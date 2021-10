19-jarige student in Wallonië overleden bij ontgroening

Een 19-jarige mannelijke student is in de nacht van zaterdag op zondag overleden tijdens een ontgroening in de gemeente Gedinne in de Belgische provincie Namen. Dat heeft het Belgische Openbaar Ministerie zondag bekendgemaakt, melden media in het land. Wat er zich die nacht heeft afgespeeld, is nog niet bekend. In een korte mededeling meldde het OM dat de jongeman is gaan slapen en vervolgens niet meer wakker is geworden. Reanimatiepogingen van aanwezige studenten geneeskunde en hulpdiensten mochten niet meer baten.

Lees ook: Achttien Leuvense studenten vervolgd voor sterfgeval door ontgroening

De ontgroening werd georganiseerd door verschillende Belgische hogescholen. Een groep van zo’n driehonderd studenten waren aanwezig in Sart-Custinne, een deelgemeente van Gedinne. Daar wordt momenteel onderzoek uitgevoerd door forensische experts naar de toedracht van het overlijden van de tiener. „Het onderzoek is volop aan de gang om mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen”, zegt de procureur van het OM van de stad Namen tegen de krant Het Nieuwsblad. Dinsdag wordt autopsie verricht op het lichaam van de overleden student.

Eind 2018 overleed Sanda Dia, een 20-jarige ingenieursstudent aan de Katholieke Universiteit Leuven, als gevolg van een ontgroening van studentenclub Reuzegom. Hij moest onder meer een levende goudvis inslikken en liters visolie en alcohol drinken. Achttien leden van die inmiddels opgeheven Leuvense vereniging worden momenteel vervolgd in een nog lopende en veelbesproken rechtszaak. Zij worden verdacht van onder meer onopzettelijk doden, opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg en mensonterende behandeling, en riskeren celstraffen tot tien jaar.

Overdosis zout

Lees ook: Het corps blijft geliefd, ook na geweld

Tijdens het zogenoemde Reuzegom-proces lieten medisch experts weten dat Dia stierf aan een acuut hersenoedeem, een zwelling van de hersenen, als gevolg van een overdosis zout. Bij de autopsie werden ook kneuzingen ontdekt op zijn lichaam, die wijzen op het gebruik van geweld, meldde de Belgische krant Het Laatste Nieuws op 13 oktober.

Ook in Nederland staan excessen tijdens ontgroeningen de laatste jaren ter discussie. Het Amsterdamsch Studenten Corps staakte begin september zijn ontgroening na meerdere geweldsincidenten. Daarbij liepen verschillende aspirant-leden verwondingen op als gevolg van „stompen, trappen en klappen in het gezicht”. Later bleek dat zeker zes disputen zich volgens het bestuur schuldig hadden gemaakt aan grove mishandeling en vernedering.

Het was de zoveelste keer dat het misging na eerdere incidenten in onder meer Rotterdam, Leiden en Groningen, waar een nuldejaars in 2016 met hersenletsel in het ziekenhuis moest worden opgenomen nadat hij hard op zijn hoofd was geslagen. De dader kreeg nadien een taakstraf opgelegd.