Afgelopen zeven jaar waren warmste sinds begin van de metingen

De afgelopen zeven jaren waren de warmste sinds het begin van de metingen. Dat concludeert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in zijn jaarlijkse rapport The State of the Climate. In deze ranglijst zal 2021 waarschijnlijk eindigen op plaats vijf tot zeven. Dat is volgens de WMO echter geen teken dat de opwarming ook maar enigszins op zijn retour is.

De iets minder hoge gemiddelde temperatuur in 2021 is het gevolg van het weersverschijnsel La Niña, dat in het begin van het jaar voor een lichte afkoeling zorgde. Gebaseerd op data van de periode januari-september 2021, ligt de gemiddelde temperatuur nu 1,09 graden Celsius hoger dan het gemiddelde in de jaren tussen 1850 en 1900.

Snellere stijging zeespiegel

Ook op andere terreinen is er volgens de WMO reden tot grote zorg. Zo versnelt de stijging van de zeespiegel sinds 2013, een proces dat onverminderd doorgaat, mede door de stijgende temperatuur van het zeewater waardoor het water uitzet. Tussen 1993 en 2002, de eerste periode dat de zeespiegelstijging zeer nauwkeurig is bijgehouden, steeg die gemiddeld met 2,1 millimeter per jaar. Tussen 2013 en 2021 is die stijging met ruim een factor twee toegenomen tot 4,4 millimeter per jaar.

De versnelling van de zeespiegelstijging wordt deels ook veroorzaakt door het toenemende smelten van gletsjers en van het ijs in het Arctisch gebied.

Oceanen nemen het grootste deel van de warmte van het aardse systeem op. In 2019 werd een nieuw temperatuurrecord gemeten in de bovenste 2.000 meter van het oceaanwater. Een voorlopige analyse van recente data laat zien dat dat record in 2020 werd verbroken.

Ook de verzuring van het oceaanwater, mede veroorzaakt doordat oceanen veel CO 2 uit de atmosfeer opnemen, is verder toegenomen. Verzuring is zeer schadelijk voor koralen en voor schelpdieren. Bovendien neemt de capaciteit van het oceaanwater om CO 2 op te nemen af als de verzuring doorgaat. Dan zal er meer warmte achterblijven in de atmosfeer.

Weerextremen

Volgens de WMO telde 2021 een groot aantal opmerkelijke weersextremen. In het noordwesten en later ook in het zuidwesten van Noord-Amerika werden enkele keren temperaturen gemeten van ruim boven de 50 graden Celsius. Ook rondom de Middellandse Zee was het deze zomer extreem warm, met 48,8 graden op 11 augustus op Sicilië als een nieuw Europees record.

Abnormale kou was er in grote delen van de VS en in het noorden van Mexico. Vooral in Texas waren de gevolgen groot. In delen van Europa was het begin april heel koud voor de tijd van het jaar. Tenslotte leidden extreme neerslag, vaak in de vorm van zeer zware regen gedurende een relatief korte periode, tot grote problemen in onder meer Duitsland, België en Nederland en in delen van China en Japan.

Dit rapport, dat gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke data, is volgens VN-chef António Guterres „een nieuw bewijs dat de planeet voor onze ogen verandert”. De wetenschappers hebben de feiten op een rij, „nu moeten de wereldleiders net zo duidelijk zijn in hun acties”, zei Guterres, met een verwijzing naar de klimaattop COP26 in Glasgow die deze zondag is begonnen. „De deur staat open, de oplossingen zijn er. COP26 moet een keerpunt worden.”