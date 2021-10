Zo maakbaar zijn kinderen niet

Ik las een interview met Midas Dekkers over zijn nieuwe boek waarin hij schrijft dat ‘rassen’ biologische relevantie hebben. Het werd gebracht als iets levensgevaarlijks. „De woke-beweging zal zich op u storten”, hield de interviewer hem voor. Maar wat Dekkers zei leek me eerder een open deur. Natuurlijk is het woord ‘ras’ terecht uit de mode geraakt. Het werd net iets te vaak met misdaden tegen de menselijkheid geassocieerd. Ik kreeg alleen sterk de indruk dat Dekkers tegen een spook vecht.

Volgens mij is er in de biologie juist meer aandacht dan ooit voor etnische verschillen. Sterker nog, ik weet niet of er nog veel enthousiasme bestaat voor onderzoeksvoorstellen die alleen over de genetica van witte mensen gaan. Etnische minderheden in Nederland hebben terecht aandacht opgeëist. Structurele onderrepresentatie in wetenschappelijk onderzoek heeft ertoe geleid dat medicijnen soms helemaal niet werken bij mensen met andere etniciteit, of onverwachte bijwerkingen hebben.

Het Helius-project sorteert Amsterdammers bijvoorbeeld keurig langs de lijnen van de zes grootste etnische groepen van de stad. Zo staat het ieder vrij om juist te concentreren op etnische verschillen. Wie sensitief is voor historische gevoeligheden, een beetje op zijn taal let en de juiste intenties heeft, kan gewoon zijn werk doen. Die zogenaamde ‘woke-politie’ is grotendeels imaginair.

De volgende vraag is of de biologische verschillen die je vindt in weefsels, organen, bloedwaarden en stofwisseling ophouden bij de bovenste nekwervel, waarna de hersenpan volledig gevrijwaard is van etnische, sekse- of andere genetische verschillen.

Uiteraard niet. Maar het probleem van de hersenen is dat ze grotendeels geprogrammeerd worden met menselijke waanzin. Wij hebben bijvoorbeeld onze kinderen als Nederlanders geprogrammeerd, we hebben ze Nederlands geleerd, en ze geleerd dat ze een jongen zijn en daarom een broek dragen, dat ze wel met ballen mogen gooien maar niet met eten. Hersenen zijn plastisch; als een soort USB-stick plempen we ze vol met verzinsels. Dan overvleugelen de sociale en maatschappelijke constructies al snel de biologische verschillen en die zijn dan ook vaak verwaarloosbaar.

Ik moet wel bekennen dat ik soms heel veel nurture tegenkom en verdacht weinig nature. Het viel me bijvoorbeeld op in een deze zomer gepubliceerde studie van de Erasmus School of Economics over de eerste jaren van een kinderleven, waarin zich duidelijke verschillen in inkomen van de ouders aftekenen. Kinderen van arme ouders hebben bijvoorbeeld aanzienlijk minder taal- en spreekvaardigheid en het lukt ze minder goed de vierkante vormpjes in de vierkante gaatjes te duwen. De oorzaken daarvan worden standaard gezocht in de opvoeding. Kinderen in arme gezinnen zouden te veel video’s kijken, minder aandacht krijgen, minder woorden horen en niet aangemoedigd te worden om te spreken. Al die verschillen zouden het gevolg van de omgeving zijn en daarmee een oplosbaar probleem.

Maar kregen de papa’s van die kinderen op die leeftijd dan wél de vierkantjes in de vierkante gaatjes? Hoe verbaal waren de moeders, of de oma’s als kind? Kan het zo zijn dat ouders die zelf niet zo goed konden leren minder vaak diploma’s haalden, lagere inkomens hebben en ook minder intellectueel begaafde kinderen voortbrengen? Als immers iets duidelijk is geworden uit tweelingenonderzoek, is het dat cognitieve vermogens behoorlijk erfelijk zijn. Maar die optie van genetische belasting werd niet één keer genoemd.

Heus, ik zie ook in hoe er gruwelijk misbruik gemaakt kan worden van onderzoek naar genetische achtergronden van cognitie. Maar de huidige nadruk op de programmeerbaarheid van een mens heeft ook lelijke kantjes. Want ik zie om mij heen net iets te veel hoogopgeleide ouders die in de veronderstelling zijn dat het hun scherm-arme huishoudens waren, hun gezonde biologische fruithapjes en het eindeloze voorlezen die ervoor zorgden dat hún kind nu een ‘sterretje’ is op school en het op YouTube- en cola grootgebrachte buurjongetje een ‘maantje’. Hadden die ouders maar beter hun best moeten doen.

Maar niet alles is maakbaar. Niet alles in ons hoofd is geüpload door de ouders. En niet alles dat zich manifesteert in het eerste levensjaar is de schuld van de ouders. Soms is het ook gewoon nature.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

