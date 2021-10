Aantal asielaanvragen flink toegenomen, sterkste stijging onder Afghanen

Het aantal ingediende asielaanvragen is sterk toegenomen. In het derde kwartaal van dit jaar dienden 8.845 een asielverzoek in, dat zijn er bijna 2,5 keer zo veel in vergelijking met het kwartaal ervoor. De toename is sinds 2015 niet zo groot geweest. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Syriërs vormen nog steeds de grootste groep nieuwe asielzoekers (2.250), gevolgd door Afghanen en Turken. Van alle aanvragen stegen die onder Afghaanse asielzoekers het sterkst — in het tweede kwartaal waren er 210 Afghaanse aanvragen, in het derde steeg dat tot 1.565. De evacuatie van Afghaanse tolken en ander personeel is hoogstwaarschijnlijk een verklaring voor de stijging.

Verder arriveerden 2.770 zogeheten nareizigers in het kwartaal. Dat zijn gezinsleden van mensen met een asielvergunning. Asielstatushouders mogen op grond van het recht op familieleven gezinsleden, zoals partners en kinderen, naar Nederland laten komen. Het CBS meldt dat „vrijwel alleen Syriërs en Turken” inmiddels met hun familie zijn herenigd.