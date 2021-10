Bij Sparta, in Rotterdam-West, blijft het meestal rustig

Hij is er niet helemaal gerust op, de man die deze zondagochtend QR-codes staat te scannen bij de ingang van het supportershonk van Sparta, een klein uur voor de stadsderby. Peter van der Zwan, voorzitter van Vereniging De Sparta Supporter, heeft dat gevoel altijd als Feyenoord op bezoek komt. „Leuk zo’n derby, maar er komt een hoop bij kijken. Het begint al met die opgepompte sfeer op sociale media. Ik word er nerveus van.”

Dat komt voor een deel door de circa zeshonderd toeschouwers van Feyenoord die vanmiddag op bezoek komen. Terwijl Van der Zwan de ene vriend na de andere begroet en hun kinderen een aai over de bol geeft, kunnen zij zich vrijelijk richting het uitvak begeven. Geen mobiele eenheid, geen agenten te paard. „En dit moet ook gewoon zo kunnen”, zegt Van der Zwan. „Het enige is dat je met Feyenoord nooit helemaal weet of het goed gaat. Zeker als we wonnen, ontstond er na afloop vaak gedoe met groepjes Feyenoorders die hier door de wijk liepen. Vechtpartijen en zo. Dat wil je gewoon niet.”

In de week voor de enige stadstwist in het Nederlandse betaalde voetbal ging het veel over de aanhang van Feyenoord. De aanleiding was landelijk nieuws: het vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans. Van De Telegraaf tot Jinek, overal weerklonk verontwaardiging over de reden daarvoor. Koevermans werd bedreigd door figuren uit de achterban van de club. „Dit is niet goed voor de reputatie van de club”, zei president-commissaris Toon van Bodegom woensdag. Een investeerder waarmee de club in gesprek zou zijn geweest, had zich teruggetrokken.

Dát ruwe randje contrasteert met de reputatie van die andere Eredivisieclub uit Rotterdam. Zoveel urgentie als de hardcore aanhangers van Feyenoord opwekken op het gemeentehuis, zo weinig zorgen hoeft burgemeester Ahmed Aboutaleb zich te maken over die van Sparta. „Hij heeft ze ooit de liefste supporters van Nederland genoemd”, vertelt Rob Westerhof, sinds 1957 lid en tot 2019 voorzitter van Sparta . „Of ik weleens ben bedreigd? Volgens mij ben ik zelfs nog nooit uitgescholden.”

Weggejaagd

In zijn herinnering is er bij Sparta nooit een bestuurder weggejaagd, zoals nu bij Feyenoord. Wel kan het dat ex-directeuren daar anders over denken. Zo voelde Wiljan Vloet zich „ernstig beschadigd” toen hij in 2014 bij Sparta opstapte. Hij werd wegens matige resultaten niet meer gepruimd door de aanhang. Dieptepunt was een filmpje op YouTube waarop iemand hem met de dood bedreigde – de maker bood later zijn excuses aan. Vloet zei nooit meer bij Sparta te willen werken.

Deze donkere episode laat zich moeilijk rijmen met het algemene beeld van de club uit Spangen. Hier, zeggen supporters, kunnen ouders hun kinderen zorgeloos mee naar het stadion nemen, onbevreesd voor relschoppers of spreekkoren. „Wie niet springt, die komt van Zuid”, zijn de vinnigste woorden van Sparta’s harde kern zondag. Vanuit het uitvak van Feyenoord wordt scheidsrechter Kevin Blom nog wel uitgemaakt voor „Jood”, hoewel die teksten niet zo massaal worden gescandeerd als het lijflied ‘Niets is sterker dan dat ene woord…’

Supportersvoorzitter Van der Zwan wil niet zeggen dat er nóóit iets is voorgevallen bij Sparta. „Wij hebben ook wel supporters gehad die verhaal gingen halen bij het bestuur.” Het gebeurde in tijden dat Sparta een niveau lager speelde, en het sportief zo tegen zat dat het leek alsof de club nooit meer in de Eredivisie zou spelen. „Een paar tandenloze tijgers gingen dan bij de uitgang staan. Deden ze even een plasje en klaar was het. Of directeuren daar nou echt van schrokken…”

Over de verschillen tussen Feyenoord en Sparta zegt hij: „Er gaat de mythe dat Coen Moulijn [Feyenoord-icoon] ooit door de ballotagecommissie van Sparta is afgewezen. Wel, dat heeft de club ook een bepaald imago opgeleverd. Dat van een nette club. Feyenoord is dan toch volkser.’’

Teleurstelling bij Bart Vriends van Sparta na de 1-0 nederlaag. Foto Maurice van Steen/ANP

Drie kwartier voor de aftrap komt zijn collega van FSV De Feijenoorder buurten bij de fans van Sparta. Remko Ravenhorst is een lange man met pretogen, die vermoedelijk het tegenovergestelde uitstraalt van het beeld van de bedreigers van directeur Koevermans. Jonge gasten zijn het, wordt in Rotterdamse kringen gezegd.

Ravenhorst vertelt dat hij in een spagaat zat de afgelopen week. Op de dag dat het vertrek van Koevermans bekend werd, deelde zijn vereniging op de website een open brief van enkele splintergroeperingen binnen de achterban aan de clubleiding. Deze groepen schreven dat de supporters en de club al jaren uit elkaar groeiden. „De vele honderden uren die club en supporters met elkaar om de tafel hebben gezeten hebben niet bijgedragen aan enige vorm van acceptatie en/of toenadering.”

Sommige leden vonden dat FSV De Feijenoorder de brief niet had moeten plaatsen. Er sprak weinig medeleven uit voor Koevermans. Ravenhorst las er evenmin een steunbetuiging in, maar zag er wel een aanzet tot dialoog in. „En praten kan momenteel geen kwaad, denk ik.” Mogelijk voorkomt het dat de situatie escaleert.

Wat doet de meerderheid tegen individuen die zich misdragen? Bij Sparta hebben ze er nauwelijks ervaring mee. Iemand die luidruchtig vloekt, valt zeker op de hoofdtribune zo uit de toon dat anderen hem meewarig zullen aankijken. De club heeft wel een groep fanaten die niet terugdeinzen voor opstootjes, maar die komen tegenwoordig met hun zoon of dochter naar het stadion. Het rauwe is er wel vanaf.

Bosgevechten

„Ik heb weleens gehoord dat jongens van Sparta ook betrokken zouden zijn bij van die bosgevechten”, zegt journalist Hugo Borst, sinds het wegvallen van Jules Deelder misschien wel de meest prominente supporter op Het Kasteel. „Ik vraag me dan af: zouden die gasten net zulke liefde voor deze club voelen als ik? En zouden wij óók op dat vlak rodelantaarndrager zijn?”

Hij grijnst erbij. Toch weet hij ook dat het niet vanzelfsprekend is dat de ‘gewone’ meerderheid zich uitspreekt tegen zich misdragende fans. „Ik heb meegemaakt dat [journalist] Frits Barend in de Kuip voor de meest vreselijke dingen werd uitgemaakt. Wij zagen het gebeuren, en toch deden we er niets tegen.”

Deze stadsderby ontvlamt nauwelijks. Het spel is matig, de kansen zijn schaars en het blijft lang 0-0, waardoor de vreugde bij de bezoekers des te groter is als Cyriel Dessers in blessuretijd namens Feyenoord de winnende maakt.

„Als de spelers zo langslopen, geef ze dan een groot applaus”, zegt de speaker na het eindsignaal. Braaf klappen de fans van Sparta voor hun verliezende team. Op de tribune is geen wanklank te horen.