Duitsland bewijst: een snelle formatie kan best

Vrijdag bereikte de Nederlandse politiek een nieuw record. De huidige formatie is de langste sinds de Tweede Wereldoorlog. Het vorige record stond op naam van het kabinet-Rutte III: 225 dagen. De onderhandelingen duren zo lang, dat sommigen zelfs terugverlangen naar een rol voor de koning in het formatieproces. Hij zou de onderhandelende partijen een spiegel voor kunnen houden en met zachte hand partijen kunnen dwingen om te leveren. Informateur Johan Remkes bleek op het nippertje die rol toch nog op zich te kunnen nemen.

Hanco Jürgens is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut aan de Universiteit van Amsterdam.

Duitse politici, voor zover ze op de hoogte zijn van het Nederlandse formatieproces, kijken met grote verbazing naar de Nederlandse impasse. In Duitsland hebben ze helemaal geen informateur of formateur nodig om tot een nieuw kabinet te komen. Daar regelen de partijen het zelf. En ze doen er veel minder lang over dan bij ons. Toegegeven, we weten nog niet helemaal zeker of de onderhandelingen over de ‘stoplicht’-coalitie gaan lukken, maar alle seinen staan op groen. Zelfs de Europese Raad gaat er klaarblijkelijk vanuit dat er begin december een nieuw kabinet is. Ze hebben immers al afscheid van Angela Merkel genomen, terwijl de volgende EU-top gepland staat voor 16 en 17 december, met dus hoogstwaarschijnlijk Olaf Scholz als Duitse regeringsleider.

Anders dan in Nederland wordt het Duitse onderhandelingsproces sinds de verkiezingen van 27 september volgens een strak stramien georganiseerd, gründlich, kun je wel stellen. Op 15 oktober werd de eerste informatiefase afgesloten met een bericht over de contouren van een mogelijke coalitie tussen SPD, FDP en de Groenen. Vanaf afgelopen woensdag wordt op basis van dat document dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur verder onderhandeld, in 22 werkgroepen. Op 10 november leveren deze werkgroepen hun eindverslag in, van maximaal vijf pagina’s. Dat moet eind november leiden dat tot een coalitieakkoord, dat begin december door de afzonderlijke partijen moet worden goedgekeurd. Tussen 6 en 10 december is er – volgens planning – een nieuw kabinet.

Europa rekent op Duitsland

In Duitsland wordt een absolute noodzaak gevoeld om snel een nieuw kabinet te hebben dat handlungsfähig is en dat ook in de EU besluiten kan nemen. Europa moet op Duitsland kunnen rekenen, vinden Duitse politici. Vanzelfsprekend speelt ook mee dat zij zich meer dan veel van hun collega’s uit andere landen bewust zijn van de kwetsbaarheid van de democratie. De Duitse constitutie is zo geformuleerd dat de democratie nooit meer kan afbrokkelen op een manier zoals dat in de jaren 1932-1933 is gebeurd. Vanuit die instelling wordt het makkelijker om de grote tegenstellingen tussen partijen, die er ook in Duitsland zijn, te overbruggen.

In kleine landen als Nederland en België lijkt men het belang van een snelle kabinetsformatie minder te zien, vanuit het idee dat het land ook met een demissionair kabinet best goed kan functioneren. Toen de Belgische regering-Di Rupo in 2011 werd geïnstalleerd na een formatieproces van maar liefst 541 dagen, stelde menig analyticus met een gerust hart vast dat het land ook zonder een volledig bevoegd kabinet de stormen van de kredietcrisis relatief goed had doorstaan.

De kwetsbaarheid van de democratie is ook bij ons een belangrijk thema. Door het veranderende kiezerslandschap hebben klassieke volkspartijen als CDA en PvdA moeite om hun traditionele Stammwähler te bereiken. De opkomst van rechts-radicale partijen als de PVV en FVD hebben dit probleem extra zichtbaar gemaakt. Het leidde tot een aantal relatief kleinere politieke partijen die met elkaar onderhandelen.

Dit gegeven wordt in Duitsland met argwaan bekeken. Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag daar werd er gesproken over de Niederländisierung van de Duitse politiek. Voor het eerst was er bij de Duitse verkiezingen geen partij die meer dan 30 procent van de kiezers naar zich toe kon trekken. Voor het eerst sinds decennia komt er nu in Duitsland een driepartijencoalitie tot stand.

Duitse digitalisering

Zowel in Nederland als in Duitsland zijn er veel dossiers die schreeuwen om een oplossing. In Nederland vanzelfsprekend de Toeslagenaffaire, het stikstofprobleem en de aardbevingsschade in Groningen. In Duitsland bleek tijdens de coronacrisis hoe slecht het met de digitalisering in het land is gesteld. De Duitse GGD’s maakten nog uitgebreid gebruik van de fax en home schooling werd bemoeilijkt door de slechte internetverbindingen. Het Duitse klimaatdossier staat onder hoogspanning omdat volgend jaar de laatste kerncentrales sluiten, waardoor de afhankelijkheid van Russisch gas en van eigen kolencentrales, ja zelfs van bruinkool, voorlopig groot blijft.

Des te opvallender zijn de ambitieuze woorden waarmee de Duitse partijen de onderhandelingen ingaan. SPD-leider Scholz heeft het over het grootste industriële moderniseringsproject dat Duitsland in honderd jaar doorvoert. Groenen-covoorzitter Annalena Baerbock spreekt van een sociaal-ecologische markteconomie verankerd in Europa. En FDP-voorzitter Christian Lindner kondigt een ‘post-CO 2 -industrienatie’ aan die een voorbeeld moet zijn voor andere landen.

De Nederlandse onderhandelaars doen er goed aan te kijken wat er in Duitsland op het spel staat en hoe men daar tot een coalitieakkoord komt.

