: het idee van een exodus, de aarde verlaten, onsterfelijk worden. „Kijk naar de techmiljardairs Musk en Bezos, megalomane space cowboys die een kolonie willen stichten op Mars. De meeste grote roergangers van Silicon Valley omarmen het transhumanisme, dat gericht is op een fusie van mens en apparaat.”

Denkt hij dat onze menselijkheid gevaar loopt? „Zo zou ik dat niet formuleren. Dat zou ook in tegenspraak zijn met mijn gedachte dat technologie juist beantwoordt aan iets wat we willen. Het gaat erom dat we niet stil staan bij de vraag naar wat we menswaardig vinden, welke waarden we willen koesteren. Niet de mens is leidend, maar de technologie.”

Digitale detox

Daarom is een kritische relatie tot technologie volgens Schnitzler noodzakelijk. Om die te stimuleren doet de filosoof, die doceert aan de Bildung Academie en de Vrije Universiteit Amsterdam, regelmatig experimenten met zijn studenten. Een daarvan is een digitale detox: een week zonder schermen leven. Hij schreef er het boek Kleine filosofie van de digitale onthouding (2017) over, waarin hij filosofisch reflecteert op de ervaringen van zijn studenten.

„Mijn studenten merken tijdens zo’n digitale detox dat hun zintuigen ontwaken. Ze ervaren een wandeling in het park als ‘echter’ en ‘intenser’, juist omdat ze er geen foto met hun smartphone van kunnen maken. Ik laat mijn studenten tijdens de detox een brief aan hun smartphone schrijven. Dat leidt zelden tot liefdesbrieven.”

Foto Karoly Effenberger/ ANP

Aanraakbaarheid

Schnitzler gelooft dat de tech-industrie, zoals de Canadese denker Naomi Klein schrijft, ons het liefst in sneltreinvaart naar een ‘no touch-toekomst’ wil voeren, waarbij vrijwel al onze activiteiten door schermen gemedieerd zullen worden. „Daarom denk ik veel na over het principe van aanraakbaarheid. ‘Alles van waarde is weerloos,’ dichtte Lucebert, en dan: ‘Wordt van aanraakbaarheid rijk.’ Die tweede regel is minder bekend, maar even belangrijk. Aanraakbaarheid is een basis-ingrediënt van ons mens-zijn. Zoals bomen met elkaar communiceren via hun wortelstelsel, zo denk dat ik dat mensen ook via hun lichamen communiceren. Daarom is het van vitaal belang dat onze sociale activiteiten grotendeels in de fysieke wereld blijven plaatsvinden, zonder dat we technologie volledig opzij hoeven te zetten.”

Schnitzler is hoopvol. De laatste vijf jaar is het bewustzijn gegroeid. In 2015 kreeg hij nog glazige blikken toen hij in Het digitale proletariaat waarschuwde tegen de gevaren van de almacht van Big Tech. Dat is mede dankzij documentaires zoals The Social Dilemma (2020) en de privacy-schandalen rond Facebook veranderd. „De pandemie heeft ook een rol gespeeld. Nu we alles meer dan ooit online doen, zie je dat mensen moe worden van die schermificering. Anderzijds komt de techindustrie tegemoet aan onze eigen behoefte aan gemak. Die twee krachten zijn nu met elkaar in de slag. Het tij valt te keren, mits we de macht van de grote techbedrijven weten te breken en we alternatieve technologieën bouwen, waarin andere waarden versleuteld zijn. En ook, dat vooral: mits we ons kritischer gaan verhouden tot onszelf en onze relatie tot de schermwerkelijkheid. Het is tijd om de strijd aan te gaan met onze innerlijke nerd.”