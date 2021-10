Jonge klimaatactivisten eisen actie. En wel direct

‘Ze proberen ons vaak weg te zetten als Greta’s’

‘We moeten blijven vechten voor de aarde. We moeten blijven zingen, blijven dansen. En we moeten van elkaar blijven houden. Want als we dat niet doen, waar doen we het dan nog voor?”

Positiviteit is belangrijk voor Paloma Costa (29) uit Brazilië. „Uiteindelijk zijn klimaatactivisten allemaal dromers die geloven dat we iets kunnen bereiken.” Ze is een vrolijke verschijning op het scherm, tijdens het videobellen. Flinke oorbellen die tot haar schouders reiken, twee neuspiercings en middellang haar dat ze gedurende het gesprek steeds verder opsteekt.

Tijdens haar studie realiseerde Costa zich hoe klimaatverandering het leven om haar heen aantast. Nu is ze advocaat en werkt ze samen met inheemse volken en gemeenschappen in Brazilië. Ze bezoekt de gebieden om de inwoners te vertellen over de gevolgen van de ‘klimaatnoodtoestand’, zoals ze die steevast noemt. Vaak zijn die daar al zichtbaar: het is er steeds moeilijker om aan eten en schoon drinkwater te komen, omdat de natuur snel verandert.

Costa zegt daarnaast ook nog pech te hebben met een regering die vrijwel niets doet tegen klimaatverandering. Alles wat nu misgaat, is volgens haar verergerd door het beleid van president Jair Bolsonaro. Toen ze naar Italië vloog voor de jongerenklimaattop in Milaan, steeg het vliegtuig op in een donkergrijze lucht: de as van de vele bosbranden die in Brazilië woeden. Sindsdien verbleef ze in Italië, omdat ze ook nog naar COP26 in Glasgow gaat.

Costa is klimaatcoördinator bij jongerenorganisatie Engajamundo en lid van een Braziliaans klimaatnetwerk. Ook is ze aangesloten bij een klimaatadviesgroep voor VN-secretaris-generaal António Guterres. Een bijzondere ervaring vindt ze dat, maar of het ook wat oplevert? „Dat is het probleem, hoeveel kan Guterres in zijn eentje doen? Hij staat open voor maatregelen, maar is geen president. Hij kan regeringen niets opdragen, hij kan slechts druk uitoefenen. Net als wij.”

Ze blijft het daarom belangrijk vinden dat jongeren zich uitspreken. Het zijn altijd jongerenbewegingen geweest die de grote revoluties hebben geleid, zegt ze. Maar ook jongeren zijn niet evenredig vertegenwoordigd. Zo miste ze op de top in Milaan bijvoorbeeld de kleinzoon van Aruká Juma, die eerder dit jaar aan Covid-19 overleed. Hij was de laatste overgeblevene van de Juma-bevolking in Brazilië. „En waar was het meisje uit India dat is getroffen door overstromingen? Vooral jongeren die Engels spreken zijn aanwezig. Mensen proberen ons vaak weg te zetten als ‘de Greta’s van andere werelddelen’. Maar dat zijn we niet. We hebben geen gezicht nodig voor onze beweging, we hebben een beweging nodig die onderling verbonden is, werkt aan dezelfde agenda en ook onderbelichte gebieden vertegenwoordigt.”

‘Ik ben er van overtuigd dat vervuilers moeten betalen’

‘We hoopten dat verandering jaren geleden al zou plaatsvinden. We hoopten dat landen de klimaatverandering zouden aanpakken. Dat is niet gebeurd en het is tijd om actie te ondernemen.”

Ashley Lashley (22) uit Barbados is klaar met hoop. Ze was zestien toen ze activist werd, maar destijds vroeg ze aandacht voor kanker en voor diabetes. En hoe meer ze zich verdiepte in die onderwerpen, hoe meer ze zich realiseerde dat er een verband is tussen gezondheidklachten en het milieu. Die kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van luchtvervuiling.

Inmiddels is ze 22 en heeft ze HEY Campaign opgericht, een organisatie die jongeren wil samenbrengen die zich inzetten voor een levensstijl die zowel gezond als milieuvriendelijk is. Ook mengt ze zich steeds meer in het debat over klimaatverandering. HEY heeft veertig ambassadeurs in 21 landen, in de leeftijd van 8 tot 27 jaar. Elke maand komen ze (digitaal) samen om te praten over klimaatverandering. Hoe dat onderwerp geïntegreerd kan worden in het onderwijs, bijvoorbeeld.

Voor Lashley zijn niet alleen de zichtbare gevolgen van klimaatverandering belangrijk. „Een van de ambassadeurs komt uit de Dominicaanse Republiek, waar orkaan Maria een paar jaar geleden huishield. Niet alleen raakte haar familie daardoor dakloos, maar het heeft ook impact gehad op haar mentale gezondheid. In 2018 werd Lashley gekozen tot Miss Barbados. Dat was belangrijk voor wie ze nu is, zegt ze. Het gaf haar de kans een zelfgekozen goed doel onder de aandacht te brengen. Dat was voor haar toen nog niet-overdraagbare ziekten, nu is het klimaatverandering.

Inwoners van Barbados merken de gevolgen van de opwarming van de aarde: stijging van het zeespiegel, een toename van orkanen. En dat terwijl het land zelf weinig broeikasgassen uitstoot, zegt Lashley. „Ik ben er dan ook van overtuigd dat vervuilers moeten betalen. Barbados wordt hard geraakt, terwijl we zelf weinig bijdragen aan de opwarming van de aarde.”

Lashley heeft grote dromen. „Ik wil secretaris-generaal van de Verenigde Naties worden”, lacht ze. „Ik hoop dat de kleine stappen die ik nu zet me daarheen leiden.” Wat ze dan zou doen als VN-secretaris generaal? Eenvoudig: „Jongeren betrekken bij de besluiten die de VN neemt. En ervoor zorgen dat landen zich houden aan gemaakte afspraken over het klimaat, zoals het akkoord van Parijs.”

‘Jongeren worden in Afrika het meest geraakt’

‘De natuur is een van de grootste geschenken die we hebben gekregen. En je moet haar beschermen, alsof je een jaloerse echtgenoot bent.”

Natuurliefde zit er al van jongs af aan in bij Njoke Raisa (26) uit Kameroen. Haar vader is ecoloog, op haar vijfde plantte ze haar eerste boom, een prunus . „Mijn vader zegt altijd dat hij niet alleen tegen klimaatverandering strijdt, maar ook tegen honger, omdat die met elkaar samenhangen.”

Raisa is schrijfster, dichter en klimaatactivist. Tijdens het videogesprek draagt ze een zwarte muts, waar lange braids onderuit komen. In de grote glazen van haar bril is de reflectie van haar telefoonscherm te zien.

Naast haar vader was het ook de stijgende temperatuur in Kameroen die haar inspireerde klimaatactivist te worden. In het noorden van het land is het op sommige plekken zo heet dat er woestijnvorming optreedt. Dat heeft effect op de landbouw en leidt soms tot bloedige conflicten tussen boeren.

Kameroen neemt niet genoeg maatregelen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis, vindt ze. Als er geld vrijkomt, gaat het niet naar de mensen die het hardst geraakt worden. Daarnaast merkt ze dat er nog veel onwetendheid is: veel mensen nemen klimaatverandering niet serieus.

Om dat tegen te gaan, heeft Raisa het Centre for Grassroots Sustainability and Sovereignty opgericht. Door actie te voeren via verschillende kunstvormen, zoals poëzie, theater en media, vraagt ze aandacht voor klimaatverandering. „Als je mensen creatief laat zijn, komen ze met zoveel betere ideeën”, zegt ze vrolijk. „Je hoeft dan geen twee uur in een zaaltje te gaan brainstormen.”

De betrokkenheid van jongeren vindt Raisa belangrijk, maar de stem van vrouwen nog meer. „Zij worden het meest geraakt door klimaatverandering, in ieder geval in Afrika. Ze werken veel op het platteland en door de woestijnvorming is de opbrengst slecht.”

Het is tijd dat de stem van jonge vrouwen gehoord wordt, zegt Raisa. „De ‘blablabla’ heeft te lang geduurd”, zegt ze, eveneens verwijzend naar de speech van Greta Thunberg. „De problemen waar we tegenaan lopen, zijn veroorzaakt door de vorige generaties en zij doen er niets aan om ze op te lossen. Zodra de huidige leiders vertrekken, moeten wij hen vervangen. Wat gebeurt er dan met de planeet?”

‘Ik wil niet dat toekomstige generaties de gevolgen van klimaatverandering meemaken’

‘Blijven we toekijken hoe onze toekomst afbrandt of komen we nu in actie?”

Zainab Waheed (16) uit Pakistan is het eens met Greta Thunberg, die onlangs zei: dertig jaar van ‘blablabla’ over het klimaat heeft te weinig opgeleverd. Ondanks (of juist dankzij) het feit dat Waheed pas zestien is, is ze nu al een vurig klimaatactivist. Ze is net thuis van school als we haar via een videoverbinding spreken. Waheed blijkt een spraakwaterval, die eigenlijk moet leren voor examens, maar straks nóg een interview heeft.

Ze is opgevallen met haar pleidooi om klimaatverandering op te nemen in het onderwijs, iets waar meer jonge activisten voor pleiten. Op die manier wordt het onderwerp toegankelijker voor iedereen, meent Waheed. Zelf merkt zij dat ze op school te weinig leert over de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde.

De jonge activiste ziet de gevolgen van klimaatverandering. Als voorbeelden noemt ze zware overstromingen in Pakistan, een tekort aan drinkwater en steeds vaker voorkomende insectenplagen. Ze vreest dat de landbouw in de toekomst zal lijden. „Als je wat er in mijn land gebeurt, vertaalt naar de rest van de wereld, realiseer je je hoe vreselijk het is. Ik wil niet dat toekomstige generaties dit meemaken.”

De Pakistaanse regering heeft best oog voor klimaatverandering, zegt Waheed. Ze wijst op het project ‘Tien Miljard Bomen Tsunami’ , gericht op grootschalige aanplant tussen 2019 en 2023, ondersteund door de VN. Het is een vervolg op een project waarbij al één miljard bomen zijn geplant.

Maar de regering heeft een blinde vlek voor de stem van jongeren, zegt Waheed. „Meer dan de helft van de bevolking bestaat uit jongeren. Maar de gemiddelde leeftijd van politici ligt rond de 50 jaar. Dat moet veranderen.”

Zelf wil Waheed ambtenaar worden. Voornamelijk omdat ze te weinig ‘groene’ banen ziet, die onderwerpen als klimaatverandering aanpakken. Die wil ze zelf gaan creëren. „Er zijn nu te weinig mensen bezig met de energietransitie naar schone brandstoffen en het verduurzamen van industrieën.”