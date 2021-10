De NK afstanden zijn niet meer dan een amuse op het olympische schaatsmenu

Natuurlijk vindt Irene Schouten haar Nederlandse titels op de 3.000 meter, 5.000 meter en massastart mooi. En natuurlijk is ze superblij met haar scherpe baanrecords. Na het behalen van elke titel rijdt ze met een wapperende rood-wit-blauwe vlag in haar handen een ererondje door Thialf, en werpt ze met een rood aangelopen gezicht de redelijk gevulde tribunes kushandjes toe. De hoogste trede van het podium beklimt ze telkens met een hupje en een brede grijns.

Ze had het succes niet zien aankomen, zei Schouten op zondagavond na de laatste van haar titels, die op de massastart. Haar ploeg kwam net uit een zware trainingsperiode, en coach Jillert Anema had haar gewaarschuwd: je gaat niet heel hard rijden. Dat het toch een weekend met supertijden werd, verbaasde haar en maakte haar winnende races alleen maar mooier.

En toch: hoe mooi de drie nieuwe nationale titels ook zijn, hier gaat het niet om, zegt ze in dezelfde ademteug. „Jillert zei al: ‘Er is hier niks te winnen’. Ik ga hier even van genieten, maar dan gaat de focus op het olympisch kwalificatietoernooi.”

Met de Winterspelen in Beijing in aantocht – 4 februari begint het festijn – staat alles dit seizoen in het teken van olympisch succes. De NK afstanden, dit weekend in Heerenveen, vormden niet meer dan een amuse in het meergangendiner dat uiteindelijk moet leiden tot twee hoofdgerechten: het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in december in Thialf, en de olympische schaatswedstrijden in de Ice Ribbon in de Chinese hoofdstad.

Geen garantie voor succes

De NK afstanden bieden niet bepaald een garantie voor succes op de Spelen. Neem Rhian Ket, die twaalf jaar geleden de nationale kampioen werd op de 1.500 meter. In Vancouver was hij er niet bij, na een negende plaats op het OKT.

Andersom gebeurt het ook: Carlijn Achtereekte en Esmee Visser werden vier jaar geleden respectievelijk vierde op de 3.000 meter en vijfde op de 5.000 meter op de NK afstanden. Ruim drie maanden later waren ze olympisch kampioen.

Maar een nationale titel is wel een lekker begin van het olympisch seizoen, zeggen de nieuwe kampioenen met hun gouden medailles om hun nek. „Het is mooi. We hebben allemaal getraind om nu al hard te kunnen rijden”, zei Antoinette de Jong na haar razendsnelle race op de 1.500 meter (1.53,20), waarmee ze maar een tiende boven het baanrecord van Ireen Wüst bleef.

In dezelfde race doken zes vrouwen onder de 1.55, een tijd waarmee ze een jaar geleden nationaal kampioen waren geworden. De laatste van dat rijtje, Marijke Groenewoud, bleef dit jaar achter met niets – alleen de eerste vijf mogen naar de wereldbekerwedstrijden. De Jong: „Iedereen wil de World Cups rijden. Daarmee zorg je ervoor dat je aanloop richting de Spelen goed is.”

Irene Schouten was met drie titels een van de uitblinkers bij de NK afstanden. Foto Vincent Jannink/ANP

Het niveau bij de NK was hoog dit jaar, mede dankzij goed ijs en gunstige weersomstandigheden. Schouten reed op de langste twee afstanden de baanrecords uit de boeken, Jutta Leerdam zette een nieuwe toptijd neer op de 1.000 meter. Er sneuvelden veel persoonlijke records, en op de 1.000 meter bij de mannen deed zich iets vergelijkbaars voor als bij de 1.500 meter voor vrouwen: liefst vier mannen doken onder de tijd waarmee ze vorig jaar kampioen waren geworden.

Veel schaatsers hebben vanwege de Spelen een andere voorbereiding dan anders. „Ik ben nog nooit zo goed geweest zo vroeg in het seizoen”, zei Kai Verbij, die zowel op de 500 als de 1.000 meter Nederlands kampioen werd.

Voor Patrick Roest was het juist even wennen dat hij dit weekend niet de absolute topvorm had. Nadat het hem in drie dominante seizoenen telkens niet was gelukt op de WK afstanden te pieken, volgt hij dit jaar een trainingsschema waardoor hij tijdens het OKT en later de Olympische Spelen wel top moet zijn.

Dat hij op de 5.000 meter werd verslagen door Jorrit Bergsma, was toch enigszins verrassend. Roest: „Je rijdt altijd om te winnen, dus het is niet alsof ik het dit weekend rustig aan heb gedaan. Maar er zit op dit moment niet meer in dan dit. Natuurlijk is dat lastig, maar dat moet je accepteren. Het grote doel ligt later dit jaar, dat helpt zeker dit resultaat te relativeren.”

De wereldbekerwedstrijden vormen in het olympische menu een reeks van voorgerechten. De races in achtereenvolgens Tomaszów Mazowiecki (Polen), Stavanger (Noorwegen), Salt Lake City (VS) en Calgary (Canada) spelen zowel voor de voorbereidingen van de schaatsers als voor de Nederlandse olympische equipe een belangrijke rol.

Tijdens de serie internationale wedstrijden moeten de Nederlanders tickets voor de Spelen verdienen, maximaal negen per geslacht per land. Dit weekend gleden ze nog voorbij in de kleuren van hun merkenteams, straks dragen ze namens Nederland oranje-blauwe schaatspakken. Om ervoor te zorgen dat het maximaal mogelijke aantal schaatsers die pakken straks in China mag aantrekken, heeft schaatsbond KNSB alle geplaatste rijders gevraagd in ieder geval aan drie van de vier wereldbekers mee te doen.

Plaatsing voor de World Cups

Voor de meeste schaatsers ging het tijdens de NK afstanden niet per se om de titel, maar om plaatsing voor de World Cups. „Voor mij was het belangrijk dat ik me zou plaatsen”, zegt Dai Dai N’tab, die zich met de vierde tijd op de 500 meter kwalificeerde. „Dat is lekker voor je wedstrijdritme.”

Sven Kramer plaatste zich ternauwernood voor de 5.000 en 10.000 meter, als de nummer vijf op de kortste van die twee afstanden. „Het is wel lekker dat je een paar wedstrijden op internationaal niveau kunt rijden.” Dat hij dan waarschijnlijk in de B-groep moet rijden omdat hij de laatste Nederlander in de rij is, leek hem weinig te deren. „Dat is dan blijkbaar mijn niveau op dit moment.”

De grote winnaars van het weekend kwamen, naast de dubbele titels voor Verbij en Jutta Leerdam (beiden op de 500 en 1.000 meter), van Team Zaanlander, de ploeg van Jillert Anema. Naast de titels en baanrecords van Schouten behaalde ook Jorrit Bergsma de dubbel op de lange afstanden. Dat Bergsma tussendoor op zaterdagavond nog een marathon reed in Enschede – iets wat Schouten ook had willen doen maar haar niet lukte omdat ze zaterdag te laat klaar was met de 3.000 meter – deerde hem en zijn resultaten blijkbaar niet.

Bergsma was dit weekend naar eigen zeggen in een uitzonderlijk goede vorm. Hij noemde de NK „misschien wel mijn beste raceweekend ooit”, maar toonde zich net als Schouten bewust van het feit dat de echt belangrijke wedstrijden nog moeten komen. „Ik ben heel blij met deze titels, die zijn altijd bijzonder. Maar ik moet niet te tevreden worden en mijn kop er goed bijhouden. De grote doelen liggen later in het seizoen. Dus ik mag er vandaag wel even van genieten, maar morgen gaat de knop weer om.”