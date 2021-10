Cabaretier Glodi Lugungu laat je smakelijk lachen om zijn dappere getuigenissen van alledaags racisme

Glodi Lugungu (1992), winnaar van het Amsterdams Kleinkunst Festival 2018, neemt met zijn indrukwekkende debuut Ze bedoelen het goed een comfortabele plek in in het Nederlandse cabaretlandschap. Zijn vernieuwende kracht: humoristisch vertellen over de lastige situaties waarin hij als Congolees in Nederland terecht blijft komen.

Lugungu toont een omgang met racistische ervaringen die je, vanwege de kracht die het kost, maar zelden ziet; geen woede of irritatie, maar een gelaten vrede met de situatie. Lugungu heeft bedacht dat hij er maar beter om kan lachen. Hoe hij precies anders wordt behandeld, vertelt hij op zo’n innemende manier dat de tranen je soms bijna in de ogen schieten. Zonder overigens daarbij te benoemen wat hem dan anders maakt. Vroeger, in het Brabantse dorpje Dommelen waar hij opgroeide, was hij „de enige” bij de voetbalclub. Hij dacht dus dat elke voetbalclub er „maar ééntje mocht hebben”. Meer zegt hij niet; meer is ook niet nodig.

Sneeuwpop

Dat muntje kan twee kanten opvallen. Er is een goeie kans dat de niet verwijtende manier waarop Lugungu pijnlijke situaties beschrijft, verbindend werkt; het voelt als dé manier om racisme-ontkennende hakken zachtjes uit het zand te trekken. Tegelijkertijd voel je ook het gevaar dat Lugungu’s humoristische toon verward zal worden met overdrijving. Want, als je er zo grappig over kan vertellen, zal het toch zo erg wel niet zijn?

Lugungu overdrijft ook wel, maar pas na elk pijnlijk feit. Hij heeft een enorme hekel aan sneeuw vertelt hij. Of nee, niet zozeer aan sneeuw, maar aan de vraag die hij er elke keer bij krijgt: „is dit de eerste keer dat je sneeuw ziet?”. En aan de vervolgvraag: „Wat doen jullie dan, als het sneeuwt?” Boos kan hij niet worden, want ‘ze bedoelen het goed’. Dan pas komt de humoristische overdrijving, als een verdovende mantel der liefde: „dan slachten we met de hele familie met speren een sneeuwpop.”

Als Lugungu vertelt dat hij met vrienden bespreekt hoe je om moet gaan met mensen die bang van je worden, zegt een vriend: ‘Zorg dat je voor zo iemand uitloopt, dan ziet diegene dat je niks doet.’ We lachen er smakelijk om, want Lugungu vertelt het allerhartelijkst. Maar die praktijk is ook pijnlijk herkenbaar. Weer komt de humoristische overdrijving pas later, met een angstige vrouw die het op een lopen zet, waarop Lugungu ‘haar wel achterna móest rennen, want hoe kon hij anders voor haar uit blijven lopen?’ Ze bedoelen het goed zit vol met zulke voorbeelden, met een vage grens tussen feit en fictie, die waarschijnlijk scherper wordt naarmate je meer situaties herkent.

Kwajongen

Hoe je ook interpreteert, Lugungu’s manier om al dan niet goed bedoelde racistische situaties voor het voetlicht te brengen, is ongelofelijk dapper. Hij vertelt rustig, met goed ingecalculeerde pauzes waarin alles wat hij vertelt zich stevig in je geheugen kan nestelen. Als je niet beter wist, zou je denken dat dit zijn zoveelste programma in een volle zaal is.

Is het dan alleen maar pais en vree bij Lugungu? Nee, hij heeft ook een lekker kwajongensrandje. Je zal maar boven een pizzeria wonen en vijf jaar je pizza’s thuis laten bezorgen, gewoon om te zien hoe de bezorger wegscootert en even later stomverbaasd de straat weer inrijdt.

Cabaret Glodi Lugungu, Ze bedoelen het goed. Gezien: 28/10, Kleine Komedie Amsterdam. Te zien t/m mei 2022. ●●●●●