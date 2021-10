Bruls: vijftig stadionverboden vanwege rellen na NEC-Vitesse

Er zijn zeker vijftig stadionverboden uitgedeeld na ongeregeldheden twee weken geleden bij de Gelderse voetbalderby NEC - Vitesse. Dat heeft de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. Op de wedstrijddag zelf arresteerde de politie 22 relschoppers. Op basis van camerabeelden zijn meer mensen in beeld gekomen die mogelijk betrokken waren bij de incidenten, aldus de burgemeester.

Al tijdens de derby was het onrustig op de tribunes en werden verschillende spelers met bier bekogeld. Na de wedstrijd gingen tientallen relschoppers de politie te lijf met stenen en stokken. Ook werd een politieauto gesloopt en raakten meerdere agenten en politiepaarden gewond. Het NEC-stadion kwam die dag niet alleen in het nieuws vanwege onlusten. Een deel van de tribune stortte in, maar wonderwel raakte daarbij geen supporters gewond. De oorzaak voor de instorting is niet bekend. Zondagmiddag speelt NEC in een lege Goffert, toeschouwers zijn niet toegestaan.

De laatste weken zijn rellende voetbalsupporters vaker in het nieuws. Vrijdag werd de wedstrijd tussen MVV en Roda JC gestaakt vanwege vuurwerk op het veld en rellen op de tribune. Zaterdag waren er ongeregeldheden bij Heracles - Ajax, waarbij drie mensen zijn opgepakt, en tijdens de wedstrijd tussen AZ en PEC Zwolle staken supporters vuurwerk af. Verder maakte Mark Koevermans deze week bekend op te stappen als algemeen directeur bij Feyenoord vanwege bedreigingen uit de achterban.

Demissionair staatssecretaris Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat, VVD), zei zondag over de rellende supporters dat ze beter kunnen gaan kickboksen. „Zoek een sport en leef je uit, maar doe het niet daar”, aldus Visser in het televisieprogramma WNL op Zondag.